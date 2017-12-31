Spor dünyası 2017'yi böyle geçirdi

2017 spor dünyasında hareketli bir yıl oldu. İlhan Cavcav'ın vefatı ile başlayan 2017, Fenerbahçe Doğuş'un Euroleague şampiyonluğu, Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki yükselişi transferler, ''Come To Beşiktaş'' çılgınlığı, Beşiktaş'ın şampiyon oluşu, Yusuf Yazıcı, Fatih Terim'in Galatasaray'a dönüşü...

İşte 2017'nin spora yansıması:

Ocak

15 Ocak:

- Basketbol Süper Ligi'nin yıldız isimlerinin, "Parkenin sihirbazları Türkiye için omuz omuza" sloganıyla karşı karşıya geldiği All-Star 2017 organizasyonu, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapıldı. All-Star maçında Asya Karması, Avrupa Karması'nı 140-135 yendi. Barcelona'da forma giyen milli futbolcu Arda Turan, Avrupa Karması'nda bir süre forma giydi.

- Slovenya'da yapılan 21 Yaş Altı Erkekler Avrupa Salon Hokey Şampiyonası'nda Türkiye, 16 puanla yenilgisiz şampiyon oldu. Puconci kentindeki şampiyonada İtalya, Norveç, Slovakya, Galler ve Slovenya'yı mağlup eden, son maçında ise Ukrayna ile berabere kalarak 16 puanla ilk sırada yer alan Milli Takım, namağlup şampiyonluğa ulaştı ve tarihi bir başarıya imza attı.

17 Ocak:

- Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından Kadınlar Kupa Voley adıyla düzenlenen Türkiye Kupası'nda, final maçında VakıfBank'ı 3-0 yenen Fenerbahçe, şampiyon oldu. Ankara'da düzenlenen organizasyonda üst üste ikinci, toplamda ise 3. kez kupayı kaldıran sarı-lacivertli ekip, 2009-2010 ve 2014-2015 sezonlarında da mutlu sona ulaşmıştı.

22 Ocak:

- Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Dengesini kaybederek düşen, beyin kanaması teşhisiyle Ankara'daki Güven Hastanesinde yoğun bakım ünitesine alınan duayen başkan, makineye bağlı olarak yaşatıldığı hastanede, 81 yaşında vefat etti.

23 Ocak:

- A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın formasını ilk giyen oyunculardan Gülseren Gönül, 66 yaşında hayatını kaybetti.

28 Ocak:

- Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda tek kadınlar finalinde ablası Venus Williams'ı 2-0 yenen Serena Williams, 23 şampiyonlukla en fazla grand slam turnuvası kazanan tenisçi oldu.

29 Ocak:

- Tarihin teklerde en fazla grand slam turnuvası kazanan erkek tenisçi Roger Federer, Avustralya Açık finalinde Rafael Nadal'ı 3-2 yenerek rekorunu 18 şampiyonluğa çıkardı.

Şubat

2 Şubat:

-Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), Alman ekibi Bayer Leverkusen'de forma giyen milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu'na verilen 4 ay futboldan men cezasını onadı. Trabzonspor, Hakan'ın özel bir protokole imza atarak Trabzonspor'da bordo-mavili kulüpte oynayacağını beyan etmesine ve 100 bin avro almasına rağmen, şartları yerine getirmediğini ve Alman ekibi Karlsruher ile anlaştığını iddia ederek 2013 yılında FIFA'ya başvurmuştu. FIFA'nın verdiği 4 aylık cezaya her iki taraf da itiraz ederken, CAS, sürece son noktayı koydu ve cezayı onadı. CAS, futbolcunun 4 ay men cezasını onadı ve Trabzonspor'a 100 bin avro ödemesine karar verdi.

7 Şubat:

-Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Aydın Karakuzu, istifa etti. Göreve 6 Kasım 2016'da başlayan Karakuzu, milli takımlarda göreve getirdikleri antrenörün daha önce yasaklı madde bulundurmaktan ceza aldığı yönündeki haberlerin basına yansımasının ardından görevini bıraktığını açıkladı.

12 Şubat:

- Avrupa Olimpiyat Komitesi (EOC) tarafından düzenlenen 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali (EYOF 2017), 12-18 Şubat'ta Erzurum'da gerçekleştirildi. Türkiye, ilk kez ev sahipliği yaptığı organizasyonu, 2 gümüş ve 1 bronz madalyayla 11. sırada bitirdi. Snowboard branşında kızlar büyük slalom finalinde bronz madalya kazanan Aydan Karakulak, EYOF'un kış organizasyonlarında madalya kazanan ilk Türk sporcu oldu. Kısa mesafe sürat pateni erkekler 1000 metrede yarışan Türk sporcu Hazar Karagöl ile Curling Kız Milli Takımı, gümüş madalya kazandı. Rusya, 39 madalya ile organizasyonu ilk sırada tamamladı.

17 Şubat:

- Beşiktaş'ta forma giyen milli futbolcu Cenk Tosun, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçlarının "en iyi oyuncusu" seçildi. UEFA'nın internet sitesinde yapılan oylamada, siyah-beyazlıların İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva'yı deplasmanda 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada bir gol ve bir asiste imza atan 25 yaşındaki futbolcu, oyların yüzde 71'ini alarak, son 32 turu ilk maçlarının "en iyi oyuncusu" unvanına layık görüldü.

-Karatede, 44. Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası, 17-19 Şubat'ta Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlendi. Türkiye, şampiyonayı 5 altın, 3 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 12 madalya ile tamamladı.

18 Şubat:

- Gençlerbirliği Kulübü Olağanüstü Genel Kurulu, Milli Eğitim Bakanlığı Şura Salonu'nda yapıldı. Hayatını kaybeden efsane başkan İlhan Cavcav'ın oğlu Murat Cavcav, seçime tek aday olarak girdi

Murat Cavcav, 38 yıl başkanlık yapan babası İlhan Cavcav'dan sonra kırmızı-siyahlı kulübün başkanı oldu.

19 Şubat:

- Basketbolda Erkekler Türkiye Kupası'nın finalinde, Anadolu Efes'i 75-66 yenen Banvit, tarihinde ilk kez kupayı müzesine götürdü

22 Şubat:

- Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda deplasmanda 1-0 yenildiği maçın rövanşında Rus temsilcisi Krasnodar ile sahasında 1-1 berabere kalarak, kupaya veda etti.

23 Şubat:

- Osmanlıspor, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda deplasmanda 0-0 berabere kaldığı maçın rövanşında Yunanistan'ın Olympiakos takımına sahasında 3-0 yenilerek elendi.

Mart

3 Mart:

- 34. Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası, 3-5 Mart'ta Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleştirildi. Türkiye, 15 sporcu ile tarihinin en yüksek katılımını gerçekleştirdiği şampiyonada, 4x400 metre bayrak yarışında ilk kez mücadele etti ve bir gümüş madalya ile 18. sırada yer aldı. Milli atlet Yasemin Can, kadınlar 3 bin metrede gümüş madalya kazandı. Yasemin ayrıca, kadınlar 3 bin metre finalindeki 8.43.46'lık derecesiyle, Alemitu Bekele'nin 2009'da 8.43.50 ile kırdığı Türkiye rekorunun da yeni sahibi oldu.

- Avrupa Yıldızlar ve Gençler Eskrim Şampiyonası, Bulgaristan'ın Filibe kentinde yapıldı. Milli sporcu İbrahim Ahmed Acar, kılıç kategorisinde altın madalya alarak, Türkiye'ye eskrim tarihindeki ilk Avrupa şampiyonluğunu kazandırdı.

6 Mart:

- Atıcılıkta, 10 Metre Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası, 6-12 Mart'ta Slovenya'nın Maribor kentinde yapıldı. 11 sporcunun yer aldığı Milli Takım'da, erkekler 10 metre havalı silah kategorisinde İsmail Keleş, bronz madalya kazandı.

7 Mart:

- Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası, 7-12 Mart tarihlerinde Fransa'nın Vittel kentinde düzenlendi. Şampiyona tarihinde ilk kez 8 kategorinin tamamında 24 sporcuyla mücadele veren milli takımda, klasik yay genç erkeklerde Erdal Meriç Dal, Avrupa şampiyonu oldu. Makaralı yay genç erkeklerde ise Göksel Altıntaş bronz madalya elde etti.

8 Mart:

- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain'e (PSG) 4-0 yenildiği maçın rövanşını 6-1 kazanarak çeyrek finale yükselen Barcelona, lig tarihinde 4 farkla geriden gelerek tur atlayan ilk takım oldu. Avrupa futbolunda bir ilki başaran Katalan temsilcisinde, maça yedek kulübesinde başlayan milli futbolcu Arda Turan, 65. dakikada oyuna dahil oldu.

11 Mart:

- Atletizmde, Avrupa Atmalar Kış Kupası 11-12 Mart'ta İspanya'nın Gran Canaria kentinde düzenlendi. Osman Can Özdeveci, 23 yaş altı erkekler gülle atmada üst üste 2. kez Avrupa şampiyonu oldu. Eda Tuğsuz ise kadınlar cirit atmada, gümüş madalya kazandı.

- Olimpiyat şampiyonu Büyük Britanyalı kadın bisikletçi Joanna Rowsell-Shand, kariyerini noktaladı. Kendine ait internet sitesinden emeklilik kararını açıklayan 28 yaşındaki sporcu, 2012 Londra ve 2016 Rio Olimpiyatları'nda takım yarışlarında altın madalya kazanmış, beş kez dünya ve dört kez Avrupa şampiyonluğu yaşamıştı.

- Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliğinin (IAAF), Rusya Atletizm Federasyonu (ARAF) Sağlık Komisyonunun eski başkanı Dr. Sergey Nikolaevich Portugalov'a verdiği ömür boyu men cezasını onadı.

- Özel Sporcular Milli Takımı, Uluslararası Zihinsel Engelliler Spor Federasyonu (INAS) Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda, birer gümüş ve bronz madalyanın sahibi oldu. Çekya'da gerçekleştirilen ve 14 ülkenin katıldığı şampiyonada, kadınlar 800 metrede yarışan Muhsine Gezer ikinci, erkekler 3 adım atlamada ise Ufuk Babacan üçüncü oldu.

15 Mart:

- Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi çeyrek final üçüncü maçında İspanya'nın Perfumerias Avenida takımını 87-80 yenerek seride durumu 2-1'e getirdi ve tarihinde üst üste 6. kez Dörtlü Final'e yükseldi.

18 Mart:

- Malatya'daki maç için Ağrı'dan yola çıkan 2. Lig takımlarından Ağrı Birlikspor Kadın Futbol Takımı kafilesinin yer aldığı Kamil Bayram idaresindeki 04 M 0434 plakalı minibüs, Patnos-Muş kara yolunun Doğansu Köyü mevkisinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Kazada sürücü Bayram ile araçtaki 14 kadın futbolcu ve teknik heyetten 3 kişi olmak üzere 18 kişi yaralandı. Sporculardan Dicle Aslan hayatını kaybetti.

