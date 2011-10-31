-Spor hisseleri yükselişte İSTANBUL (A.A) - 31.10.2011 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) işlem gören spor hisselerinin tamamı günlük bazda artış gösterdi. Fenerbahçe Sportif hisselerinin fiyatı önceki kapanışa göre yüzde 10,31 oranında artışla 42,80 liraya, Beşiktaş Futbol Yatırımları hisseleri yüzde 6,91 oranında artışla 8,36 liraya çıktı. Trabzonspor Sportif hisseleri yüzde 5,78 değer kazanarak 18,30 liraya yükselirken, Galatasaray Sportif hisseleri de yüzde 2,20 oranında artışla 232,00 liraya çıktı. Spor endeksi ise günlük bazda 5,97 oranında değer kazandı.