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Spor Toto 1'inci Lig Play-off müsabakalarında 'VAR' uygulanacak

İSTANBUL,(DHA) Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto 1'inci Lig Play-off müsabakalarında Video Yardımcı Hakem (VAR) Sistemi'nin online olarak uygulanacağını açıkladı

08 Mayıs 2018 22:52

İSTANBUL,(DHA)

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto 1\'inci Lig Play-off müsabakalarında Video Yardımcı Hakem (VAR) Sistemi\'nin online olarak uygulanacağını açıkladı.
Bu sezon çevrim dışı ve çevrim içi olarak test uygulamaları gerçekleştirilen VAR, Türkiye\'de ilk kez online olarak uygulanacak. Spor Toto 1\'inci Lig\'de 11 ve 15 Mayıs tarihlerinde oynanacak play-off yarı finalleri ile 19 Mayıs\'ta oynanacak play-off finalinde Video Yardımcı Hakem (VAR) Sistemi online olarak hayata geçecek.
VAR uygulamasının Spor Toto 1\'inci Lig Play-off müsabakalarında kullanılması için katılımcı 4 kulüp de mutabakat sağladı.

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