23 Mart:

- İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından düzenlenen Basın ve Spor Ödülleri sahiplerini buldu. Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenen törende Anadolu Ajansı'na (AA) 2 dalda ödül verildi. Ajans kategorisinde verilen ödülü, AA Spor Haberleri Yayın Yönetmeni Ersin Şiyhan alırken, AA foto muhabiri Onur Çoban da fotoğraf dalında birincilik ödülünün sahibi oldu.

- Bir dönem A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı çalıştıran Ferhat Akbaş, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na ev sahipliği yapacak Japonya'nın başına getirildi.

25 Mart:

- Galatasaray Olağan Mali Genel Kurulu, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Auditorium Toplantı Salonu'nda yapıldı. Toplantıda FETÖ/PDY ile olan ilişkileri dolayısıyla üyelikten çıkartılmalarına karar verilen eski savcı Zekeriya Öz, tutuklu valiler Hüseyin Avni Mutlu ve Şahabettin Harput, eski futbolcular Hakan Şükür, Arif Erdem ve İsmail Demiriz ile iş adamı Hazim Sesli ile ilgili oylama yapıldı. Zekeriya Öz, Hüseyin Avni Mutlu, Şahabettin Harput, İsmail Demiriz ve Hazim Sesli'nin kulüpten ihracı genel kurulda onaylanırken, Hakan Şükür ve Arif Erdem'in kulüp üyeliğinden ihraç edilmesinin oy çokluğuyla reddedilmesi, siyaset dünyası başta olmak üzere ülke genelinde büyük tepkilere neden oldu.

26 Mart:

- Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'yla (FETÖ/PDY) olan ilişkileri nedeniyle disipline sevk edilen isimlerden Hakan Şükür ve Arif Erdem'in kulüp üyeliğinden ihraç edilmesinin genel kurulda oy çokluğuyla reddedilmesine gelen tepkilerin ardından, Türk Telekom Arena'da olağanüstü toplandı ve toplantıda, Şükür ile Erdem'in kulüp üyeliklerinin sona erdirilmesine karar verildiği açıklandı.

29 Mart:

- 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası, Macaristan'ın Szombathely kentinde, 28 Mart-2 Nisan tarihlerinde düzenlendi. Türkiye şampiyonayı, 3 altın, 3 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 8 madalya ile tamamladı.

Nisan

1 Nisan:

- Milli eskrimci İbrahim Ahmed Acar, Bulgaristan'ın Filibe kentinde düzenlenen Yıldızlar ve Gençler Dünya Şampiyonası'nda, kılıç kategorisinde altın madalya kazanarak, Türkiye'ye bu branştaki ilk dünya şampiyonluğunu kazandırdı. İbrahim, geçen ay da Avrupa şampiyonluğuna ulaşarak, tarihe geçmişti.

- Avrupa Halter Şampiyonası, 1-9 Nisan'da Hırvatistan'ın Split kentinde düzenlendi. Erkeklerde, 62 kiloda Hurşit Atak, silkme ve toplamda altın, koparmada bronz, 62 kiloda Bünyamin Sezer, koparmada altın, toplamda gümüş, 69 kiloda Ahmet Turan Okyay da koparmada bronz madalya elde etti. Kadınlarda ise 48 kiloda Şaziye Erdoğan silkmede, 53 kiloda Bediha Tunadağı koparmada, 58 kiloda Sümeyye Kentli silkmede bronz madalya kazandı. Türkiye, şampiyonayı 3 altın, 1 gümüş ve 5 bronz olmak üzere 9 madalya ile tamamlarken, Milli Takım, 37 ülkeden 364 sporcunun katıldığı şampiyonada erkeklerde 2., kadınlarda ise 6. oldu.

3 Nisan:

- Milli buz patenciler Alisa Agafonova-Alper Uçar çifti, Dünya Artistik Buz Pateni Şampiyonası'nda elde ettikleri dereceyle, 2018 Kış Olimpiyatları'na direkt katılma hakkı kazandı.

- Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası, 3-10 Nisan'da Tayland'ın başkenti Bangkok'ta yapıldı. Türkiye, şampiyonada, 2 altın, 2 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 7 madalya elde etti.

5 Nisan:

-Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, UEFA Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de gerçekleştirilen 41. UEFA Kongresi'nde, yönetim kuruluna girecek 8 üye belirlendi. UEFA'ya üye 55 ülke federasyonunun temsilcilerinin oy verdiği seçimde Servet Yardımcı, yönetim kurulu üyeliğine getirildi.

6 Nisan:

- Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın 2021'de İstanbul'da yapılacağını açıkladı.

- Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) dünya sıralamasında, Türkiye, 4 basamak yükselerek 22. oldu.

7 Nisan:

- Türkiye Yüzme Federasyonunun (TYF) seçimli olağanüstü genel kurulu, Ankara Hilton Garden Inn'de yapıldı. İki adayın yarıştığı seçimde, 204 delegeden 108'inin oyunu alan Erkan Yalçın, başkanlığa seçildi. Diğer aday Barış Bul ise 98 oyda kaldı.

10 Nisan:

- Voleybolda, 2016-2017 sezonunda liglerden düşen 4 takım belli oldu. Efeler Ligi'nde baraj etabını son 2 sırada tamamlayan Şanlıurfa Memleketspor ve Tokat Belediye Plevnespor, Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde ise baraj etabında son 2 sırayı alan İdmanocağı ve Sarıyer Belediyespor, lige veda etti.

12 Nisan:

- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası finali rövanş maçında Bellona AGÜ'yü 63-58 yenen Yakın Doğu Üniversitesi, Avrupa şampiyonu oldu. Caferağa Spor Salonu'nda yapılan karşılaşmanın ardından Yakın Doğu Üniversitesi'ne şampiyonluk kupasını FIBA Avrupa Başkanı Turgay Demirel verdi.

15 Nisan:

- Voleybolda, CEV Kadınlar Challenge Kupası finalinde, ilk maçta deplasmanda 3-2 mağlup olduğu Yunan temsilcisi Olympiakos'u rövanşta 3-0 yenen Bursa Büyükşehir Belediyespor, şampiyon oldu.

16 Nisan:

- Basketbolda, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Rusya'nın Dinamo Kursk takımına 77-63 mağlup olan Fenerbahçe, turnuvayı ikinci sırada tamamladı. Rusya'nın Ekaterinburg kentinde düzenlenen organizasyonda şampiyonluğa ulaşan Dinamo Kursk ise Avrupa Ligi'ndeki ilk kupasını kazandı.

19 Nisan:

- UEFA Disiplin Kurulu, Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ile Olympique Lyon arasında, 13 Nisan'da Lyon Stadı'nda oynanan çeyrek final ilk maçında yaşanan olaylar nedeniyle, her iki kulübe, benzer olayların 2 yıl içinde tekrar yaşanması durumunda, 1 yıl Avrupa kupalarından men cezası verileceğini açıkladı.

- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde normal sezon Yakın Doğu Üniversitesi'nin liderliğiyle tamamladı. Son 2 sıradaki Mersin Basketbol ve Tosyalı Toyo Osmaniye ise küme düştü.

- Erkekler Hentbol Türkiye Kupası Dörtlü Finali'nde Amasya Taşova YİBO'yu 33-26 yenen Beşiktaş Mogaz kupanın sahibi oldu. THF Spor Salonu'ndaki karşılaşmada galip gelen ekip, Erkekler Süper Lig şampiyonluğunun ardından Türkiye Kupası'nı da müzesine götürdü. Beşiktaş Mogaz, kupayı üst üste 4, toplamda ise 12. kez kazanmış oldu.

23 Nisan:

- VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final maçında İtalya'nın Imoco Volley takımını 3-0 yenerek kupayı şampiyon tamamlarken, Dinamo Moskova'yı 3-1 yenen Eczacıbaşı VitrA, Avrupa üçüncüsü oldu. VakıfBank, İtalya'nın Treviso kentinde yapılan organizasyonda şampiyonluğa ulaşarak, kupayı 3. kez müzesine götürdü.

- Süper Lig ekiplerinden Gaziantepspor'un Çek futbolcusu Frantisek Rajtoral, hayatına son verdi. Evinde ölü bulunan futbolcunun uzun zamandır tükenmişlik sendromu ile mücadele ettiği açıklandı.

24 Nisan:

-Eskrimde, 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda, Kadın Kılıç Milli Takımı altın madalya kazanarak tarihi bir başarı elde etti. Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlenen organizasyonun finalinde Fransa'yı 45-38 mağlup eden Kadın Kılıç Takımı, 94 yıllık eskrim tarihinde, takımlarda ilk Avrupa şampiyonluğuna imza attı. Erkekler ferdi kılıç kategorisinde ise Enver Yıldırım, bronz madalyanın sahibi oldu.

-Yelkende Laser 4.7 Milli Takımı, Avrupa Gençler Şampiyonası'nda birer altın ve gümüş madalya kazanarak, önemli bir başarıya imza attı. İspanya'nın Murcia kentinde organize edilen şampiyonada, milli sporcu Yiğit Yalçın, altın madalyanın sahibi olurken, Yılkan Timurşah ise gümüş madalya kazandı. Ayrıca Ece Asya İkizler, 16 Yaş Altı kategorisinde üçüncülüğü elde etti.

29 Nisan:

- TFF 2. Lig'de normal sezon, 34. ve son hafta maçlarıyla tamamlandı. Beyaz Grup'ta şampiyonluğa ulaşan İstanbulspor ile Kırmızı Grup'u lider tamamlayan MKE Ankaragücü, TFF 1. Lig'e yükselirken, gruplarında son 3 sırada yer alan Anadolu Üsküdar 1908, Büyükçekmece Tepecikspor, Ofspor, Aydınspor 1923, 1461 Trabzon ve Kayseri Erciyesspor, Spor Toto 3. Lig'e düştü.

TFF 3. Lig'de ise 1 ve 3. gruplarda normal sezon sona erdi. 1. Grup'ta şampiyonluğa ulaşan Sancaktepe Belediyespor 2. Lig'e yükselirken, son 4 sırayı alan Kartalspor, Beylerbeyi, Kütahyaspor ve Manavgatspor küme düştü. Bodrum Belediyesi Bodrumspor'un şampiyon olduğu 2. Grup'ta ise son 3 sırayı alan Dersimspor, Derincespor ve Türk Metal Kırıkkalespor, lige veda etti.

30 Nisan:

- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonunun finali, İtalya'nın Tenerife kentinde yapıldı. İspanyol ekibi Iberostar Tenerife, Banvit'i 63-59 yenerek, kupanın sahibi oldu. İtalyan ekip, FIBA tarafından ilk kez düzenlenen organizasyonda şampiyonluğa ulaşarak, kulüp tarihinde ilk kez bir Avrupa kupasının sahibi oldu. Avrupa'da 3. kez Dörtlü Final oynayan ve ilk defa finale kalan Banvit kupayı 2. sırada tamamladı.

