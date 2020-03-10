Spor dünyası Koronavirüs kıskacında; İtalya'da ligler ertelenebilir, Fransa ve İspanya'da maçlar seyircisiz

T24 Haber Merkezi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve 4 binden fazla insanın ölümüne yol açan yeni tip Koronavirüs (Kovis-19) salgını, spor organizasyonlarını etkilemeye devam ediyor.

Koronavirüs, tüm spor dünyasını etkisi altına almaya devam ediyor. Avrupa futbolunun önde gelen liglerinden İtalya'da Serie A'nın ertelenmesi gündeme gelirken, İspanya La Liga ve Fransa Ligue 1 maçlarının seyircisiz oynanacağı açıklandı.

Serie A'nın ertelenmesi için hükûmet kararnamesi bekleniyor

İtalya Ulusal Olimpiyat Komitesi, ülke genelinde her seviyedeki tüm spor etkinliklerinin 3 Nisan'a kadar durdurulmasına karar verirken, Serie A maçlarını da kapsayan kararın uygulanması için hükûmetin kararname çıkarması gerekiyor.

İtalya Spor Bakanı Vincenzo Spadafora'da ligin ertelenmesi gerektiğini savunurken, "Vatandaşlarımızdan bir takım fedakarlıklar istediğimiz şu günlerde sporcuların ve hakemlerin de sağlığını düşünmeliyiz. Karar almak için bir futbolcunun virüse yakalanmasına gerek yok'' ifadelerini kullandı.

Fransa Ligue 1, 15 Nisan'a kadar seyircisiz

Bugün Paris emniyeti, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Paris Saint-Germain - Borussia Dortmund mücadelesinin Koronavirüs endişesi nedeniyle seyircisiz oynanacağını açıkladı. Sonrasında Fransa'da Ligue 1 ve Ligue 2'deki tüm maçların 15 Nisan'a kadar seyircisiz oynanacağı açıklandı.

İspanya'da iki haftayı kapsayan karar

İtalya'nın ardından Koronavirüs'ten en fazla etkilenen Avrupa'daki ikinci ülke olan İspanya'da da La Liga yönetimi, 1. Lig ve 2. Lig karşılaşmalarının iki hafta boyunca seyircisiz oynanmasına karar verdi.

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda 18 Mart 2020 günü Nou Camp'ta oynanacak Barcelona-Napoli maçının da seyircisiz oynanacağı açıklanmıştı.

Yunanistan'da da Koronavirüs önlemleri üst seviyeye çıkarılırken, Sağlık Bakanlığı iki hafta boyunca tüm spor müsabakalarının seyircisiz oynanacağını duyurdu.

Almanya'da 1 maç ertelendi, İngiltere'de tokalaşmak yasaklandı

Almanya Bundesliga'da ise daha önce kasırga nedeniyle ertelenen Borussia Mönchengladbach-Köln karşılaşması, Koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacak. Alman medyasındaki yorumlarda, bu kararın ardından Bundesliga'daki tüm maçların seyircisiz oynanmasının gündemde olduğu belirtildi.

İngiltere Premier Lig'de ise Koronavirüs önlemi olarak oyuncuların maç öncesi tokalaşmalarını yasakladı.

Portekiz'de futbol maçları seyircisiz oyananacak

Portekiz Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, profesyonel liglerdeki karşılaşmalara seyirci alınmayacağı duyuruldu.

Uygulamanın süresiyle ilgili bilgi verilmezken, amatör futbol karşılaşmalarında ise müsabakalara en fazla 5000 kişinin girebileceği aktarıldı.

En yüksek para ödüllü tenis turnuvası ertelendi

Amerika Birleşik Devletleri'nde ise Indian Wells Tenis Turnuvası salgın nedeniyle ertelendi. California'da düzenlenecek organizasyonun 9-22 Mart tarihleri arasında yapılması planlanıyordu.

Indian Wells, Grand Slam turnuvalarının ardından teniste en yüksek para ödülünün dağıtıldığı organizasyon.

Formula 1 de salgının kıskacında

Formula 1'de yeni sezonun ikinci yarışı olan Bahreyn Grand Prix'sine seyirci alınmayacak. Organizatörler, 3 gün boyunca pistte sadece takım görevlilerinin yer alacağını açıkladı. Bahreyn Grand Prix'si tarihte seyircisiz koşulan ilk Formula 1 yarışı olacak.

Formula 1'de yeni sezon bu hafta sonu Avustralya'da yapılacak. Daha önce sezonun 4. yarışı olan Çin Grand Prix'si ertelenmişti.