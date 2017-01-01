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Spor dünyasından teröre tepki

İstanbul Ortaköy'deki terör saldırısında 39 kişi yaşamını yitirmişti

01 Ocak 2017 18:19

İstanbul Ortaköy'deki gece kulübü Reina'da meydana gelen terör saldırısına ilişkin spor dünyası teröre lanek okudu.

Türkiye Futbol Federasyonu internet sitesinden "Başımız sağolsun!" başlığıyla yayınladığı mesajda,

"İstanbul Ortaköy'de bir gece kulübünde kalleşçe düzenlenen terör saldırısında çok sayıda vatandaşımızın ve bir polisimizin hayatını kaybettiğini, yine çok sayıda vatandaşımızın yaralandığını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

Yeni bir yıla girerken ülkemizde korku iklimi yaratmayı, milli birlik ve beraberliğimizi bozmayı hedefleyen bu hain saldırılara karşı milletçe dik duruşumuzu sürdüreceğimize olan inancımızı koruyoruz. 

Hain saldırıları bir kez daha nefretle kınarken, terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlarımız ile polis memuruna Allah'tan rahmet; aileleri ve milletimize başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz" denildi.

 

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Spor dünyasıteröre lanetİstanbulOrtaköyReina

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