-Voleybolda, Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonunun finalinde İtalyan Sir Sicoma Colussi Perugia'yı 3-0 yenen Rus temsilcisi Zenit Kazan şampiyon oldu. İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleştirilen maçta, Zenit Kazan, 3-0 galip geldi ve kupayı, üst üste 3. kez müzesine götürdü. Dörtlü Final'in 3.'lük maçında ise İtalyan Cucine Lube Civitanova takımı, Alman Berlin Recycling Volleys ekibini 3-1 yendi.

-TEB BNP Paribas İstanbul Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası'nda, çiftlerde Dalila Jakupovic (Slovenya)-Nadiia Kichenok (Ukrayna) ikilisi teklerde ise Ukraynalı Elina Svitolina, şampiyon oldu. Garanti Koza Arena'da gerçekleştirilen final maçlarında, çiftlerde Nicole Melichar (ABD)-Elise Mertens (Belçika) ikilisini 2-0 mağlup eden Jakupovic-Kichenok çifti, mutlu sona ulaşırken, teklerde Belçikalı rakibi Elise Mertens'i 2-0 yenen Ukraynalı Elina Svitolina, kupayı kaldırdı.

-Türkiye, 2017 CEV 19 Yaş Altı Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda üçüncü oldu. Macaristan ve Slovakya'nın ev sahipliği yaptığı şampiyonanın finallerinde mücadele eden milli takım, Györ kentindeki üçüncülük karşılaşmasında, Rusya'yı 3-2 mağlup ederek bronz madalya kazandı.

- Voleybolda, Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off üçüncülük-dördüncülük rövanş maçında Eczacıbaşı VitrA'yı 3-1 mağlup eden VakıfBank, seriyi 2-0 kazanarak sezonu üçüncü sırada tamamladı. Eczacıbaşı VitrA ise Burhan Felek'te yapılan maç sonunda 4. sırayı aldı. VakıfBank böylece gelecek sezon CEV Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanırken, Eczacıbaşı VitrA ise CEV Kupası'na katılım hakkı elde etti.

Mayıs

2 Mayıs:

- Voleybolda, Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off finalinin üçüncü maçında Galatasaray'ı 3-0 yenen Fenerbahçe, seriyi 3-0 kazanarak şampiyon oldu ve kupayı 5. kez müzesine götürdü.

- Avrupa Güreş Şampiyonası, 2-7 Mayıs'ta Sırbistan'ın Novi Sad kentinde yapıldı. Türkiye, şampiyonayı, 5 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalyayla tamamlayarak, şampiyona tarihinde 1949'dan sonraki en büyük başarısını elde etti. Türkiye, takım halinde serbest stilde 3. olurken, grekoromende 4'üncü, kadınlarda ise 8. sırada yer aldı. Şampiyonada 3 altın ve 2 bronz madalya kazanan Serbest Milli Takımı da 24 yıl sonra en iyi derecesini elde etti. Geçen yıl Türkiye'ye kadınlar güreşte, ilk Avrupa şampiyonluğunu kazandıran Yasemin Adar, üst üste 2. kez Avrupa şampiyonu olarak bir ilki daha başardı.

3 Mayıs:

- Voleybol Efeler Ligi play-off final serisinin 4. maçında Arkas Spor'u 3-2 yenen Halkbank, seriyi 3-1 kazanarak, 8. kez şampiyonluğa ulaştı.

4 Mayıs:

- Hentbolda, Bayanlar Türkiye Kupası Dörtlü Final organizasyonunun finalinde, Muratpaşa Belediyespor'u 30-29 yenen Yenimahalle Belediyespor, kupanın sahibi oldu. Başkent ekibi, Ankara'daki THF Salonu'nda yapılan maçın ardından, kulüp tarihinde 2. kez mutlu sona ulaştı.

5 Mayıs:

- TEB BNP Paribas İstanbul Open Uluslararası Erkekler Tenis Turnuvası'nda, çiftler çeyrek finalinde, İtalyan partneri Alessandro Motti ile rakiplerini yenerek yarı finale yükselen milli tenisçi Tuna Altuna, ATP seviyesinde bir turnuvada son dörde kalan ilk Türk tenisçi oldu. Altuna ve partneri, Jonathan Erlich (İsrail)-Scott Lipsky (ABD) ikilisini 2-1 mağlup etti.

6 Mayıs:

- TEB BNP Paribas İstanbul Open Uluslararası Erkekler Tenis Turnuvası'nın tekler finalinde Kanadalı Milos Raonic'i 7-6 ve 6-3'lük setler sonucunda 2-0 yenen Hırvat Marin Cilic, şampiyon oldu.

- Kocaeli'de düzenlenen 52. Avrupa Karate Şampiyonası'nı 14 madalya ile tamamlayan Türkiye, genel klasmanda en üst sırada yer aldı. İzmit'teki Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda yapılan ve 44 ülkeden 424 sporcunun katıldığı şampiyonada, Türkiye, 4 altın, 4 gümüş ve 6 bronz madalya kazanarak, organizasyon tarihindeki en yüksek madalya sayısını elde etti.

11 Mayıs:

- Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından organize edilen ve Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu 2. Etnospor Kültür Festivali, 11-14 Mayıs'ta yapıldı. Yenikapı etkinlik alanında düzenlenen festivalde, geleneksel Türk sporlarının yanı sıra geleneksel kıl çadırlarda oba yaşamı, tarihi el sanatları atölyeleri, kılıç kalkan gösterileri ve atlı gösteriler gibi pek çok etkinlik gerçekleştirildi. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği festivali, yaklaşık 800 bin kişi ziyaret etti.

12 Mayıs:

- Avrupa Masa Tenisi Birliğinin (ETTU) tarafından Bursa'daki BUSKİ Masa Tenisi Salonu'nda düzenlenen ETTU Kadınlar Kupası finalinin rövanş maçında, başkent ekibi TİGEM Spor'u 3-2 yenen Bursa Büyükşehir Belediyespor, şampiyon oldu.

13 Mayıs:

- 3. Lig 2. Grup'ta normal sezon sona erdi. Bodrum Belediyesi Bodrumspor'un şampiyon olarak 2. Lig'e yükseldiği grupta, 2, 3, 4 ve 5. sıraları alan Erbaaspor, Manisa Büyükşehir Belediyespor, Silivrispor ve Çatalcaspor play-off'a kaldı. Grupta, son 3 sırada yer alan Dersimspor, Derincespor ve Türk Metal Kırıkkalespor lige veda etti.

14 Mayıs:

- Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası finalinde Brezilya'nın Rexona-Sesc takımını 3-0 yenen VakıfBank, şampiyon oldu. Japonya'nın Kobe kentinde gerçekleştirilen organizasyonda VakıfBank, 2013 yılının ardından, tarihinde ikinci kez dünya kulüpler şampiyonluğuna ulaştı.

17 Mayıs:

- Billyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi play-off finalinin beşinci maçında, Fenerbahçe'yi 76-75 yenen Yakın Doğu Üniversitesi, seriyi 3-2 kazanarak şampiyon oldu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) temsilcisi, Türkiye Kupası ve FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın ardından Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde de şampiyonluğa ulaştı.

18 Mayıs:

- Fenerbahçe'nin eski Sırp teknik direktörü Todor Veselinovic, 86 yaşında Atina'daki özel bir hastanede vefat etti. 1984-1985 sezonunun başında Fenerbahçe teknik direktörlüğüne getirilen Veselinovic, 3 sezon sonra yeniden Fenerbahçe'nin başına geçerek, 1988-1989 sezonunda tarihe geçen ve 103 golle elde edilen şampiyonluğun mimarı olmuştu.

19 Mayıs:

- Futbolda 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası, 3-19 Mayıs tarihlerinde Hırvatistan'da düzenlendi. Türkiye, yarı final İngiltere'ye 2-1 yenilerek elenirken, ilk 6 takım arasına girerek, Hindistan'da düzenlenecek Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı. İspanya, normal süresi 2-2 berabere sona eren final maçında, İngiltere'ye, penaltı atışları sonucu 4-1 üstünlük kurarak kupanın sahibi oldu.

20 Mayıs:

- TFF 1. Lig'de sezon 34. ve son hafta maçlarıyla tamamlandı. Sivasspor'un şampiyon, Evkur Yeni Malatyaspor'un ikinci olduğu ligde, Eskişehirspor, Boluspor, Göztepe ve Giresunspor, play-off'a kalırken Mersin İdmanyurdu, Şanlıurfaspor ve Bandırmaspor, küme düştü.

21 Mayıs:

- Basketbolda, THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Yunanistan'ın Olympiakos ekibini 80-64 yenerek şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe, kulüp tarihinde bir ilke imza attı. Ligde, Rusya'nın CSKA Moskova takımı, İspanyol temsilcisi Real Madrid'i 94-70 yenerek 3. sırada yer aldı.

24 Mayıs:

- Vodafone Arena'da yapılan 2. Lig play-off final maçında, Gümüşhanespor'u 1-0 mağlup eden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, TFF 1. Lig'e yükselen üçüncü ve son takım oldu.

25 Mayıs:

- Galatasaray Kulübünün eski başkanlarından Ali Tanrıyar, 103 yaşında hayatını kaybetti. Yunanistan'ın Kavala kentine bağlı Palihor Köyü'nde 14 Mart 1914'te doğan Ali Tanrıyar, 15 Mart 1986-17 Mart 1990 tarihlerinde iki dönem kulüp başkanlığı yaptı. Kulübün efsane başkanlarından kabul edilen Tanrıyar, 1986-87 sezonu sonunda, 14 yıl aradan sonra gelen lig şampiyonluğunun baş mimarlarından olurken, sarı-kırmızılı futbol takımı 1987-88 sezonunda da şampiyonluğa ulaştı. Ali Tanrıyar döneminde Galatasaray Futbol Takımı, 1988-89 sezonu Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda yarı final oynama başarısı gösterdi.

27 Mayıs:

- 3. Lig 2. Grup play-off final müsabakasında Silivrispor, Erbaaspor'u 1-0 yenerek 2. Lig'e yükselen son takım oldu.

28 Mayıs:

- Beşiktaş, Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantepspor'u 4-0 yenerek bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. 1959'da başlayan Süper Lig'de 12 şampiyonluğu bulunan siyah-beyazlı takımın, bu tarihten önce başlayan ligde aldığı 2 şampiyonluğunun, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu kararıyla lig şampiyonluğuna eklenmesiyle, kupa sayısı 14 olarak tescillendi. Beşiktaş, böylece 15. şampiyonluğuna ulaştı ve formasına 3. yıldızı takma hakkı elde etti.

30 Mayıs:

- Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi play-off final grubunda Bornova Beckerspor, deplasmanda OGM Orman Gençlik'i 51-50 yendi. Bu sonuçla OGM Orman Gençlik şampiyon olurken, Bornova Beckerspor ikinci sırada yer aldı. Her iki takım da Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'ne yükseldi.

31 Mayıs:

- Ziraat Türkiye Kupası finalinde normal süresi ve uzatmaları 0-0 beraberlikle sonuçlanan müsabakada, Medipol Başakşehir'e penaltılarda 4-1'lik üstünlük sağlayan Atiker Konyaspor, kupanın sahibi oldu.

