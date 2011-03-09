-SPOR CAMİASINDAN VEKİL ADAYLIĞINA İLGİ ANKARA (A.A) - 09.03.2011 - Türkiye'de, 12 Haziran Pazar günü yapılacak genel seçimler öncesinde, spor camiası başarılı sporcuları aday adaylıkları açıklarken, ilk başvuru Avrupa, dünya şampiyonu ve olimpiyat ikincisi güreşçi Şeref Eroğlu'dan geldi. Şeref Eroğlu, yanında şampiyon güreşçiler Nazmi Avluca, Rıza Kayaalp ve şampiyon haltercilerden Halil Mutlu ile birlikte başvuru yapmak üzere AK Parti Genel Merkezi'ne geldi. Şampiyon sporcu Şeref Eroğlu, başvurusunu yapmadan önce AK Parti Genel Merkezi önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ''Yıllarca dünya minderlerinde başarıyla temsil ettiğim ülkeme, bundan sonra siyasette hizmet etmek istiyorum. Liderliğini sayın başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı AK Parti'nin hizmet kervanına ben de katılmayı uygun gördüm. İnşallah bundan sonra sayın başbakanımızın yanında siyasette ben de olacağım. Bu nedenle 12 Haziran 2011 tarihinde yapılacak olan 24. dönem milletvekilliği genel seçimlerinde memleketim olan Kahramanmaraş'tan milletvekili aday adaylığımı açıklıyorum'' diye konuştu. Siyasetin gönül işi olduğunu ifade eden Şeref, ''Ben kendime güveniyorum. Cesur ve kararlı olmak lazım. Ben niyetimi ortaya koyuyorum. Sayın başbakanımız eski bir sporcudur. 1994 yılından bu yana birbirimizi tanırız. İnşallah iyi olur'' diyerek sözlerini tamamladı. Şeref Eroğlu ile birlikte AK Parti Genel Merkezi'ne gelen Nazmi Avluca, Halil Mutlu ve Rıza Kayaalp de başarılı sporcunun kendilerini TBMM'de en iyi şekilde temsil edeceğini inandıklarını belirterek, ''Sonuna kadar kendisini destekliyoruz'' dediler. -DİĞER ADAY ADAYLARI- Halen TBMM'de AK Parti Sivas Milletvekili olarak görevini sürdüren Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu Hamza Yerlikaya'nın yeniden aday adayı olduğu öğrenildi. Hamza Yerlikaya hangi ilden milletvekili aday adayı olacağına ise genel merkezin karar vereceğini dile getirdi. Serbest stilde eski Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu Mahmut Demir ve grekoromen stilde olimpiyat şampiyonluğu bulunan Mehmet Akif Pirim de milletvekili aday adayı olacaklarını açıkladılar. Mahmut Demir geçen dönemde MHP'nin Amasya'dan milletvekili adayları arasında ilk sırada yer almış, fakat partisi bu ilden milletvekili çıkaramadığı için TBMM'ye gidememişti. 12 Haziran'daki seçimlerde yeniden aday adayı olduğunu ifade eden Mahmut Demir, hangi partiden adaylık başvurusunda bulunacağını ise açıklamadı. Ankara ASKİ Spor Grekoromen Güreş Takımı'nda teknik direktör olarak görev yapan eski olimpiyat şampiyonu Mehmet Akif Pirim de yeni dönem için hazırlananlar arasında yer alıyor. Pirim, AK Parti'dan aday adaylığı için görüşmelerini sürdürürken, hangi ilden aday olacağı konusunda ise herhangi bir açıklama yapmadı. Haziran ayında yapılacak genel seçimlerde, eski milli futbolculardan Hakan Şükür ve Saffet Sancaklı ile eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay da milletvekili aday adayı olmaya hazırlanıyor. Bu isimlerden Saffet Sancaklı'nın MHP'den, Hakan Şükür ile İbrahim Kutluay'ın ise AK Parti'den adaylık başvurusu yapacakları ifade ediliyor. Gençlik ve Spor Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Kocatepe ve GSGM Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Sultan Seyhan da yeni dönem için spor camiasından milletvekili aday adayı olacak isimler olarak öne çıkıyor.