Spor kulüplerinden Erdoğan'a tebrik

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, ve Trabzonspor, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçim başarısından dolayı kutladı.

Galatasaray

Galatasaray Kulübü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçim başarısından dolayı kutladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten 24 Haziran'daki seçimlere ilişkin yapılan açıklamada, "İlk turda gerekli çoğunluğu sağlayarak milletimizin iradesiyle Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı en içten dileklerimizle kutlar, gelecek çalışma döneminde üstün başarılar dileriz." denildi.

Fenerbahçe

Fenerbahçe Kulübü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim başarısından dolayı kutladı.

Sarı-lacivertli kulüpten Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonuçlarına ilişkin yapılan açıklamada, "24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleşen Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri sonuçları neticesinde yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı ve vatandaşlarımızı temsilen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev almaya hak kazanmış tüm milletvekillerimizi tebrik eder, sonuçların vatanımızın istikbali, birlik ve bütünlüğü için hayırlı olmasını dileriz." denildi.

Beşiktaş

Beşiktaş Kulübü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçim başarısından dolayı kutladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde 24 Haziran'daki seçimlere ilişkin yer alan mesajda, "Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri, 24 Haziran Pazar günü gerçekleştirildi. Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda gerekli çoğunluğu sağlayarak Cumhurbaşkanı seçildi. Aziz milletimizin göstermiş olduğu iradeyle Cumhurbaşkanlığı makamına yeniden seçilen Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı içtenlikle kutlar, yeni dönemin ülkemizin gücüne güç katmasını dileriz." denildi.

Trabzonspor

Trabzonspor Kulübü, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonrasında kutlama mesajı yayımladı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, seçimlerin halkın yoğun katılımıyla gerçekleştirildiği anımsatıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ilk turda çoğunluğu sağlayarak Cumhurbaşkanı seçildiğine işaret edilen açıklamada, "Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik eder, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını dileriz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, İstanbul'dan milletvekilli seçilen Berat Albayrak ve Süleyman Soylu, Trabzon'dan milletvekili seçilen AK Partili Muhammet Balta, Adnan Günnar, Bahar Ayvazoğlu ve Salih Cora, CHP'li Ahmet Kaya ile İYİ Partili Hüseyin Örs'e de başarılar dilendi.