Haziran

1 Haziran:

- Ziraat Türkiye Kupası finalinde normal süresi ve uzatmaları 0-0 beraberlikle sonuçlanan müsabakada Medipol Başakşehir'i, penaltılarda 4-1 yenen Atiker Konyaspor, 55. kupanın sahibi oldu.

3 Haziran:

- Süper Lig'de 2016-17 sezonu Beşiktaş'ın şampiyonluğuyla sona erdi. Şampiyonluğunu geçen hafta ilan eden Beşiktaş, son maçında sahasında Osmanlıspor'u 4-0 mağlup etti. Sezonu şampiyon tamamlayan Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne direkt gruplardan katılma hakkı kazandı. Medipol Başakşehir 2. sırada yer alarak tarihinin en büyük başarısına ulaştı ve Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynama hakkını elde etti. Averajla 3. olan Fenerbahçe ile 4. sırada yer alan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ne ön elemelerden katılma hakkı elde etti. Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Atiker Konyaspor ise UEFA Avrupa Ligi'ne grup aşamasından katıldı. Son 3 sırayı alan Adanaspor, Gaziantepspor ve Çaykur Rizespor, ligden düşen takımlar oldu.

- UEFA Şampiyonlar Ligi 2016-2017 sezonu finalinde İspanya'nın Real Madrid takımı, İtalyan ekibi Juventus'u 4-1 yenerek, kupanın sahibi oldu. Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde art arda 2. kez kupayı kazanan ilk takım olurken, takımın Fransız çalıştırıcısı Zidane, 1992-1993'ten itibaren Şampiyonlar Ligi adı altında oynanan organizasyonda üst üste 2. kez kupayı kazanan ilk teknik direktör unvanını elde etti.

5 Haziran:

- TFF 1. Lig play-off finalinde, normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 sona eren maçta Eskişehirspor'a penaltı atışları sonunda 3-2 üstünlük kuran Göztepe, 14 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükseldi.

6 Haziran:

- Makedonya maçına giden A Milli Futbol Takımı'nın uçağında, gazeteci Bilal Meşe'ye fiziki ve sözlü saldırıda bulunan Arda Turan, olayın ardından gelen tepkiler üzerine, milli takım kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

8 Haziran:

- Futbolun teknolojiden faydalanmasını sağlayarak hataların en aza indirilmesini amaçlayan Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin Türkiye'deki ilk testi gerçekleştirildi.

9 Haziran:

- Milli atıcı Yusuf Dikeç, Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Kupası'nda "50 Metre Tabanca" kategorisinde 228.5 puanlık atışla gümüş madalya kazandı.

10 Haziran:

- Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek kadınlarda Simona Halep'i 2-1 mağlup eden Jelena Ostapenko, şampiyonluğa ulaştı.

11 Haziran:

- Atletizmde, Avrupa 10 Bin Metre Kupası, Belarus'un başkenti Minsk'te yapıldı. Kadınlarda Esma Aydemir, 32.41.03'lük derecesiyle üçüncü oldu. Türkiye, kadınlarda takım halinde 5'inci, erkeklerde ise 4'üncü oldu.

- FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası finalinde, Venezuela'yı 1-0 yenen İngiltere, şampiyonluğa ulaştı.

- Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek erkekler finalinde İsviçreli Stan Wawrinka'yı 3-0 yenen İspanyol Rafael Nadal, şampiyonluğa ulaştı.

13 Haziran:

- Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 2017 final serisini 4-1 kazanan Golden State Warriors, şampiyonluğa ulaştı. Konuk ettiği Cleveland Cavaliers'ı 129-120 mağlup ederek seriyi 4-1 önde tamamlayan ekip, 2'si son 3 sezonda olmak üzere tarihindeki 5. şampiyonluğunu elde etti.

16 Haziran:

- Basketbol Süper Ligi play-off finali dördüncü maçında, Beşiktaş Sompo Japan'ı uzatma sonunda 98-94 yenen Fenerbahçe, seriyi 4-0 kazandı ve 2016-2017 sezonunu şampiyon tamamladı.

- 23 Yaş Altı Dünya Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası, Kanada'nın Toronto kentinde düzenlendi. Milli Takım, İngiltere ile çıktığı şampiyonluk maçında 54-43 mağlup oldu ve gümüş madalya kazandı.

24 Haziran:

- Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) Yönetim Kurulu toplantısı, Galler'in başkenti Cardiff'te yapıldı. UEFA'daki 19 komitede yeni üyeler belirlenirken, Türkiye, 13 farklı komitede 11 kişiyle temsil hakkı kazanarak, komitelere rekor sayıda katılım sağladı. UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, UEFA Medya Komitesi Başkanlığı'na seçilirken aynı zamanda UEFA Stadyum ve Güvenlik Komitesi Başkan Vekili görevini de üstlendi.

25 Haziran:

- At yarışlarında 91. Gazi Koşusu'nu Oğuz Yalçın'ın sahibi olduğu, Ahmet Çelik'in jokeyliğini yaptığı "Piano Sonata" adlı safkan kazandı. Veliefendi Hipodromu'nda, 2 bin 400 metre çim pistte yapılan yarışı 2.27.74'lük derecesiyle "Piano Sonata" önde tamamladı.

- A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2017 Avrupa Şampiyonası'nda, klasman maçında Letonya'yı 72-63 yenerek Avrupa beşincisi oldu ve ilk 6 takım arasına girerek 2018 Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

27 Haziran:

- Satranç Milli Takımı, 2017 Dünya Takımlar Şampiyonası'nda beşinci olarak, Türk satranç tarihinin en büyük başarısını elde etti.

28 Haziran:

- Kahramankazan Belediyespor Kadın Bocce Takımı, bir ilke imza atarak Avrupa üçüncüsü oldu ve bu alanda Türkiye'ye madalya kazandıran ilk kulüp olma unvanını elde etti.

- Yargıtay 18. Ceza Dairesi, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım aleyhine açılan ceza davasında, yerel mahkemenin verdiği mahkumiyet kararını bozdu.

- Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda yarışan milli sporcu Ümit Can Güreş, erkekler 50 metre kelebekte 23.72 saniyeyle altın madalya kazandı.

30 Haziran:

- Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası finalinde Büyük Britanya'yı 76-69 yenen Türkiye Erkek Milli Takımı şampiyon oldu.

Temmuz ayında Gençlik ve Spor Bakanı değişti. 65. Hükümette yapılan kabine değişikliğinde, Akif Çağatay Kılıç'ın yerine Gençlik ve Spor Bakanlığına Osman Aşkın Bak getirildi.

Osman Aşkın Bak, görevi 20 Temmuz 2017 tarihinde Kılıç'tan devraldı. Bakanlık görevine Suat Kılıç'ın yerine 2013 yılının aralık ayında getirilen Akif Çağatay Kılıç, yaklaşık 3,5 yıl görev yaptı.

- Mizgin Ay 100 metrede altın madalya kazandı

Kenya'nın başkenti Nairobi'de yapılan 10. Dünya Yıldızlar Atletizm Şampiyonası'nda, 1 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazanan Türkiye, puan sıralamasında tarihinin en yüksek skorunu elde ederek 46 puan topladı. Milli sporcu Mizgin Ay, Türkiye rekoru kırarak 100 metrede altın, 200 metrede ise bronz madalya kazandı. Meryem Bekmez ise 5 bin metre yürüyüşte gümüş madalya aldı.

- İşitme Engelliler Olimpiyatları, Samsun'da yapıldı.

Temmuz

6 Temmuz:

- Atletizmde Turkcell Süper Lig Finalleri, 6-7 Temmuz'da Bursa'da yapıldı. Bursa Atletizm Pisti'ndeki organizasyonda ENKA Spor, hem kadınlar hem erkeklerde şampiyon oldu. Fenerbahçe, her iki kategoride de 2'nciliği elde ederken, erkeklerde Galatasaray, kadınlarda ise Bursa Büyükşehir Belediyespor 3. oldu.

Milli atlet Ramil Guliyev, burada 100 metreyi 9.97'de koşarak, dünya atletizm tarihinde 10 saniyenin altına inen 3. beyaz atlet unvanını aldı.

9 Temmuz:

- Türkiye Futbol Federasyonu'nun ev sahipliğinde Turkcell'in ana sponsorluğunda düzenlenen, Avrupa'nın en iyi amatör futbolcularının mücadele ettiği UEFA Bölgeler Kupası finalinde, İrlanda Cumhuriyeti'nden Bölge 2 ekibini 1-0 yenen Hırvatistan temsilcisi Zagreb, şampiyon oldu.

10 Temmuz:

- THY Avrupa Ligi'nin son şampiyonu Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı'nın çalıştırıcısı Zeljko Obradovic, "Yılın başantrenörü" ödülüne layık görüldü. THY Avrupa Ligi'nde 2005 yılından bu yana eski Rus başantrenör Alexander Gomelsky adına verilen "Yılın başantrenörü" ödülünü alan Obradovic, Fenerbahçe Doğuş'u ilk kez Avrupa'nın zirvesine taşıyarak, kariyerinde bu organizasyonda 9. kez mutlu sona ulaştı. Sırp çalıştırıcı, ayrıca bu ödüle 3 defa layık görülen ilk başantrenör olarak tarihe geçti.

13 Temmuz:

- 10. Dünya Yıldızlar Atletizm Şampiyonası, 13-16 Temmuz'da Kenya'nın başkenti Nairobi'de yapıldı. Şampiyonayı 1 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalyayla tamamlayan Türkiye, puan sıralamasında tarihinin en yüksek skorunu elde ederek 46 puan topladı. Mizgin Ay, 11.57'lik derecesiyle kızlar Türkiye rekorunu kırarak çıktığı 100 metre finalinde, 11.62 koşarak altın madalya kazanırken, 200 metre de 23.76 ile yine Türkiye rekoru kırarak bronz madalyanın sahibi oldu. Meryem Bekmez de kızlar 5 bin metre yürüyüşte 22.32.79'luk zamanlamasıyla gümüş madalya aldı.

16 Temmuz:

- 656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı, finalde Orhan Okulu'yu yenen İsmail Balaban kazandı.

19 Temmuz:

- 65. Hükümette yapılan kabine değişikliğinde, Akif Çağatay Kılıç'ın yerine Gençlik ve Spor Bakanlığına Osman Aşkın Bak getirildi.

20 Temmuz:

- Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda, 2-0 yenildiği maçın rövanşında İsveç ekibi Östersunds ile 1-1 berabere kalarak elendi.

22 Temmuz:

-Türkiye 23 Yaş Altı Sualtı Hokeyi Milli Takımı, 14-22 Temmuz'da Avustralya'nın Hobart kentinde düzenlenen Dünya Şampiyonası'nın finalinde Fransa'yı 3-1 yenerek ikinci kez adını zirveye yazdırdı. Şampiyonayı Fransa ikinci, Kolombiya ise üçüncü sırada bitirdi. 23 Yaş Altı Milli Takımı, 2015 yılında İspanya'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda da birincilik kupasını kazanma başarısı göstermişti.

- Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlenen Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'nda milli sporcu İlke Özyüksel, bronz madalya kazandı.

23 Temmuz:

- Atletizmde 24. Gençler Avrupa Şampiyonası, 20-23 Temmuz'da İtalya'da yapıldı. Avrupa Atletizm Birliği (EA) tarafından Grosseto kentinde düzenlenen şampiyonaya 32 erkek, 25 kadın olmak üzere 57 atletle katılan Türkiye, 3 bronz madalyanın sahibi oldu. Erkekler 4x400 metre bayrak takımı, finale yükselerek tarihe geçti. Ahmet Kasap, Akın Özyürek, Berkay Çalık ve Mahsun Korkmaz'dan oluşan ekip, 3.10.60'lık derece ile finale kalarak, büyükler ve gençlerde Dünya ve Avrupa Şampiyonaları tarihinde bunu başaran ilk 4×400 bayrak takımı oldu.

26 Temmuz:

- Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetimi ile yaptığı görüşmenin ardından görevinden ayrıldı. Türkiye Futbol Direktörlüğünün yanı sıra A Milli Takım'ın başında bulunan Terim, ay-yıldızlı ekipte bir maçlık ilk deneyimi hariç, üç dönem görev yaptı.

29 Temmuz:

- Avrupa Olimpik Gençlik Yaz Festivali (EYOF 2017), 23-29 Temmuz'da Macaristan'ın Györ kentinde düzenlendi. Tarihinin en başarılı sonucunu alan Türkiye, 9 branşta 110 sporcuyla katıldığı organizasyonda 5 altın, 6 gümüş ve 8 bronz olmak üzere 19 madalya kazanarak, 7. sırada yer aldı. Türkiye, hem altın hem de toplam madalya sayısı bakımından 1991'den bu yana yapılan EYOF'taki en başarılı sonucuna imza attı.

30 Temmuz:

- İşitme Engelliler Olimpiyatları, 18-30 Temmuz'da Samsun'da yapıldı. Türkiye, bugüne kadar 11 kez katıldığı ve ilk kez ev sahipliği yaptığı olimpiyatlarda tarihi bir başarıya imza atarak, 46 madalya kazandı. Olimpiyatları dördüncü sırada tamamlayan Milli Takım, ABD, Çin, Japonya ve İran gibi ülkeleri geride bırakarak 17 altın, 7 gümüş ve 22 bronz madalyanın sahibi oldu. En büyük başarıyı 5 altın ve 4 bronz ile ata sporu güreşte yaşayan Türkiye, erkekler futbol, voleybol, hentbol gibi takım sporlarında şampiyonluğa ulaşırken, teniste ilk kez madalya aldı.

Rusya, 85 altın, 53 gümüş ve 61 bronz olmak üzere 199 madalyayla genel sıralamada zirvede yer alırken, 21 altın, 42 gümüş ve 36 bronzla 99 madalyayla Ukrayna, ikinci, 18 altın, 20 gümüş ve 14 bronz olmak üzere 52 madalyaya Güney Kore, üçüncü oldu.

Ağustos

4 Ağustos:

- Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fatih Terim'den boşalan A Milli Takım'ın teknik direktörlüğüne Mircea Lucescu'yu getirdi. TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine, TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Rumen teknik adamla 2+1 yıllık sözleşme imzalandı.

- Ateşli Silahlar Trap-Skeet Avrupa Şampiyonası, 21 Temmuz-4 Ağustos'ta Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yapıldı. Şampiyonaya 15 sporcu ile katılan Türk Milli Takımı'nda Yusuf Dikeç, erkekler 25 metre merkez ateşlemeli tabanca kategorisinde 587 puan toplayarak Avrupa şampiyonu oldu.

5 Ağustos:

- Türkiye, Avrupa Golf Takım Şampiyonası'nda kadınlarda altın, erkeklerde gümüş madalya kazandı. Avrupa Golf Birliği (EGA) tarafından Bulgaristan'ın Pravets kentinde düzenlenen ve erkeklerde 13 ülkeden 52, kadınlarda ise 11 ülkeden 44 sporcunun katıldığı organizasyonda, kadınlarda Sena Ersoy, Begüm Yılmaz, Selin Timur ve Tuğçe Erden'in temsil ettiği ay-yıldızlı takım, finalde Polonya'yı 2-1 mağlup ederek altın madalyaya uzandı. Erkeklerde Taner Yamaç, Mutlu Güner, Leon Açıkalın ve Kerem Tanpolat'ın yer aldığı milli takım, finalde Litvanya'ya 2-1 kaybederek gümüş madalya aldı.

6 Ağustos:

- 2016-2017 Spor Toto Süper Lig şampiyonu Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası sahibi Atiker Konyaspor, Turkcell Süper Kupa maçında Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Maçı 2-1 kazanan Atiker Konyaspor, kupanın sahibi oldu.

- Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) Avrupa Judo Şampiyonası'nda Türkiye, biri altın 7 madalya kazandı. 4-6 Ağustos'ta İngiltere'de düzenlenen Görme Engelliler Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda, kadınlar 57 kiloda Zeynep Çelik altın madalya kazanarak şampiyon oldu. Ayrıca kadınlar 48 kiloda Ecem Taşın ve +70 kiloda Mesme Taşbağ gümüş, erkekler 60 kiloda Recep Çiftçi, 90 kiloda İbrahim Bölükbaşı, +100 kiloda Onur Taştan ve kadınlar 52 kiloda Gülhan Atasaray da bronz madalya kazandı.

- Dünya Gençler Güreş Şampiyonası, 1-6 Ağustos'ta Finlandiya'nın Tampere kentinde düzenlendi. Türkiye şampiyonayı, bir altın ve 4 bronz madalyayla bitirdi. Kerem Kamal grekoromen 55 kiloda altın madalya alırken Salih Aydın erkekler 84 kiloda, Zeynep Yetgil kızlar 48 kiloda, Feyzullah Aktürk erkekler serbest stil 120 kiloda, İbrahim Çiftçi ise erkekler serbest stil 96 kiloda bronz madalya kazandı.

- Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC) Dünya Gençler Atletizm Şampiyonası, 2-6 Ağustos'ta İsviçre'nin Nottwil kentinde gerçekleştirildi. Türkiye, şampiyonayı 3 altın ve bir gümüş madalyayla tamamladı. Muhsine Gezer, yıldız kızlar 400 metrede altın madalya kazanırken uzun atlamada da gümüş madalyayı boynuna taktı. Gülle atmada Yasemin Keskinsoy ile

kadınlar uzun atlamada Esra Bayrak dünya şampiyonu olarak kendi alanlarında Türkiye'ye madalya getiren ilk sporcu unvanını elde ettiler.

- Litvanya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Dünya Gençler Kürek Şampiyonası'nda, Aydın İnanç Şahin ve İsmail Ali Bekiroğlu'ndan oluşan ekip, bronz madalya kazandı.

7 Ağustos:

- Dünya Gençler Paletli Yüzme Şampiyonası, Rusya'da yapıldı. Türkiye, organizasyonu 2'si altın, 4'ü gümüş olmak üzere 6 madalya ile tamamlarken açık su 6 bin metrede milli sporcu Muhammed Emin Bay ile bin 500 metre su üstü yarışlarında Ayşe Ceren Yeşilbaş altın madalya kazandı. Ayşe aynı zamanda 400 ve 800 metre su üstü yarışlarında ise gümüş madalya elde ederken Muhammed de bin 500 ve 800 metrede dünya ikincisi oldu.

10 Ağustos:

- Kulüpler Birliği Vakfı Olağan Genel Kurulu'nda Göksel Gümüşdağ'dan boşalan başkanlığa, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek seçildi.

12 Ağustos:

- Milli tenisçi Marsel İlhan, Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından Belarus'ta düzenlenen Belglobal Cup Futures'te şampiyon oldu. Marsel İlhan, başkent Minsk'teki sert zemin turnuvasının finalinde Büyük Britanyalı Jonathan Gray'i 6-1 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup ederek sezonun 2'nci, kariyerinin ise 18'inci şampiyonluğunu elde etti.

- İtalya'da 4-12 Ağustos'ta düzenlenen Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda Türk sporcular 3 altın ve 1 gümüş madalya kazandı. Cascia kentindeki şampiyonada 51 kiloda Busenaz Çakıroğlu, 81 kiloda Elif Güneri ile +81 kiloda ringe çıkan Şennur Demir altın madalyanın sahibi olurken 75 kilo final mücadelesinde ringe çıkan Busenaz Sürmeneli gümüş madalya kazandı.

13 Ağustos:

- 16. Dünya Atletizm Şampiyonası, 4-13 Ağustos'ta İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlendi. Şampiyonaya 27 sporcuyla en yüksek katılımını gerçekleştiren Türkiye, birer altın ve gümüş madalya kazanarak 12. sırada tamamladığı organizasyonda tarihinin en iyi derecesini elde etti. Ramil Guliyev ile tarihindeki ilk altın madalyayı kazanan milli takım, ilk kez bir dünya şampiyonasında birden fazla madalya aldı. Türkiye ayrıca ilk defa yarıştığı erkekler 4x100 bayrak mücadelesinde finale kalmayı başararak 7. oldu. Kadınlar cirit atmada ilk kez finale kalan Eda Tuğsuz ise 5. oldu. Azerbaycan asıllı milli sporcu Ramil, erkekler 200 metre finalinde 20.09'luk derecesiyle zirvede yer alarak Türkiye'ye Dünya Atletizm Şampiyonaları'ndaki ilk altın madalyasını kazandırdı. Erkekler 400 metre engellide ikinci olan Küba asıllı milli atlet Yasmani Copello Escobar da tarihi başarıda pay sahibi oldu. Şampiyonada 10 altın, 11 gümüş ve 9 bronz olmak üzere 30 madalya kazanan ABD, zirvede yer aldı.

- Yelken branşında Deniz ve Ateş Çınar kardeşler, Danimarka'da düzenlenen Aarhus 2017 Olimpiyat Test Yarışı'nda altın madalya kazandı. Çınar kardeşler, 11 ülkeden 15 teknenin katıldığı yarışta 470 sınıfında altın madalyanın sahibi oldu.

- Dünya Okçuluk Kupası'nın 4. ayak yarışmaları, 9-13 Ağustos'ta Almanya'nın başkenti Berlin'de yapıldı. Erkekler makaralı yayda altın madalya kazanan Demir Elmaağaçlı ile kadınlar makaralı yayda gümüş madalya elde eden Yeşim Bostan, 2-3 Eylül'de İtalya'nın başkenti Roma'da yapılacak Dünya Kupası Finali'ne katılmaya hak kazandı.

16 Ağustos:

- Uluslararası Yüzme Federasyonu (FINA) tarafından Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Dünya Masterler Şampiyonası'nda Ahmet Nakkaş, erkekler 100 metre serbestte şampiyona rekoru kırarak altın madalyaya ulaştı.

17 Ağustos:

- İspanya Süper Kupası'nın sahibi, 3-1 kazandığı ilk maçın rövanşında Barcelona'yı 2-0 mağlup eden Real Madrid oldu.

