Spor dünyasını heyecanlandıran 1 Nisan şakası: Messi Real Madrid'de!

Dünyanın önde gelen spor sitelerinden Goal, Barcelonalı dünyaca ünlü yıldız Lionel Messi'nin Katalan ekibinin ezeli rakibi Real Madrid'e transfer olduğu yolunda bir haber hazırlayarak takipçilerine 1 Nisan şakası yaptı.

250 milyon Euro'luk serbest kalma maddesini karşılayan Madrid'in Messi'yi 5 yıllığına renklerine bağlandığı ifadelerinin yer aldığı 1 Nisan haberinde, Messi'ye atfen şu cümlelere yer verildi:

"Yönetime maliyetimi Camp Nou'yu satarak karşılayabilecekleri yönünde bir öneride bulundum. Ama sebebini anlamadığım bir şekilde kulübü benden daha değerli gördüler ve anlaşamadık."

Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'yu da es geçmeyen Goal'ün haberinde, Ronaldo, Messi'ye böyle "Hoşgeldin" mesajı gönderdi:

"Uzun yıllar boyunca rakip olduğum Messi ile aynı formayı giyeceğim için çok mutluyum. Kanatlardan onun vereceği desteği sabırsızlıkla bekliyorum."

goal.com.tr'de yayımlanan 1 Nisan şakasına ilişkin haber şöyle:

Real Madrid, 250 milyon avroluk serbest kalma maddesini karşılayarak Lionel Messi'yle gelecek sezon için anlaşmaya vardı.

Real Madrid, ezeli rakibi Barcelona'nın efsanevi ismi Lionel Messi'yle gelecek sezondan itibaren geçerli olmak üzere beş yıllık anlaşmaya vardı.

Futbol tarihine geçen transfer, Real Madrid'e toplamda bonservis bedeli, Messi'nin yıllık ücreti, vergiler ve primlerle birlikte yaklaşık yarım milyar avroya mâl olacak.

Real Madrid Kulübü, Cumartesi günü Barcelona ile oynayacakları dev maç öncesinde Messi'nin sözleşmesindeki 250 milyon avroluk serbest kalma bedelini karşıladığını duyurarak adeta gövde gösterisi yaptı.

Messi'den flaş sözler

13 yaşından bu yana Barcelona forması giyen Messi ise basın mensuplarına yaptığı ilk açıklamada, "Kulüp yönetimiyle yapmış olduğum yeni sözleşme görüşmelerinden sonuç çıkmadı. Finansal Fair Play kurallarının da etkisiyle Barcelona Kulübü hakkım olduğunu düşündüğüm talepleri karşılayamadı." dedi.

Kulübüyle arasındaki bağların tamamen koptuğunu da sözlerine ekleyen yıldız futbolcu, şöyle devam etti: "Yönetime maliyetimi Camp Nou'yu satarak karşılayabilecekleri yönünde bir öneride bulundum. Ama sebebini anlamadığım bir şekilde kulübü benden daha değerli gördüler. Bunu duyduğumda kalbim kırıldı ve bu kulüple bağımın tamamen koptuğunu hissettim. İstediğim vergiler hariç yıllık yaklaşık 50 milyon avroluk bir sözleşmeydi. Bunu hak ettiğimi düşünüyorum. Ama anlaşamadık."

"Messi formaları hazır"

Öte yandan Real Madrid yönetiminin Messi'nin giyeceği 10 numaralı formaların satışına hazır olduğu da ortaya çıktı.

Önümüzdeki günlerde Real Madrid mağazalarında satışa çıkacağı duyurulan formalarla ilgili İkinci Başkan Fernando Fernandez Tapias, Goal'e konuştu: "Messi transferi için uzun süredir çalışmalarımızı gizli bir şekilde yürütüyorduk. Sonunda onunla anlaşabildiğimiz için çok mutluyuz. İlk etap için yaklaşık 500.000 adet forma üretildi. Maliyetin önemli bir kısmını bu şekilde karşılayacağız."

Ronaldo'dan "Hoşgeldin" mesajı

Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo ise Messi transferinin ardından kulübün resmi internet sitesine yaptığı açıklamalarda, "Uzun yıllar boyunca rakip olduğum Messi ile aynı formayı giyeceğim için çok mutluyum. Kanatlardan onun vereceği desteği sabırsızlıkla bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Diğer yandan Barcelona'nın yaşadığı mali krizin de etkisiyle Messi'nin boşluğunu Leicester City'nin parlayan golcüsü Jamie Vardy ile doldurmaya hazırlandığı da gelen haberler arasında.

1 Nisan'ınızı kutlarız!