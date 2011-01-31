-SPOR HUKUKU MASAYA YATIRILACAK İSTANBUL (A.A) - 31.01.2011 - Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Spor Hukuku Komisyonu'nca düzenlenen ''Spor Hukukunda Güncel Gelişmeler ve Sorunlar-Anayasa Mahkemesi'nin İptal Kararları Işığı'nda GSGM ve TFF Tahkimi'nin Geleceği'' konulu sempozyum, 19 Şubat Cumartesi günü İstanbul'da yapılacak. Olimpiyatevi'nde düzenlenecek sempozyum saat 10.00'da başlayıp iki oturum şeklinde gerçekleştirilecek. TMOK Başkan Yardımcısı ve CAS Hakemi Türker Arslan'ın başkanlığını yapacağı ilk oturumda, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Mert Yaşar ''Mukayeseli Hukukta Spor Tahkimi'', Avukat Emre Koçak ''FIFA ve UEFA'nın Spor Tahkimine Bakışı'', Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Taner Ayanoğlu da ''Anayasa Mahkemesi İptal Kararlarının Esasları, Anlamları ve Sonuçları'' konularında konuşma yapacak. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haluk Burcuoğlu'nun başkanlığı yapacağı ikinci oturumda ise Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Celal Erkut ''AYM'nin İptal Kararından Sonra Nasıl Bir GSGM Tahkimi'', İstanbul Barosu Başkanı Doç. Dr. Ümit Kocasakal ''AYM'nin İptal Kararından Sonra Nasıl Bir TFF Tahkimi'', Avukatlar Yılmaz Savaşer ve Sami Dinç de ''Spor Tahkiminde Kararların Kesinliği ve İcrası, Yaşanan Sorunlar'' konularında görüşlerini bildirecek.