- Olimpiyat şampiyonu İspanyol yol bisikletçisi Samuel Sanchez, doping yaptığı gerekçesiyle spordan men cezası aldı. Uluslararası Bisiklet Birliğinden yapılan açıklamada, Sanchez'in doping testinin A numunesinde büyüme hormonuna rastlandığı ve müsabakalardan geçici men cezası aldığı belirtildi. Sanchez, 2008 Pekin Olimpiyatları'nda yol bisikleti kategorisinde altın madalyanın sahibi olmuştu.

18 Ağustos:

- Uluslararası Atıcılık Federasyonu tarafından düzenlenen Trap-Skeet Gençler Dünya Kupası'nda mücadele eden Murat İlbilgi, bronz madalya kazandı. İtalya'nın Porpetto kentindeki şampiyonada Murat, trap kategorisinde 36 puanla üçüncü oldu.

22 Ağustos:

- Atiker Konyaspor Kulübü Başkanı Ahmet Şan'ın, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, "ByLock" kullanıcısı olduğu iddiasıyla Cumhuriyet Savcılığınca ifadesi alındı. Başkan Şan, görevinden istifa etti.

24 Ağustos:

- 2016-2017 sezonu "UEFA Avrupa'da Yılın En İyi Futbolcusu" ödülünü, Real Madrid'in Portekizli futbolcusu Cristiano Ronaldo kazandı. Monaco'daki Grimaldi Forum'da gerçekleştirilen UEFA Şampiyonlar Ligi grup kura çekiminin ardından, Real Madrid'den Cristiano Ronaldo ve Gareth Bale ile Atletico Madrid'den Antoine Griezmann'ın aday gösterildiği ödül sahibini buldu. UEFA'ya üye 54 ülkeden gazetecilerin katıldığı oylama sonrasında rakiplerini geride bırakan Ronaldo, Avrupa'da 2015-2016 sezonunun en iyi futbolcusu seçildi.

26 Ağustos:

- Dünya Güreş Şampiyonası, 20-26 Ağustos'ta Fransa'nın başkenti Paris'te yapıldı. Şampiyonayı 3 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalyayla tamamlayan Türkiye, dünya şampiyonaları tarihinde 55 yıl önce elde ettiği başarıdan sonraki en iyi derecesine ulaştı. Milliler, 1962 yılında İspanya'nın Toledo kentinde düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda 3 altın, 1 gümüş ve 5 bronz madalya kazanmıştı. Güreş Milli Takımı'nda, Rıza Kayaalp, Metehan Başar ve Yasemin Adar altın madalyaya uzandı. Olimpiyat şampiyonu Taha Akgül gümüş madalyada kalırken Soner Demirtaş, Evin Demirhan ve Atakan Yüksel bronz madalya elde etti.

Türkiye, takım halinde grekoromen stilde 3. olurken, serbest stilde 4'üncü, kadınlarda ise 5. sırada yer aldı. Son iki Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya alan Yasemin, dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk kadın güreşçi olarak tarihe geçti. Organizasyon tarihindeki en iyi derecesini elde eden Kadın Milli Takımı, dünya şampiyonalarında ilk kez 2 madalya birden kazanma başarısı gösterdi. Olimpiyat ikincisi Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kiloda üst üste ikinci, toplamda ise 3. kez dünya şampiyonu oldu. Öte yandan, Türkiye adına organizasyonda minder hakemliği yapan Sadettin Yücel, şampiyonanın en başarılı üç hakemi arasında yer aldı.

- Türkiye Erkek Sualtı Hokeyi Milli Takımı, Avrupa şampiyonu oldu. Macaristan'ın Eger kentinde düzenlenen 2017 Avrupa Sualtı Hokeyi Şampiyonası'nda çeyrek finalde Sırbistan'ı 10-0 yenen milli takım, yarı finalde İspanya'yı 6-2 mağlup etti. Finalde İngiltere ile karşılaşan Türkiye, müsabakadan 5-3 galip ayrılarak namağlup Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. Geçen yıl dünya ikincisi olan milliler, böylece önemli bir başarıya daha imza attı.

27 Ağustos:

- 20 Yaş Altı İşitme Engelliler Kadın Basketbol Milli Takımı, namağlup Avrupa şampiyonu oldu. Polonya'nın Lublin kentinde düzenlenen şampiyonada ay-yıldızlı ekip, gruptaki son karşılaşmasında Belarus'u 93-32 yenerek altın madalya kazandı. Şampiyonanın en skorer ismi olan milli basketbolcu Ecrin Köse, en değerli oyuncu seçildi. Tek grupta maçların oynandığı şampiyonada kadınlarda Litvanya ikinci, Rusya ise üçüncü sırada yer aldı.

- Yenilgisiz şampiyon ABD'li Floyd Mayweather, İrlandalı karma dövüş sanatları şampiyonu Conor McGregor karşısında çıktığı 50. profesyonel boks maçını da kazanarak rekor kırdı. ABD'nin Las Vegas kentindeki T-Mobile Arena'da düzenlenen yarı orta sıklet unvan maçında, kariyerinde çıktığı tüm profesyonel müsabakaları kazanan Mayweather, karma dövüş sanatları şampiyonu McGregor ile karşılaştı. Rakibini 10. rauntta teknik nakavtla mağlup eden Mayweather, 50. maçında da yenilmezliğini korudu. Bu galibiyetle İtalyan asıllı ABD'li Rocky Marciano'nun 49-0'lık rekorunu kıran Mayweather, boks kariyerine son verdi.

29 Ağustos:

- Hentbolda Kadınlar Süper Kupa'yı Yenimahalle Belediyespor'u 27-26 mağlup eden Kastamonu Belediyespor kazandı. İzmir'deki Celal Atik Salonu'nda yapılan karşılaşmada tek farkla galip gelen Kastamonu ekibi, 2017-2018 sezonu öncesi Süper Kupa'da zafere ulaştı.

30 Ağustos:

- Tayvan'da düzenlenen 2017 Üniversiteler Yaz Olimpiyatları sona erdi. Başkent Taipei'de 19-30 Ağustos'ta yapılan organizasyonda Türkiye 3 altın, 7 gümüş ve 6 bronz olmak üzere toplam 16 madalyayla 20. sırada yer aldı. 37 altın, 27 gümüş ve 37 bronz madalya kazanan Japonya birinciliği elde etti.

Eylül

5 Eylül:

-Kadın Milli Bocce Takımı, Avrupa Bocce (Volo) Şampiyonası'nda iki bronz madalya elde etti. İtalya'nın Saluzzo kentinde gerçekleştirilen şampiyonada röle kategorisinde yarışan İnci Ece Öztürk-Necla Şahin çifti ile basamak kategorisinde İnci Ece Öztürk bronz madalyanın sahibi oldu.

10 Eylül:

-Uluslararası Cimnastik Federasyonu (FIG) tarafından, Macaristan'ın Szombathely kentinde, 7-10 Eylül'de düzenlenen Dünya Challenge Kupası'nda İbrahim Çolak, halka aletinde altın, Ferhat Arıcan, paralel aletinde gümüş, Ahmet Önder yer ve halka aletinde bronz madalya kazandı. Milli sporcular turnuvayı, 4 madalyayla tamamladı.

11 Eylül:

-Kariyerinde 3 Avrupa ve bir dünya şampiyonluğu bulunan milli karateci Serap Özçelik, Karate 1 Premier Lig'de sıkletinin en iyisi unvanını aldı. Dünya şampiyonasının ardından karatenin en prestijli ve yoğun katılımlı organizasyonu Karate 1 Premier Lig'de 2017 sezonunun en iyileri belli olurken, 2017 yılında çıktığı 6 uluslararası organizasyonun 5'inde kürsüde yer almayı başaran milli sporcu Serap, Avrupa üçüncülüğü ve Dünya Oyunları'nda kazandığı bronz madalyanın yanına yeni bir başarı daha ekledi. Karatenin "Şampiyonlar Ligi" olarak kabul edilen Premier Lig'de beş etap sonunda oluşan puanlamada milli karateci, sıkleti olan 50 kiloda dünyanın en iyisi olmayı başardı.

-Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen Dünya Trap-Skeet Şampiyonası'nda skeet genç erkekler kategorisinde Kemal Madencioğlu, Salih Hafız ve Onur Atak'tan oluşan milli takım, toplamda elde ettikleri 348 puanla ABD'yi geçerek gümüş madalyanın sahibi oldu.

13 Eylül:

-Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı ve Voleybol Şube Sorumlusu 56 yaşındaki Hakan Dinçay, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Dinçay'ın ölümü, spor camiasında büyük üzüntüyle karşılandı.

-Galatasaray Kadın Basketbol Takımı Yardımcı Antrenörü Nevriye Yılmaz, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi tarihinin en iyi oyuncusu seçildi. Türk basketbolunun efsane oyuncularından FIBA Avrupa Ligi şampiyonluğu kazanan Yılmaz, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde iz bırakmış 32 basketbolcu arasında yapılan yarışma sonucu, tarihin en iyisi seçildi.

16 Eylül:

-Çekya'da düzenlenen Avrupa Gençler Şampiyon Kulüpler Kupası'nda mücadele eden Fenerbahçe Atletizm Takımı, hem kız hem de erkeklerde şampiyon oldu. Brno kentinde yapılan şampiyonada Fenerbahçe, kızlarda 110, erkeklerde ise 115 puanla ilk sırayı aldı.

17 Eylül:

-Türkiye, Finlandiya, İsrail ve Romanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2017), İstanbul'daki finallerle sona erdi. 31 Ağustos'ta grup maçlarıyla start alan şampiyonanın final maçında Sırbistan'ı 93-85 mağlup eden Slovenya, tarihinin ilk Avrupa şampiyonluğunu kazandı. Üçüncülük maçında İspanya, Rusya'yı 93-85 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu. Türkiye ise son 16 turunda İspanya'ya 73-56 mağlup olarak elendi.

-Dünya 23 Yaş Altı Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nın finalinde Slovenya'yı 4-0 yenen Türkiye, altın madalyanın sahibi oldu. Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da 10 Eylül'de başlayan organizasyonda şampiyonluğa ulaşan Milli Takım, bir ilke imza attı. Türkiye'nin, bu yıl 3'üncüsü düzenlenen şampiyonada bir de gümüş madalyası bulunuyor.

19 Eylül:

-Voleybolda, Spor Toto Erkekler Şampiyonlar Kupası'nda Halkbank'ı 3-1 mağlup eden Fenerbahçe, kupanın sahibi oldu. Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından TVF Başkent Salonu'nda, bu yıl 8'incisi düzenlenen organizasyonda, geçen sezon Efeler Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Halkbank ile Kupa Voley'i kazanan Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Sahadan 3-1 galip ayrılan Fenerbahçe, 2010-2011 ve 2011-2012 sezonlarının ardından 3. kez kupayı müzesine götürdü.

