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Spor

Spor Takvimi

2008 yılında sizleri bekleyen spor heyecanına Tempo24 Spor Takvimi'nden ulaşabilirsiniz

16 Temmuz 2008 03:00

Haziran 08

 

5 … NBA play-off final serisi maçlarının başlaması

5-8 Dünya Akarsu Kano-Kayak Şampiyonası (Valsesia-İtalya)

6-8  Dünya Triatlon Şampiyonası (Vancouver-Kanada)

7-29 Avrupa Futbol Şampiyonası finalleri (Avusturya-İsviçre)

13-15 Dünya Ralli Şampiyonası'nda sezonun 8. yarışı olan Türkiye Rallisi (Kemer-Türkiye)

16-22 Dünya Dağ Bisikleti Şampiyonası (Val Di Sole-İtalya)

21-21  Avrupa Kupası atletizm yarışmaları (Annecy-Fransa)

23haziran – 6 temmuz  Sezonun 3. Grand Slam turnuvası Wimbledon (Londra-İngiltere)

 

Temmuz 08

 

4-11 Avrupa Eskrim Şampiyonası (Kiev-Ukrayna)

5-14 Avrupa Havalı Silahlar Atıcılık Şampiyonası (Lefkoşa-Kıbrıs Rum Kesimi)

5-27 Fransa Bisiklet Turu

8-13 Voleybolda Dünya Bayanlar Grand Prix final müsabakaları

14-25 Dünya Optimist Sınıfı Yelken Şampiyonası (Çeşme-Türkiye)

21-27 Dünya Kürek Şampiyonası (Linz-Avusturya)

23-27 Voleybolda Dünya Erkekler Süper Ligi final müsabakaları

 

 

Ağustos 08

 

8- 24 29. Yaz Olimpiyat Oyunları (Pekin-Çin Halk Cumhuriyeti)

25 ağustos – 7 eylül Sezonun 4. ve son Grand Slam turnuvası olan ABD Açık (New York)

 

 

Eylül 08

 

6-17 Paralimpik Oyunları (Pekin-Çin Halk Cumhuriyeti)

13-14 Bayanlar Federasyon Kupası (Fed-Cup) Dünya Grubu final maçı

13-14 Dünya Atletizm Finali (Stuttgart-Almanya)

19-21 Teniste Davis Kupası Dünya Grubu yarı final müsabakaları

19-21 Avrupa Kürek Şampiyonası (Atina-Yunanistan)

24-28 Dünya Bisiklet Yol Şampiyonası (Varese-İtalya)

26-28 Masa tenisinde Erkekler Dünya Kupası müsabakaları (Liege-Belçika)

28 Uluslararası Geleneksel Berlin Maratonu (Almanya)

 

Ekim 08

 

1-19 Dünya Futsal (Salon Futbolu) Şampiyonası finalleri (Brezilya)

3-12 Avrupa Masa Tenisi Şampiyonası (Saint Petersburg-Rusya)

11-19 Dünya Squash Şampiyonası (Manchester-İngiltere)

12 Atletizmde Dünya Yol Yarışı Şampiyonası (Rio De Janeiro-Brezilya

12 Uluslararası Geleneksel Chicago Maratonu (ABD)

12-26 Teniste Dünya Kupası Grando Prix müsabakaları (Manavgat-Türkiye)

19 Okçulukta Dünya Kupası finali (Yeni Delhi-Hindistan)

19-26 Dünya Havalı Silahlar Atıcılık Şampiyonası (Pilsen-Çek Cumhuriyeti)

24-26 Dünya Salon Pist Bisiklet Şampiyonası (Dornbirn-Avusturya)

31 Ekim-2 Kasım  Formula 1 2008 sezonunun 17. ve son yarışı olan Brezilya GP'si (Sao Paulo)

 

Kasım 08

 

2 Uluslararası Geleneksel New York Maratonu (ABD)

13-16 Dünya Karate Şampiyonası (Tokyo-Japonya)

21-23 Teniste Davis Kupası Dünya Grubu final maçı

28-30 Dünya Ralli Şampiyonası'nda sezonun 15. ve son yarışı olan Galler Rallisi (İngiltere)

--- Dünya Bayanlar Boks Şampiyonası (Tarihi ve yeri daha sonra belirlenecek)

 

 

Aralık 08

 

12-21 Dünya Kulüplerarası Futbol Şampiyonası (Japonya)

14 Avrupa Kros Şampiyonası (Oostende-Belçika)

 

 

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