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Spor

Spor tesisi çürümeye terk edildi

Marmaris’te 2003 yılında içme suyu barajı sahası içinde o dönem için 650 bin YTL harcanan ve ‘Rıdvan Dilmen, Rıza Çalımbay ve Erman Toroğlu Antrenman Sahaları’

07 Eylül 2008 03:00

Marmaris’te 2003 yılında içme suyu barajı sahası içinde o dönem için 650 bin YTL harcanan ve ‘Rıdvan Dilmen, Rıza Çalımbay ve Erman Toroğlu Antrenman Sahaları’ adı verilen üç antrenman sahası ve soyunma odaları çürümeye terk edildi.

Barajın bağlı bulunduğu şirketin Genel Sekreteri Tamer Savran, “Tesisler yasal değildi kullanmamak üzere bıraktık” dedi. Dönemin ANAP’lı Belediye Başkanı İsmet Karadinç, kış aylarında spor turizmini Marmaris’e çekmek amacıyla yapımı devam eden baraj sınırları içinde üç ayrı antrenman sahası yaptırdı ve kullanıma açtı.

2004 seçimlerinde yönetime gelen CHP’li Belediye Başkanı Ali Acar ise tesislerin yasal olmadığını, Orman Genel Müdürlüğü ile sorun yaşadıklarını açıkladı. 2005 yılından sonra tesisler kaderine terk edildi.

Muğla Orman Müdürlüğü yetkilileri ise “Yapılan büyük harcamalar göz önünde bulundurularak bir çözüm bulunabileceğini söyledik. Ama yetkililer oralı bile olmadı” açıklamasında bulundu.

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