22 Eylül:

-Milli atlet Aslı Çakır, doping nedeniyle Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Disiplin Kurulu tarafından ömür boyu pistlerden men edildi. 2012 Londra Olimpiyatları'nda altın madalya kazanarak tarih yazan Aslı, 3. kez dopingden ceza alarak, bu kez, Türk atletizm tarihinde adı dopingle en çok anılan sporcu olarak tarihe geçti. Londra Olimpiyatları'nın ardından biyolojik pasaportundaki anormal veriler nedeniyle, (ilki 2004 Dünya Şampiyonası'nda olmak üzere) ikinci kez doping yapmaktan 8 yıl pistlerden men edilen, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) verdiği özel bilgiler sayesinde cezası 4 yıla indirilen ve bu sayede şubat ayında pistlere dönen milli atlet, koştuğu ilk yarışta verdiği numunesi pozitif çıkınca, ömür boyu men cezası aldı.

30 Eylül:

-Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası, 23-30 Eylül'de Gürcistan ve Azerbaycan'ın ortaklaşa ev sahipliğinde düzenlendi. Final maçında Hollanda'yı 3-1 mağlup eden Sırbistan, şampiyonluğa ulaşırken, Türkiye, üçüncülük maçında Azerbaycan'ı 3-1 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu. A Milli Takım, Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından bu yıl 30'uncusu düzenlenen şampiyonada, 3. madalyasını kazandı. Türkiye, 2003 yılında Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşen şampiyonada ikinci, 2011'de ise İtalya-Sırbistan ortaklığındaki organizasyonda ise 3'üncü sırayı almıştı.

-Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası'nın Fransa ayağındaki sıralama turunda kaza yaptı. Şampiyonanın 10. ayağında yarışan Sofuoğlu, başkent Paris yakınlarındaki Nevers Magny-Cours Pisti'ndeki sıralama turlarında kaza geçirdi. Bel ve kalçasında kırık oluşan Sofuoğlu, ambulans uçakla Türkiye'ye getirilerek tedavi altına

Ekim

3 Ekim:

- Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da 28 Eylül-3 Ekim tarihlerinde düzenlenen 14. Dünya Büyükler Wushu Şampiyonası'nda, Zeynep Makbule Akyüz, kadınlar "baguazhang" dalında bronz madalya kazandı.

4 Ekim:

- Basketbolda 33. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda, Banvit'i 75-64 yenen Fenerbahçe, kupanın sahibi oldu.

5 Ekim:

- Basketbolda, FIBA Süper Kupa maçında, geçen sezon FIBA Avrupa Kupası'nı kazanan Yakın Doğu Üniversitesi ile FIBA Avrupa Ligi şampiyonu Rus temsilcisi Dinamo Kursk karşılaştı. Rusya'nın Kursk şehrindeki kupa maçında, Yakın Doğu Üniversitesi'ni 84-73 mağlup eden Dinamo Kursk, mutlu sona ulaştı.

- Avrupa Bedensel Engelliler Masa Tenisi Şampiyonası, 25 Eylül-5 Ekim tarihlerinde Slovenya'nın Lasko kentinde düzenlendi. Türk sporcular şampiyonada, ferdi müsabakalarda 8, takım müsabakalarında ise 4 madalya alarak, toplamda 12 madalya kazandı.

8 Ekim:

- Gençler ve Yıldızlar Dünya Okçuluk Şampiyonası, 2-8 Ekim tarihlerinde Arjantin'in Rosario kentinde yapıldı. Şampiyonada Makaralı Yay Yıldız Karışık Milli Takımı, dünya şampiyonu olurken, Makaralı Yay Yıldız Erkek Milli Takımı gümüş, Klasik Yay Genç Karışık Milli Takımı da bronz madalya kazandı. Gizem Elmaağaçlı, genç kızlar makaralı yayda 3. olurken, şampiyona kapsamında yapılan kota müsabakalarını 5. sırada tamamlayan Ali Aydın da 2018 Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları'na kota aldı.

- Avrupa Ralli Şampiyonası'nda mücadele eden Castrol Ford Team Türkiye, sezonun son etabı Liepaja Rallisi'nin ardından takımlar klasmanında şampiyon oldu. Uluslararası Otomobil Sporları Federasyonu (FIA) tarafından düzenlenen ve 4'ü toprak 4'ü asfalt olmak üzere 8 yarıştan oluşan şampiyonanın son ayağı, Letonya'da gerçekleştirildi. Organizasyonda Türkiye'yi temsil eden Castrol Ford Team Türkiye, lider girdiği 8. ayak sonunda zirvedeki yerini koruyarak şampiyonluğa ulaşmayı başardı. Murat Bostancı-Onur Vatansever, Buğra Banaz-Burak Erdener ve Ümit Can Özdemir-Batuhan Memişyazıcı'dan oluşan ekip, takımlar klasmanını 153 puanla zirvede tamamlayarak Türkiye'ye rallide takımlardaki ilk Avrupa şampiyonluğunu getirdi.

9 Ekim:

- Ampute Futbol Milli Takımı, İstanbul'da düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) Avrupa Şampiyonası'nın final maçında İngiltere'yi 2-1 yenerek şampiyon oldu.

Şampiyonanın finalinde İngiltere ile Vodafone Park'ta karşılaşan ekip, sahadan 2-1 galip ayrılarak büyük bir başarıya imza attı.

14 Ekim:

- Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında Atiker Konyaspor ile deplasmanda oynadığı maça 11 yabancı futbolcuyla çıkarak, Türk futbol tarihinde bir ilki gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılı takımın yollarını ayırdığı teknik direktör Igor Tudor, Atiker Konyaspor maçında ilk 11'in tamamını yabancı futbolculardan kurdu. Böylelikle 1959 yılında başlayan Türkiye 1. Ligi'nde ilk defa bir takım, maça 11 yabancı futbolcu ile çıktı.

15 Ekim:

- 53. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu (TUR 2017) BAE Takımı Emirates'in İtalyan bisikletçisi Diego Ulissi kazandı.

- Voleybolda Spor Toto Kadınlar Şampiyonlar Kupası'nı, Fenerbahçe'yi 3-0 yenen VakıfBank kazandı. Ankara'daki TVF Başkent Salonu'nda yapılan müsabakada 3-0 galip gelen VakıfBank, 3. kez kupayı müzesine götürme başarısı gösterdi.

20 Ekim:

- Para-Tekvando Dünya Şampiyonası, 19-20 Ekim'de İngiltere'nin başkenti Londra'da yapıldı. Türk sporcular, 4 altın, 3 gümüş ve 3 bronz madalya elde etti.

21 Ekim:

- Arnavutluk'un başkenti Tiran'da 15-21 Ekim'de yapılan Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda Türkiye, 3 altın, 13 gümüş ve 10 bronz olmak üzere 26 madalya aldı.

22 Ekim:

- Açık Hava Dünya Okçuluk Şampiyonası, Dünya Okçuluk Federasyonu tarafından, 16-22 Ekim'de Meksika'nın başkenti Meksiko'da düzenlendi. Türk Milli Takımı'nda Yeşim Bostan, kadınlar makaralı yay kategorisinde gümüş madalya kazandı.

28 Ekim:

- Genç Erkekler Avrupa Boks Şampiyonası, 21-18 Ekim'de Antalya'ya yapıldı. Türk sporcular şampiyonayı, 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 5 madalya ile tamamladı.

29 Ekim:

- Büyük Britanyalı Lewis Hamilton, Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun bitimine 2 yarış kala, kariyerinin 4. şampiyonluğunu garantiledi. 2017 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 18. yarışı Meksika Grand Prix'sinde 9. olan Mercedes takımından Hamilton, puanını 333'e çıkardı. Pilotlar klasmanı lideri Hamilton, mücadeleyi 4. sırada bitiren Vettel'e son iki yarış öncesi 56 puan fark atarak kariyerinin 4. şampiyonluğunu garantilemiş oldu.

Kasım

5 Kasım:

-Golfte, Turkish Airlines Open 2017, 2-5 Kasım'da Antalya'da yapıldı. Belek Turizm Merkezi'ndeki Regnum Carya Golf Resort Otel'in sahalarında gerçekleştirilen turnuvada, İngiliz Justin Rose birinci oldu. Turnuvada ayrıca İngiltere takımı, topu en hızlı şekilde golf deliğine atma konusunda Guinness dünya rekorunu kırdı. Tyrrell Hatton, Matt Fitzpatrick, Ian Poulter ve Matthew Southgate'den oluşan ekip, 457,2 metrelik deliği 32.7 saniyelik zamanla tamamlayarak yeni rekorun sahibi oldu. Bir önceki rekor, 34.87 saniye ile Fransa'ya aitti.

9 Kasım:

-Türk basketbolunun duayen isimlerinden, Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği (TÜBAD) Başkanı, eski milli sporcu ve milli takım antrenörü Mehmet Baturalp, tedavi gördüğü hastanede, 81 yaşında hayatını kaybetti. İstanbul'da 1936 yılında dünyaya gelen ve basketbol kariyerine Darüşşafaka'da başlayan Mehmet Baturalp, uzun yıllar formasını giydiği Fenerbahçe'de bir çok kupa kazandı. A Milli Basketbol Takımı'nda 71 maça çıkan Baturalp, oyunculuk kariyerini noktaladıktan sonra Fenerbahçe, İTÜ, Eczacıbaşı ve Paşabahçe'de antrenörlük yaptı. Antrenör olarak da birçok başarıya imza atan Mehmet Baturalp, uzun yıllar A Milli Basketbol Takımı'nı da çalıştırdı.

11 Kasım:

-Çin'in Kaihua şehrinde yapılan Dünya Kadınlar Bocce (Petank) Şampiyonası'nda Hilal Çaputlu bronz madalya kazandı. Hilal, boccede büyükler kategorisinde Türkiye'ye Dünya Şampiyonası'nda madalya kazandıran ilk sporcu unvanını aldı.

-Eski Gençlik ve Spor Bakanı, Samsun Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, 2. kez Dünya Dopingle Mücadele Ajansı Kurucular Kurulu üyeliğine seçildi. Avrupa Konseyi Sekreteryası tarafından 2018-2019 dönemi için WADA Kurucular Kurulu üyeliğine tekrar aday gösterilen Kılıç, Avrupa Konseyi Delegeler Komitesinin 25 Ekim'de Strazburg'da gerçekleştirilen toplantısında, ikinci kez bu göreve getirildi.

12 Kasım:

-Vodafone 39. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenya asıllı Fransız atlet Abraham Kiprotich, kadınlarda ise Kenyalı sporcu Ruth Chepngetich kazandı.

-MotoGP Dünya Şampiyonası'nın son yarışı Valencia Grand Prix'sinde 3. olan Repsol Honda'dan İspanyol Marc Marquez, 4. kez şampiyonluğa ulaştı.

-Eski Binicilik Federasyonu Başkanı Tunç Çapa, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 1949 İstanbul doğumlu Çapa'nın ölümü, camiada büyük üzüntüyle karşılandı. Çapamarka'nın yaratıcılarından ünlü iş adamının cenazesine cemiyet ve iş hayatının önde gelen isimleri ile binicilik camiası katıldı.

