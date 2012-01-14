-Spor dünyasından bazı isimler hastanede İSTANBUL (A.A) - 13.01.2012 - Fenerbahçe'nin efsanevi futbolcusu Lefter Küçükandonyadis'in vefatının ardından spor dünyasından bazı isimler Amerikan Hastanesine geldi. Lefter'in vefat ettiği haberinin duyulmasından sonra Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Ali Koç, Fenerbahçe Futbol Takımı İdari Menajeri Hasan Çetinkaya, Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Sedat Doğan ve futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, hastaneye gelerek, yetkililerden bilgi aldı ve Lefter'in ailesiyle görüştü. Bir grup Fenerbahçeli taraftar da hastane bahçesine gelerek beklemeye başladı. Öte yandan, hastanenin yan tarafındaki bir binaya büyük boy Fenerbahçe bayrağı asıldığı görüldü.