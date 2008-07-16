Spor Takvimi

Haziran 08
5 … NBA play-off final serisi maçlarının başlaması
5-8 Dünya Akarsu Kano-Kayak Şampiyonası (Valsesia-İtalya)
6-8 Dünya Triatlon Şampiyonası (Vancouver-Kanada)
7-29 Avrupa Futbol Şampiyonası finalleri (Avusturya-İsviçre)
13-15 Dünya Ralli Şampiyonası'nda sezonun 8. yarışı olan Türkiye Rallisi (Kemer-Türkiye)
16-22 Dünya Dağ Bisikleti Şampiyonası (Val Di Sole-İtalya)
21-21 Avrupa Kupası atletizm yarışmaları (Annecy-Fransa)
23haziran – 6 temmuz Sezonun 3. Grand Slam turnuvası Wimbledon (Londra-İngiltere)
Temmuz 08
4-11 Avrupa Eskrim Şampiyonası (Kiev-Ukrayna)
5-14 Avrupa Havalı Silahlar Atıcılık Şampiyonası (Lefkoşa-Kıbrıs Rum Kesimi)
5-27 Fransa Bisiklet Turu
8-13 Voleybolda Dünya Bayanlar Grand Prix final müsabakaları
14-25 Dünya Optimist Sınıfı Yelken Şampiyonası (Çeşme-Türkiye)
21-27 Dünya Kürek Şampiyonası (Linz-Avusturya)
23-27 Voleybolda Dünya Erkekler Süper Ligi final müsabakaları
Ağustos 08
8- 24 29. Yaz Olimpiyat Oyunları (Pekin-Çin Halk Cumhuriyeti)
25 ağustos – 7 eylül Sezonun 4. ve son Grand Slam turnuvası olan ABD Açık (New York)
Eylül 08
6-17 Paralimpik Oyunları (Pekin-Çin Halk Cumhuriyeti)
13-14 Bayanlar Federasyon Kupası (Fed-Cup) Dünya Grubu final maçı
13-14 Dünya Atletizm Finali (Stuttgart-Almanya)
19-21 Teniste Davis Kupası Dünya Grubu yarı final müsabakaları
19-21 Avrupa Kürek Şampiyonası (Atina-Yunanistan)
24-28 Dünya Bisiklet Yol Şampiyonası (Varese-İtalya)
26-28 Masa tenisinde Erkekler Dünya Kupası müsabakaları (Liege-Belçika)
28 Uluslararası Geleneksel Berlin Maratonu (Almanya)
Ekim 08
1-19 Dünya Futsal (Salon Futbolu) Şampiyonası finalleri (Brezilya)
3-12 Avrupa Masa Tenisi Şampiyonası (Saint Petersburg-Rusya)
11-19 Dünya Squash Şampiyonası (Manchester-İngiltere)
12 Atletizmde Dünya Yol Yarışı Şampiyonası (Rio De Janeiro-Brezilya
12 Uluslararası Geleneksel Chicago Maratonu (ABD)
12-26 Teniste Dünya Kupası Grando Prix müsabakaları (Manavgat-Türkiye)
19 Okçulukta Dünya Kupası finali (Yeni Delhi-Hindistan)
19-26 Dünya Havalı Silahlar Atıcılık Şampiyonası (Pilsen-Çek Cumhuriyeti)
24-26 Dünya Salon Pist Bisiklet Şampiyonası (Dornbirn-Avusturya)
31 Ekim-2 Kasım Formula 1 2008 sezonunun 17. ve son yarışı olan Brezilya GP'si (Sao Paulo)
Kasım 08
2 Uluslararası Geleneksel New York Maratonu (ABD)
13-16 Dünya Karate Şampiyonası (Tokyo-Japonya)
21-23 Teniste Davis Kupası Dünya Grubu final maçı
28-30 Dünya Ralli Şampiyonası'nda sezonun 15. ve son yarışı olan Galler Rallisi (İngiltere)
--- Dünya Bayanlar Boks Şampiyonası (Tarihi ve yeri daha sonra belirlenecek)
Aralık 08
12-21 Dünya Kulüplerarası Futbol Şampiyonası (Japonya)
14 Avrupa Kros Şampiyonası (Oostende-Belçika)