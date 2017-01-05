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Spor

Spor dünyasından teröre tepki

TFF, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor terörü lanetledi

05 Ocak 2017 21:45

İzmir'de gerçekleşen terör saldırısı sonrası spor ve futbol camiası terörü lanetledi.

TFF: Terörü lanetliyoruz

TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Terörü lanetliyoruz! 

İzmir Adliyesi'nde gerçekleştirilen hain terör saldırısında şehit ve yaralılarımızın olduğunu büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

İnsanlık dışı terör saldırısını şiddetle kınarken, saldırıda hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet; Ailelerine ve Milletimize başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz.

Fenerbahçe

"İzmir Adliyesi’ne bomba yüklü araçla terör saldırısı düzenlendiğini derin bir üzüntüyle öğrendik. Ülkemizde şiddet ve kaos iklimini kalıcı hale getirme hedefi taşıyan tüm örgütleri ve oluşumları lanetliyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve ülkemize başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza ise acil şifalar diliyoruz.”

Galatasaray

İzmir Bayraklı’daki İzmir Adliyesi yakınlarında gerçekleşen terör saldırısını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Vatanımızın her köşesini hedef alan hain terör örgütlerine en iyi cevabı  iradesi ve birliğiyle halkımızın vereceğine inancımız tamdır. Bu tip insanlık düşmanı saldırılar hiçbir zaman ülkemizin bütünlüğünü bozamayacaktır.

Bu hain saldırıda şehit olan polisimize ve hayatını kaybeden adliye çalışanımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır; yaralanan yurttaşlarımıza ise acil şifalar diliyoruz…

Trabzonspor

"İzmir Adliyesi önünde gerçekleştirilen hain saldırıyı lanetliyoruz. Milletçe el ele, barış ve huzur içinde yaşamamızı engellemek isteyenlere inat; teröre boyun eğmeyeceğiz!"

 

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