13 Kasım:

-İtalya Milli Takımı'nın kalecisi Gianluigi Buffon, 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu rövanşında İsveç ile 0-0 berabere biten maçın ardından milli takımı bıraktığını duyurdu. İtalya'nın kalesini 1997 yılından bu yana koruyan ve 2006 Dünya Kupası'nı kazanan kadroda da yer alan Buffon, 20 yılda milli takım formasıyla 175 maçta forma giydi.

14 Kasım:

-Türk sporunun önde gelen isimlerinden, tekvandonun Türkiye'de tanınması ve gelişmesinde başrol oynayan eski milli sporcu ve antrenör İsmet Iraz, hayatını kaybetti. Böbrek ve solunum yetmezliği sebebiyle bir süredir İbn-i Sina Hastanesi'nde tedavi gören Türk tekvandosunun efsane ismi, 81 yaşında vefat etti.

Iraz, aktif spor yaşamında dünya şampiyonluğu da dahil birçok başarıya imza attı. Türk tekvandocular, 1982'de milli takım antrenörlüğü görevini üstlenen Iraz'ın yönetiminde, 50'nin üstünde kupa aldı. Milli sporcular bu dönemde dünya şampiyonalarında 6 gümüş, 8 bronz, dünya kupasında 1 gümüş, 3 bronz, dünya oyunlarında 1 gümüş, 4 bronz, Avrupa şampiyonalarında 20 gümüş, 18 bronz, uluslararası turnuvalarda ise 95 gümüş, 74 bronz madalya kazandı.

16 Kasım:

-Yaş Grupları Trambolin Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda milli sporcular Doğukan Büyükarslan ve Koray Altınel, altın madalyanın sahibi oldu. Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen şampiyonada senkron kategorisi 17-21 yaş grubunda yarışan Doğukan Büyükarslan ve Koray Altınel, finalde 47.150 puan toplayarak, Türkiye'ye altın madalya kazandırdı.

18 Kasım:

-Olimpiyat ve dünya şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu, hayatını kaybetti. Karaciğer naklinin ardından tedavisi Ataşehir Memorial Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde süren Süleymanoğlu, 50 yaşında yaşamını yitirdi.

Kariyerinde 3 olimpiyat, 7 dünya ve 6 Avrupa şampiyonluğu bulunan Süleymanoğlu, 46 kez dünya rekoru kırdı. "Cep Herkülü" lakabıyla anılan efsanevi sporcu, ayrıca 1984 yılında henüz 16 yaşındayken, silkme kategorisinde vücut ağırlığının 3 katını kaldıran ikinci halterci olarak tarihe geçti. Süleymanoğlu, 1984, 1985 ve 1986 yıllarında ise dünyada "yılın haltercisi" seçildi.

19 Kasım:

-ATP Dünya Turu Finalleri'nde şampiyonluğu, Belçikalı David Goffin'i 2-1 yenen Bulgar tenisçi Grigor Dimitrov elde etti. İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvanın şampiyonu, 6 numaralı seribaşı Grigor Dimitrov ile 7 numaralı seribaşı David Goffin arasındaki maçın ardından belli oldu. Sezon sonu turnuvasında ilk kez final oynayan tenisçilerin mücadelesinde, 2-1 galip gelen 26 yaşındaki raket, kariyerinin en büyük başarısını elde etti ve toplamda 8. tekler şampiyonluğuna ulaştı.

20 Kasım:

-İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Carlo Tavecchio, milli takımın 2018 FIFA Dünya Kupası finallerine gidememesi nedeniyle görevinden istifa etti.

21 Kasım:

-UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 5. hafta maçında Porto ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, gruptan lider olarak bir üst tura çıkmayı garantiledi. Vodafone Park'ta oynanan maçın 29. dakikasında Felipe'nin golüne engel olamayan siyah-beyazlı ekip, tarihinde ilk kez bir üst tura adını yazdırdı. Ayrıca ilk kez bir Türk takımı, Şampiyonlar Ligi'nde grubunu lider tamamladı.

22 Kasım:

-UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fransız ekibi Paris Saint-Germain, sahasında Celtic'i 7-1 yendi. Paris Saint-Germain, bu sonuçla 24 gole ulaşarak "Şampiyonlar Ligi grup aşamasında en fazla gol atan takım" unvanını, bir maç kala ele geçirdi. Almanya temsilci Borussia Dortmund, 2016-2017 sezonunda attığı 21 golle bu unvanı elinde tutuyordu.

24 Kasım:

-İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona takımında forma giyen Lionel Messi, kariyerindeki dördüncü "Altın Ayakkabı" ödülünün sahibi oldu. European Sports Media ve Marca gazetesi tarafından Barselona kentinde düzenlenen törende, Arjantinli futbolcuya ödülünü geçen sezon Altın Ayakkabı'yı kazanan takım arkadaşı Luis Suarez verdi.

2016-2017 sezonunda La Liga'da 37 kez ağları sarsarak Avrupa liglerinde gol krallığına ulaşan ve Altın Ayakkabı'yı almaya hak kazanan Messi, daha önce 2009-2010 (34 gol), 2011-2012 (50 gol) ve 2012-2013 (46) sezonlarında bu ödülü kazanmıştı.

26 Kasım:

-Dünya 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası, 21-26 Kasım tarihlerinde Polonya'nın Bydgoszcz kentinde yapıldı. Türk sporcular, 3 altın ve 5 gümüş madalya elde etti.

Aralık

2 Aralık:

-Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), 2014 Soçi Kış Olimpiyatları'nda doping yaptığı tespit edilen 3 Rus sporcuya daha ömür boyu men cezası verdi. Kayaklı koşu kategorisinde yarışan Yulia Chekaleva ve Anastasia Dotsenko ile biatloncu Olga Zaytseva, Soçi'deki olimpiyatlarda doping yaptıkları gerekçesiyle spordan ömür boyu men edildi.

-Bedensel Engelliler Milli Takımı, Meksika'da 2-7 Aralık'ta düzenlenen Dünya Yüzme ve Halter Şampiyonaları'nı, 4 altın, 1 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 9 madalya ile tamamladı. Başkent Meksiko'da yapılan Dünya Yüzme Şampiyonası'na 4 sporcuyla katılan milli takımda, Beytullah Eroğlu, erkekler 50 metre kelebekte 38.35'lik derecesiyle şampiyon olurken, 50 metre sırtüstünde ise 42.05'lik derecesiyle bronz madalya elde etti. Beytullah, kariyerindeki ilk dünya şampiyonluğunu elde etti.

Dünya Halter Şampiyonası'nda ise büyükler kategorisinde Nazmiye Muratlı, kadınlar 45 kiloda 107 kiloluk kaldırışıyla Avrupa rekoru kırarak gümüş, Besra Duman da kadınlar 50 kiloda 106 kiloluk kaldırışıyla bronz madalya kazandı. Gençlerde de yarışan Besra, 50 kiloda 105 kiloluk kaldırışıyla Avrupa ve dünya rekorlarını kırarak şampiyon oldu. Gamze Sayar ise 67 kiloda 90 kiloluk kaldırışıyla gençler Avrupa ve dünya rekorlarına imza atarak altın madalya kazandı.

Genç erkeklerde Faruk Öztürk, 107 kiloda 180 kiloluk kaldırışıyla gençler dünya rekorunu kırarak şampiyonluğa ulaşırken, Soner Coşkun, 49 kiloda 93 kiloluk kaldırışıyla, Üzeyir Karakoç da 72 kiloda 125 kiloluk kaldırışıyla bronz madalya elde etti.

8 Aralık:

-Avrupa Para-Tekvando Şampiyonası'nda mücadele eden Türk Milli Takımı, kadınlarda ilk sırayı alırken, erkeklerde ve genel klasmanda ise ikinci oldu. Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da gerçekleştirilen Avrupa Para-Tekvando Şampiyonası'nda milli sporcular 14 madalya kazandı. Türk Milli Takımı, 19 ülkeden 99 sporcunun katıldığı şampiyonada 5 altın, 3 gümüş ve 6 bronz madalya kazanarak, kadınlarda Avrupa şampiyonu oldu. Türkiye, erkeklerde ve genel sıralamada ise Avrupa ikinciliğini elde etti.

10 Aralık:

-24. Avrupa Kros Şampiyonası'nda Türkiye, erkeklerde Kaan Kigen Özbilen, kadınlarda ise Yasemin Can'ın kazandığı altın madalyaların yanı sıra erkeklerde takımca şampiyon oldu. Slovakya'nın Samorin kasabasında düzenlenen şampiyonada, büyükler, 23 ve 20 yaş altı kategorilerinde yarışlar yapıldı. Erkeklerde Türkiye adına yarışan Kenya asıllı Kaan Kigen Özbilen, 29 dakika 45 saniyelik derecesiyle altın madalyayı boynuna taktı. Geçen yılın şampiyonu Aras Kaya, liderin 29 saniye arkasında 7. sırayı aldı. Aynı kategoride mücadele eden milli sporculardan Polat Kemboi Arıkan 9, Ali Kaya 21 ve Alper Demir 55. sırayı aldı. Bu sonuçla erkek takımı da altın madalyanın da sahibi oldu.

11 Aralık:

-Türkiye, Karadağ'da düzenlenen Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Balkan Karate Şampiyonası'nda 20 madalya kazanarak, takım halinde şampiyon oldu. 45 sporcunun yer aldığı Milli Takım, 10 altın, 2 gümüş ve 8 bronz madalyayla organizasyonu genel klasmanda ilk sırada tamamladı

14 Aralık:-Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu (ITTF), Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen törende, bedensel engelliler kategorisinde 2017 yılının en iyi kadın sporcusu olarak Neslihan Kavas'ı seçti. "9 klas" kategorisinde mücadele eden milli sporcu, bu yıl Dünya Şampiyonası'nda ikinci olurken, Avrupa Şampiyonası'nda ise bireysel ve takımlar kategorisinde altın madalya elde etmişti. Törende, Almanya'dan Timo Boll en iyi erkek, Çinli Ning Ding ise en iyi kadın masa tenisçi ödülünün sahibi oldu.

17 Aralık:

-Voleybolda Erkekler Kupa Voley final maçında Maliye Piyango'yu 3-2 mağlup eden Halkbank, şampiyon oldu. Şanlıurfa 11 Nisan Salonu'nda oynanan çekişmeli maçta galip gelen başkent ekibi, 7. kez kupayı müzesine götürdü.

18 Aralık:

-Milli badmintoncu Neslihan Yiğit, İtalya'nın Milano kentinde düzenlenen ve 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılım puanı veren Yonex Uluslararası Badminton Turnuvası'nda, tek kadınlarda bronz madalya elde etti.

21 Aralık:

Teknik Direktör Fatih Terim, Galatasaray'ın başına geçti. Son olarak Türkiye Futbol Direktörlüğü görevini yürüten Terim bu görevden ayrıldıktan bir süre sonra, Tudor'la yollarını ayıran Galatasaray'la anlaştı. Bu Terim'in Galatasaray'daki 4. dönemi oldu.

Kaynak: Sabah gazetesi