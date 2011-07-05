Spor medyası 'şike' için ne dedi?

T24 - Futbolda deprem etkisi yaratan "şike soruşturması" spor medyası da karıştı. Takvim yazarı Hakkı Yalçın soruşturmayı "cesaret operasyonu olarak değerlendirirken Milliyet'in Spor Müdürü Cem Şengül de "Fenerbahçe küme düşmez" dedi.



İşte Hürriyet gazetesinin derlediği o yorumlar:





Cem Şengül (Milliyet Spor Müdürü): Bu işin sonu hiç hoş olmaz ama Fenerbahçe küme düşmez.



Soner Sayımlar (AA Spor Müdürü): Suç sabit olursa kanuna göre şike yapan takım bir alt lige düşürülür. Sabırla mahkemenin sonucunu beklemek gerekiyor. Ancak mahkeme de 2-3 yıl sürmemeli en kısa zamanda sonuca ulaşmalı.



Uğur Vardan (Radikal Spor Müdürü): Şu ana kadar Emniyet'ten sızan bilgiler doğruysa, yani şike vakaları gerçekse bunun hukuktaki karşılığı belli. Bunun meali de işin içinde küme düşmek de var. Hukuk herkes için geçerliyse ve suç sabit görülmüşse, elbette Fenerbahçe küme düşürülür. Çünkü aksi bir durumda da, eğer bu ceza verilmeyecekse bu dava niye açıldı diye sorulur. Toparlarsak, suçu kim işlemişse karşılığını görmeli, failin forma renkleri önemli olmamalı. Bu sadece Fenerbahçe için değil, diğer 'Büyük' ve 'Küçük' tüm kulüpler için de geçerli olmalı.



Hakan Yaşar (Akşam Spor Müdürü): Olayla ilgili pek fazla bilgim yok, yanlış yönlendirmiş olmayayım.



Zeki Uzundurukan (Fotomaç Spor Müdürü) Bu olayların Türkiye dışında uluslararası boyutu da var. UEFA da yakından takip ediyor. 1993'de Fransa'da böyle bir şey olmuştu. Marsilya Başkanı'nın rakip takımdan bir oyuncuya para verdiği ortaya çıkmıştı. Fransa Futbol Federasyonu gereğini yapmadı. UEFA'nın baskısıyla Marsilya küme düşürüldü. Şimdi yazılanların hepsi iddia. Paraların döndüğü, teşviklerin bir yerlere gittiği söyleniyor. Ancak bu "Fenerbahçe teşvik vererek şampiyon oldu" değil. Ortada öyle bir şey yok. Çarşamba'dan sonra hakim karşısına çıkarılırlar mı bilinmez. Kimse Fenerbahçe küme düşürülür diyemez. Her şey iddia. Umarım Türk futbolu için hayırlı olur.



Hakkı Yalçın (Takvim Gazetesi Yazarı): Futbol tarihinin en geniş kapsamlı soruşturması başladı. Bir adalet devrimi. Bir cesaret operasyonu.



Meriç Tunca (hurriyet.com.tr Spor Müdürü): Fenerbahçe gibi bir kulübün adının bu tip olaylara karışması büyük bir talihsizlik.. Ancak operasyon sadece Fenerbahçe ile sınırlı kalır, sadece Sarı-Lacivertli kulüp hedef alınırsa bu hem vicdanlarda derin yaralar açar, hem de bunu 25 milyonluk bir kitleye anlatamazsınız.. Ben her şeye rağmen Fenerbahçe'nin Süper Lig'e devam edeceğine inanıyorum. Çünkü etmemesi ve en azından bu sezon bir alt lige düşürülmesi diğer kulüplere de zarar demek. Hem bu zarar öyle az buz değil. Bunu hiç kimse göze alamaz.. Bir süre sonra Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor ''Fenerbahçe kümede kalsın'' diye tezahüratlara ve kulislere başlarlarsa hiç şaşırmam.



Kanat Akkaya (Hürriyet gazetesi yazarı): Olay üzerine detaylı analiz yapılacak bir şey değil. Ne olduğunu tam olarak anlamak gerekiyor. Trabzonspor’un bir takım iddiaları vardı. Sedat Peker bağlantısı konuşuluyor. TFF’nin olayın dışarı bırakılması olayın polis tarafından yürütüldüğünü gösteriyor.



Ömer Üründül (Sabah gazetesi yazarı): Öncelikle çok büyük bir olay… Gerçekten bende şaşkınlıkla izliyorum gelişmeleri. Çok ciddi boyutta da futbolda bir deprem diyebiliriz Türk futbolu için. Tabi ki gelişmeleri izleyeceğiz, fikir belirtmek için henüz erken. Ama bu düzeyde bugüne kadar hiç böyle bir şey olmamıştı. İlk defa bu boyutta bir şey olması işin çok büyük boyutlarda olduğunu gösteriyor.





