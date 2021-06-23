Spor İstanbul'dan turnuva ve doğa kampı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul, pandemi nedeniyle getirilen kısıtlamaların gevşetilmesiyle masa tenisi turnuvası, kürek yarışı, çocuklar için doğa kampı gibi aktivitelere başlıyor.



Pandemi sürecinde Açık Hava Egzersizleri ve Evde Egzersiz programlarıyla İstanbulluları sporla buluşturmayı sürdüren çocukların doğayla iç içe ve sporla büyümesini amaçlayan Spor İstanbul, 9-15 yaş arası çocukları Doğa Kampı’na davet ediyor. Nişantepe Orman Park’ta 28 Haziran-30 Ağustos tarihleri arasında kurulacak Doğa Kampı’nda çocuklar, Spor İstanbul'un aktivitelerine katılabilecek.

Masa tenisi tutkunları, 25-26 Haziran’da Maltepe’de bir araya geliyor. Maltepe Spor Tesisi’nde düzenlenecek Masa Tenisi Turnuvası’na katılmak için başvurular 23 Haziran’da sona erecek.

İstanbul’un en güzel noktalarından biri haline gelen Haliç, 26 Haziran’da nefes kesen bir kürek rekabetine sahne olacak. Spor İstanbul’un düzenleyeceği Haliç Kürek Yarışı’nda mücadele etmek isteyenler için son kayıt tarihi 23 Haziran.