Spor dünyasından İstanbul'daki terör saldırısına tepki

Spor dünyası İstanbul'daki terör saldırısına ilişkin birlik ve beraberlik içeren mesajlar yayımlandı. UEFA, Beşiktaş'taki Vodafone Arena yakınında düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.

UEFA'nın sosyal medyadaki Twitter hesabında yer alan açıklamada, "İstanbul'daki bombalı saldırıda yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, "Bu korkunç saldırıyı kınayarak Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş ve Bursaspor kulüplerine desteklerimizi iletiyoruz." denildi.

Kulüpler Birliği Vakfı: Hain ve korkak bir saldırıya daha maruz kaldık

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Göksel Gümüşdağ imzalı yayımlanan açıklamada, "Dün gece, millet olarak 29 şehit verdiğimiz, 166 kardeşimizin yaralanmasına sebep olan hain ve korkak bir saldırıya daha maruz kaldık." denildi.

Birlik ve beraberlik vurgusunun yapıldığı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Bu saldırıyı düzenleyenler kim olduğumuza, kaç yaşında olduğumuza, nerede oturduğumuza, hangi politik görüşü benimsediğimize bakmaksızın hepimize karşı, tüm Türkiye'ye, milletimize karşı bir suç işledi. Birlik olmak ve birlikte kalmaktan başka seçeneğimiz yok. Bu ülkenin bütünlüğünü terörle bölebileceğini düşünenleri nefretle kınıyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralılarımıza şifa diliyorum."

Bursaspor ve Beşiktaş taraftarlarından birlik ve beraberlik mesajları

Bursaspor ve Beşiktaş taraftarları, İstanbul'un Beşiktaş ilçesindeki Vodafone Arena Stadyumu yakınında, bombalı araçla düzenlenen terör saldırısının ardından sosyal medya hesapları üzerinden terörü lanetleyen, birlik ve beraberlik mesajları içeren mesajlar yayımladı.

Patlamaların hemen ardından Beşiktaş taraftarlarının "Patlamadan 5 dakikayla kurtulan Bursaspor taraftarlarına ve 1 saatle kurtulan bütün taraftarlarımıza geçmiş olsun" temennisine yeşil-beyazlı taraftarlar, "teşekkür" mesajlarıyla karşılık verdi.

Beşiktaş taraftarlarının, "Saldırı nedeniyle otobüslerini kaçırıp İstanbul'da kalan Bursaspor taraftarlarını evimizde ağırlamaya hazırız" mesajları takdirle karşılandı.

TFF: İnsanlık dışı vahşi terör saldırısını şiddetle kınıyoruz

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF), internet sitesinde yer alan açıklamada, "Beşiktaş-Bursaspor maçı sonrasında düzenlenen hain terör saldırılarında çok sayıda polis ve vatandaşlarımızın şehit olduğunu, yine bu saldırılarda Vodafone Arena'dan Sorumlu Özel Güvenlik Şube Emniyet Müdürü ve Beşiktaş Kulübü Kongre Üyesi Vefa Karakurdu ile Kartal Yuvası çalışanlarından Tunç Uncu'nun da hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

"İnsanlık dışı vahşi terör saldırısını şiddetle kınıyoruz." ifadelerine yer verilen açıklamada, "Saldırılarda hayatını kaybeden polis ve sivil şehitlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, Emniyet Teşkilatı'na, Beşiktaş Kulübüne ve milletimize başsağlığı, yaralı polis ve vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz." denildi.

Eskişehirspor: Yaşanan bu saldırıyı lanetliyoruz

Eskişehirspor Kulübünden yapılan açıklamada, "İstanbul'da meydana gelen bombalı saldırıda, 38 vatandaşımızın şehit düştüğünü ve birçok vatandaşımızın da yaralı olduğunu derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Yaşanan bu saldırıyı lanetleyerek, şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Eski milli futbolcu Ümit Karan: Böyle alçakça saldırılar yapanlar hak ettiği cezayı görecektir

Eski milli futbolcu Ümit Karan da AA muhabirine, bu ülkenin namusu için canını vermeye hazır milyonların olduğunu belirterek, "Böyle alçakça saldırılar yaparak ülkemizin dirayetini bozmaya çalışanlar, hak ettiği cezayı görecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Beşiktaş-Bursaspor müsabakası sonrası yaşanan terör saldırısının, terör örgütlerinin son çırpınışları olduğunu ifade eden Karan, şunları kaydetti:

"Bir spor müsabakası sonrası hain teröristlerin insanlar üzerinde algı operasyonu yapmak için kurguladıkları saldırıda maalesef çok sayıda şehidimiz var. Bu vatanın kahraman evlatlarına Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Yaralı vatandaşlarımız var. Bir an önce iyileşmeleri için dua ediyorum. Terörün din, dil, ırk gözetmeksizin haince yapıldığını artık Türk milleti olarak görüyoruz. Bu bir dünya oyunudur ve Türkiye bu oyunu bozacaktır."

Trabzonspor Kulübü Başkanı Usta: Teröre, darbeye, jeopolitik kan emicilere bu ülkeyi yedirtmeyiz

Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta, İstanbul'daki terör saldırısını kınadı.Usta, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Biz bir milletiz. Teröre, darbeye, jeopolitik kan emicilere bu ülkeyi yedirtmeyiz. Şehitlerimize rahmet, yaralılarımıza şifa dilerim." ifadelerini kullandı.