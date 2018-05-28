Spor Toto 1. Lig'e yükselen son takım belli oldu

TFF 2. Lig Play-Off Finali'nde Sakaryaspor'u 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup eden Afjet Afyonspor, Altay ve Hatayspor'un ardından adını Spor Toto 1. Lig'e yazdıran son takım oldu.

Spor Toto 1. Lig’e yükselen son takım Mersin’de oynanan TFF 2. Lig Play-Off Finali’nin ardından belli oldu. Sakaryaspor ile Afjet Afyonspor’u bir araya getiren karşılaşmada gülen taraf 2-1’lik skorla Afjet Afyonspor oldu.

Altay ve Hatayspor’un ardından adını Spor Toto 1. Lig’e yazdıran son takım olan Afjet Afyonspor, geçen sezon TFF 3. Lig’de, 2. Lig’e yükselmişti. Afyon TFF 2. Lig’deki ilk sezonunda adını Spor Toto 1. Lig’e yazdırmayı başardı. Maçta Afyonspor’un golleri 31’de Türker Toptaş ve 71’de Timuçin Aşçıgil’den gelirken 14’te Mahir Sağlık ile öne geçen Sakaryaspor üstünlüğünü koruyamadı.