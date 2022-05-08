Spor Toto 1. Lig'de 9 maç aynı anda oynandı; Bursaspor ve Kocaelispor son dakikalarda hayata tutundu

Playoff hattında Ümraniyespor, İstanbulspor ve BB Erzurumspor yerlerini kesinleştirdi. Ümraniyespor ile MKE Ankaragücü ise geçen hafta Süper Lig'e yükselmeyi garantilemişti.
1. Lig'de Tuzlaspor ile Eyüpspor arasındaki mücadele playoff hattının son koltuğu için yapılan maçta gülen taraf 7. sıradaki Tuzlaspor oldu. Tuzlaspor, 3-2 kazanarak 6. sıradaki Eyüpspor ile arasındaki farkı 2'ye düşürdü.
Playoff için mücadele eden Samsunspor, Boluspor'a 2-1 mağlup olarak Eyüpspor ile arasındaki puan farkını 1'e indirme fırsatını kaçırdı. Boluspor ise bu galibiyetle birlikte 1. Lig'de kalmayı hemen hemen garantilemiş oldu.
Ateş hattındaki en kritik maçta Kocaelispor ile Altınordu karşı karşıya geldi. Dolu tribünler önünde oynanan maç 2-2 berabere bitti. Altınordu 2-1 kazanmak ve küme düşme hattını büyük oranda belirleyecekken ilginç bir eşitlik golü geldi. 86. dakikada Ali Palabıyık'ın endirekt serbest vuruş verdiğini düşünen Altınordu kalecisi Ali Emre topu önüne koydu. Kocaelisporlu Kolovos, duran topu ağlara gönderdi. Palabıyık, daha sonra santrayı gösterdi.
Bursaspor ise geçen hafta şampiyon olan Ümraniyespor'u 3-2 mağlup etti. Bursaspor, 90+4. dakikada Uğur Kaan'ın attığı golle kazandı. Bursaspor puanını 41 yükseltti. Kümede kalma hattıyla arasındaki farkı 1'e indirdi.
Gençlerbirliği, BB Erzurumspor'u 2-1 mağlup ederek küme düşme hattıyla arasına 4 puanlık bir fark yarattı ve çok büyük ihtimalle 1. Lig'de kalmayı garantiledi.
Denizlispor da Menemenspor'u 2-1 mağlup ederek ligde kalmayı büyük oranda garantiledi. Menemenspor ise Altınordu'nun 4 puan gerisine düştü ve işini mucizelere bıraktı.
İşte toplu sonuçlar
Balıkesirspor 1-5 Bandırmaspor
Boluspor 2-1 Samsunspor
Bursaspor 3-2 Ümraniyespor
Denizlispor 2-1 Menemenspor
Gençlerbirliği 2-1 BB Erzurumspor
İstanbulspor 1-1 Adanaspor
Keçiörengücü 2-1 Manisa FK
Kocaelispor 2-2 Altınordu
Tuzlaspor 3-2 Eyüpspor
Gelecek haftanın programı
Altınordu - Balıkesirspor
Manisa FK - Tuzlaspor
Samsunspor - İstanbulspor
Menemenspor - Gençlerbirliği
MKE Ankaragücü - Boluspor
Ümraniyespor - Denizlispor
Eyüpspor - Kocaelispor
BB Erzurumspor - Keçirengücü
Bandırmaspor - Bursaspor