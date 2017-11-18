Spor Dünyası ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Naim Süleymanoğlu için başsağlığı mesajı yayınladı

50 yaşında hayatını kaybeden rekortmen halterci Naim Süleymanoğlu için spor camiası, siyasiler başsağlığı mesajı yayınladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Naim Süleymanoğlu'nun hayatını kaybetmesiyle ilgili, "Naim Süleymanoğlu malesef yoğun bakımdaydı. Kendisini hastanede ziyaret ettik. Ve az önce de rahmeti rahmana kavuştu. Allah taksiratını affetsin. Tüm yakınlarına, ailesine Allah'tan sabırlar diliyoruz. Milletimizin de başı sağolsun diyorum" dedi.

Arda Turan ve Nuri Şahin Twitter'dan bağsağlığı mesajı yanınladı

Ercan Taner: Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük şampiyonlarından biri. Dünya onun gibi bir sporcuyu halter dalında bir daha göremeyecek.

Ahmet Ercanlar: Başarıya çok büyük açlık duyduğumuz 80’li ve 90’lı yıllarda yüzümüzü güldüren bir adam vardı. Çok sevdik, çok gurur duyduk. Kendi ağırlığının 3 katını kaldıran adamı asla unutmayacağız. #NaimSuleymanoglu

Fenerbahçe Spor Kulübü: Olimpiyat şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu’nun hayatını kaybettiği haberini derin üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Merhum Naim Süleymanoğlu’na Allah’tan rahmet, başta Süleymanoğlu Ailesi olmak üzere merhumun tüm yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

Beşiktaş: