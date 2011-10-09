-Spor eli ayağı oldu KONYA (A.A) - 09.10.2011 - 5 yaşında geçirdiği ateşli hastalıkla gelen kangren sonucu ayaklarını ve el parmaklarının bir kısmını kaybeden bedensel engelli milli sporcu Muhterem Aktaş, 4 ayrı branşta spor yapıyor. Emine ve Muzaffer Aktaş çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan Muhterem Aktaş (19), 5 yaşında geçirdiği menenjit hastalığı sonrası hayatı tamamen değişti. Hastalığın ardından gelen kangrenle dizleri üzerinden ayaklarını ve el parmaklarının bir kısmını kaybeden Muhterem, spora başlayışını hayatında dönüm noktası olarak görüyor. Aktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastalık geçirdikten sonra lise yıllarına kadar içine kapanık bir şekilde bir ''engelli'' gibi yaşadığını ve dış dünyayla olan ilişkisini sınırlandırdığını söyledi. Arkadaşlarının ve ailesinin ısrarları sonucu 4 yıl önce tekerlekli basketbol sporu yapmaya başladığını ve başarılı da olduğunu anlatan Aktaş, spora başlamasıyla birlikte hayatta kendisine yeni bir sayfa açtığını ifade etti. Basketbol, satranç, masa tenisi ve son olarak da oturarak voleybol milli takımında forma giydiğini anlatan Aktaş, şunları kaydetti: ''Tabi ki spora başlamam çok kolay olmadı. İçime kapanık birisi olduğum içim ilk başlarda bazı zorluklar çektim. Ama hiçbir zaman pes etmedim. Spor benim çevreye açılmamı, sınırlı olan vücudumu tam manasıyla kullanmamı sağladı. Spor sayesinde hareket alanım arttı. Sporla kendimi bir engelli gibi hissetmiyorum. Spor benim eksikliklerimi tamamlayarak elim ayağım oldu. Milli takım formasını giyip salona çıktığım zaman engelli olduğumu unutuyorum.'' -''Hedef halterde Türkiye'ye madalya getirmek'' Aktaş, biri milli takım seviyesinde olmak üzere 4 branşta spor yapmanın mutluluğunu yaşadığını, bundan sonraki hedefinin bireysel sporlarda başarılı olmak olduğunu bildirdi. Kendi boy ve kilo grubunda paralimpik oyunlarında halterde Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istediğini anlatan Aktaş, ''En büyük hayalim paralimpik oyunlarında halterde madalya kazanmak. Halterde benim kilomda ve klasmanımda çok fazla kişinin olmadığını düşünüyorum. Bunu başarabilecek azim ve inanç bende var. Halterde ülkeme madalya kazandırarak engelimi nasıl avantaja çevireceğimi göstermek istiyorum. Engellilere sesleniyorum; Spor yapmak için organlarınızın tam olması gerekmiyor.''