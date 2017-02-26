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Spor

Spor salonunda düşen dolabın altında kalan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Ali Rahman Yanar, memleketi Rize’nin Çayeli İlçesi’nde toprağa verildi

26 Şubat 2017 21:24

İstanbul’un Tuzla İlçesi’nde, annesi ile birlikte gittiği spor salonunun soyunma odasında, devrilen dolabın altında kalarak yaşamını yitiren 3 yaşındaki Ali Rahman Yanar, memleketi Rize’nin Çayeli İlçesi’nde toprağa verildi.

Olay Cuma günü İstanbul Tuzla’da bir spor salonunda meydana geldi. Annesi A. Yanar ile birlikte gittiği spor salonunda bir ara gözden kaybolan Ali Yanar, iddiaya göre üzerine devrilen kıyafet dolabının altında kaldı.

Görevliler tarafından bulunan ve başından darbe alan talihsiz çocuk kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından küçük çocuğun cenazesi memleketi Çayeli İlçesi Ortaköy Köyü Soğuksu Mahallesi’ne getirildi.

Talihsiz çocuğun cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

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