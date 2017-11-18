Spor camiasından Naim Süleymanoğlu için başsağlığı mesajı

İSTANBUL / DHA

Olimpiyat ve dünya şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu\'nun hayatını kaybetmesinin ardından spor camiasında yer alan başsağlığı mesajları şöyle;

SPOR BAKANI OSMAN AŞKIN BAK

Türk sporuna yaptığın katkılar için sonsuz teşekkürler #CepHerkülü

Avrupa, Dünya ve Olimpiyat şampiyonu Milli haltercimiz Naim Süleymanoğlu\'na Allah\'tan rahmet diliyorum. Ailesi, sevenleri ve tüm spor camiamızın başı sağ olsun.

FUTBOL FEDERASYONU

Olimpiyat ve Dünya şampiyonlukları ile spor tarihine ismini altın harflerle yazdıran ve Türkiye\'nin gururu olan haltercimiz Naim Süleymanoğlu\'nun tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

Cep Herkülü lakaplı eski milli sporcumuza unutulmaz başarıları nedeniyle minnettar olduğumuzu ifade eder, her zaman saygı ve şükranla anacağımızı belirtiriz.

Merhum Naim Süleymanoğlu\'na Allah\'tan rahmet; Ailesi, sevenleri ve tüm spor camiasına başsağlığı dileriz.

TMOK

Tüm zamanların en iyi haltercisi, 3 kez Olimpiyat şampiyonu milli sporcumuz Naim Süleymanoğlu\'nun vefatının derin üzüntüsünü yaşıyor, kendisine Allah\'tan rahmet, sevenlerine ve tüm spor camiasına başsağlığı diliyoruz.

BEŞİKTAŞ KULÜBÜ

Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu\'nu Kaybettik

Türk Spor Tarihi\'nin efsane isimlerinden, halter sporunun dünyadaki en büyük ismi, \'Cep Herkülü\' lakaplı Naim Süleymanoğlu\'nun vefatının büyük üzüntüsünü yaşıyoruz.

1967 doğumlu Süleymanoğlu, organ yetmezliği sebebiyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Halter tarihinde en genç dünya rekortmeni olan, 46 kez dünya rekoru kıran, 3 kez Olimpiyat Şampiyonu olan, 8 kez Dünya Şampiyonluğu elde eden, Cep Herkülü lakabıyla anılan Naim Süleymanoğlu, Ay-Yıldızlı formamızla birçok başarı kazanan büyük bir sporcuydu.

Dünyanın En İyi Sporcusu unvanını hak ederek elde eden Naim Süleymanoğlu\'nun vefatının derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

Merhuma Allah\'tan rahmet; ailesine, sevenlerine, yakınlarına ve Halter camiasına başsağlığı dileriz.

FENERBAHÇE KULÜBÜ

Olimpiyat şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu\'nun tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği haberini derin üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Merhum Naim Süleymanoğlu\'na Allah\'tan rahmet, başta Süleymanoğlu Ailesi olmak üzere merhumun tüm yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

TRABZONSPOR KULÜBÜ

Ülkemizin gururu, olimpiyat şampiyonumuz Naim Süleymanoğlu\'na Allah\'tan rahmet dileriz. Başımız sağolsun.

NURİ ŞAHİN

Büyük bir spor adamını, bir efsaneyi kaybettik. Mekanın cennet olsun Naim Süleymanoğlu...

ARDA TURAN

Dünya tarihinin en güzel spor fotoğraflarından biri. Bir tarafı boş kaldı şimdi; mekanın cennet olsun efsane...