Spor salonu, fitness salonu, hamam ve saunası olacak; 28 milyonluk '5 yıldızlı' cami

İsviçre’de, 28 milyon liraya iki spor salonu, bir fitness salonu, hamam ve saunanın da yer alacağı dünyanın ilk 5 yıldızlı camisinin yapılacağı iddia edildi.

Dünya gazetesi yazarı Kerim Ülker, “28 milyon liraya 5 yıldızlı cami” başlıklı yazısında, İsviçre’de yayın yapan La Liberte gazetesinden cami projesinin ayrıntılarını aktardı.

Kerim Ülker, “Avrupa’da nüfusuna göre en fazla müslümanın yaşadığı ülkeler arasında İsviçre öne çıkıyor. 7 milyonluk ülkenin 400 bini müslüman. Bunun 70 binini de Türkler oluşturuyor” dedi.

“Müslümanların yoğun yaşadığı yerlerden olan İsviçre’de 10 yıl önce başlayan ‘minare’ krizi hala sıcaklığını korurken bir yandan da ülkede dünyanın en lüks camisi için çalışmalar başlatıldı” diyen Kerim Ülker şu ayrıntıları paylaştı:

Kadın ve erkeklere özel hamam

“Fribourg eyalketinde yapılacak cami benzerlerinden oldukça farklı olacak. Fribourg Cami Birliği’nin (Fribourg Mosques Association) yapacağı Mosque of Fribourg (MOFRI) adlı 5 katlı camide yok yok.

Birinci katının ibadete ayrılacağı camide ikinci katı kadınlara ayrılmış durumda. Buraya kadar klasik cami anlayışıyla aynı olan yapının diğer katları oldukça farklı amaçlar için kullanılıyor. Caminin üçüncü katında sağlık ve yaşam merkezi yer alacak. Bu merkezde kadın ve erkeklere ayrılmış iki spor salonu, bir fitness salonu, hamam ve sauna olacak. İnternet sitesinde yer alan bilgilere göre Türk atasözü ‘Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur’ sözüyle hareket eden cami heyeti, ayrıca bu katta büyük bir havuz inşa ediyor.

İlk 5 yıldızlı cami

Caminin 4 ve 5’inci katında ise kiralık konaklama alanları bir anlamda minik bir otel yer alacak. Mosque of Fribourg adlı camide ayrıca çocuklar için bilgisayar odaları, beyaz tahtalı derslikler, etüd odaları ve resim yapmaları için sosyal çalışma bölümleri de olacak.

Gelelim dünyanın ilk 5 yıldızlı camisinin bütçesine. 13 bin Müslüman’ın yaşadığı Fribourg’daki caminin toplam yatırım bedeli 8 milyon İsviçre Frangı olarak belirlenmiş. O da yaklaşık 28 milyon liraya denk geliyor.”

Minare krizi yaşanmıştı

Caminin tasarımında özellikle minareye dikkat edilmiş ve oldukça kısa tutulmuş. 2006 yılında ilk kez İsviçre’de camilerin minare boyuyla ilgili tartışma yaşanmıştı. Ardından yeni minare yapımına yasak getirilip getirilmeyeceğine karar vermek amacıyla referandum düzenlenmiş, seçmenin yüzde 57'den fazlası yasağa destek verdi.

İsviçre’de konfederasyonu oluşturan 26 kantondan sadece 4’ü minarelere karışılmaması gerektiğini savunmuştu. İsviçre’de aralarında Cenevre ve Zürih’in de yer aldığı kentlerde minareleri olan 4 cami bulunuyor.