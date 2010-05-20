Spor Kulübü Derneği'ne kumar baskını

T24 - Üsküdar’daki Çamlıca Spor Kulübü Derneği binasına yapılan kumar baskınında 6’sı kadın 26 kişiyi gözaltına alındı.



Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak ve Kumar Büro Amirliği’ne bağlı ekipler, Çamlıca Spor Kulübü Derneği’nde kumar oynandığı yönündeki ihbarlar üzerine saat 01.00 sıralarında Sarıgazi Caddesi'ndeki dernek binasına baskın yaptı. Baskında, kumar oynadıkları belirlenen 26 kişi gözaltına alındı. İçeride yapılan aramada, 3 bin 500 adet oyun pulu, 60 deste oyun kağıdı ve post makinesi ele geçirildi.



Gayrettepe’deki Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürülen şüphelilerden bazıları yüzlerini kazak ve dergilerle saklamaya çalıştı. Şüpheliler hakkında, ifadelerinin ardından ‘Kabahatler Kanunu’na muhalefet etmekten işlem yapılacağı belirtildi.





