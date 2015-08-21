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Spor müdürü vekiline 'Padişah mısın' diye soran kaymakam haklı bulundu

Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu, telefonlara çıkmayan Spor Genel Müdür Vekili Altunsoy'un davranışın 'etik dışı' olduğuna karar verdi

21 Ağustos 2015 22:04

Hamamöze Kaymakamı Kadir Güntepe'nin, ilçeye spor kompleksi yapmak amacıyla Spor Genel Müdür Vekili Ömer Altunsoy'un telefonlarına cevap vermediği gerekçesiyle Twitter hesabından "Padişah mısın" diye seslenip açık mektup yazmasıyla ilgili Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu son noktayı koyarak, 30 Temmuz tarihli kararında, Spor Genel Müdür Vekili Altunsoy'un davranışın "etik dışı" olduğuna oy çokluğuyla karar verdi.

DHA'nın haberine göre, Kaymakam Kadir Güntepe’nin şikayetine istinaden yapılan soruşturma neticesinde Kamu Görevlileri Etik Kurulu’nun 30 Temmuz tarihli kararı, kurulun resmi internet sitesinde yayınlandı. Kararda, "Genel Müdür vekili bulunduğu konumun bir gereği olarak kurum misyon ve vizyonuna uygun olarak hareket etmeli, kurumun faaliyet alanı çerçevesinde ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşlara etkin, hızlı, verimli hizmet sunmalı, kurum paydaşlarına yürütülen kamu hizmeti konusunda açıklayıcı bilgi sağlamalıdır" denilerek davranış "etik dışı" bulundu.

 

Dava açtı

 

Kaymakam Kadir Güntepe’ye kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi’ne 20 bin TL manevi tazminat davası açan Spor Genel Müdür Vekili Ömer Altunsoy, dava dilekçesinde kaymakamın kendisini aramasının hukuka aykırı bir eylem olduğunu iddia etti.

 

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