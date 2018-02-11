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Spor

Spor camiasından başsağlığı mesajları

İSTANBUL / DHA Afrin'de sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan kahraman askerlerimiz için paylaşılan başsağlığı mesajları şöyle; FUTBOL FEDERASYONU Acımız büyük! Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet; Ailel

11 Şubat 2018 14:46

İSTANBUL / DHA

Afrin\'de sürdürülen \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda şehit olan kahraman askerlerimiz için paylaşılan başsağlığı mesajları şöyle;

FUTBOL FEDERASYONU
Acımız büyük!
Zeytin Dalı Harekatı\'nda şehit olan kahraman askerlerimize Allah\'tan rahmet; Aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ile milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.

BEŞİKTAŞ
Afrin\'deki Zeytin Dalı harekatında kırıma uğrayan helikopterimizde, ayrıca operasyonlar sırasında askerlerimizin şehit olmasının derin üzüntüsünü yaşıyoruz.Şehit olan kahraman askerlerimize Allah\'tan rahmet,kederli ailelerine başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz.

GALATASARAY
Vatan için canlarını feda eden aziz şehitlerimiz, ulusumuzun yüreğinde sonsuza dek yaşayacak! 

FENERBAHÇE
Afrin bölgesinde Zeytin Dalı Harekatı kapsamında görev uçuşu yapan bir helikopterimizin düştüğü ve iki kahraman askerimizin şehit olduğu haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.
Hayatını kaybeden şehitlerimize Allah\'tan rahmet; kederli ailelerine başsağlığı dileriz.

ARDA TURAN
Afrin\'de şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah rahmet eylesin. Bu vatan uğruna verdikleri canın hakkını ödeyemeyiz, mekanları cennet olsun...

OSMANLISPOR
Vatanı korumak uğruna canını siper eden tüm şehitlerimize Allah\'tan rahmet; ailelerine ve milletimize başsağlığı dileriz.

GAZİANTEPSPOR
Zeytin Dalı Harekâtı\'nda Aziz Vatanımızı müdâfaa uğrunda şehit düşen Kahraman Askerlerimize Cenâbı Hak\'dan Rahmet, Yaralı Kahramanlarımıza acil şifalar dileriz.
Dualarımızla, ülkemiz için göğsünü siper eden kahraman Mehmetçiklerimizin yanındayız.
Yüce Allah Askerimizi korusun.

DEMİR GRUP SİVASSPOR
Milletimizin Başı Sağ Olsun
Türk Silahlı Kuvvetleri\'nce Afrin\'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı\'nda terör örgütlerine yönelik yürütülen operasyonda kahraman askerlerimizin şehit olmasının derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

AYTEMİZ ALANYASPOR
Afrin\'de Zeytin Dalı Harekatı kapsamında devam eden operasyon sırasında bir helikopterimizin düşmesi sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Allah\'tan rahmet, aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve milletimize başsağlığı dileriz.

ESKİŞEHİRSPOR
Zeytin Dalı Harekâtı\'nda şehit düşen, Hemşehrimiz Serdar Ege\'ye ve tüm kahraman askerlerimize Allah\'tan rahmet; Aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ile milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.

ATİKER KONYASPOR
Afrin Operasyonu\'nda şehit düşen askerlerimize Allah\'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize sabır diliyoruz. Başımız sağ olsun.

KASIMPAŞA
Milletimizin Başı Sağolsun
Afrin\'de gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı\'nda operasyonlar sırasında ve görev uçuşu yaparken kırıma uğrayan helikopterimizde Şehit düşen Askerlerimize Allah\'tan rahmet; ailelerine ve milletimize başsağlığı dileriz.

KAYSERİSPOR
Başımız sağolsun
Zeytin Dalı Harekatı\'nda kırıma uğrayan helikopterimizde ve operasyonlar sırasında Şehit olan Kahraman Askerlerimize Allah\'tan rahmet; ailelerine ve milletimize başsağlığı dileriz.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
Afrin\'de Zeytin Dalı Harekatı kapsamında görev uçuşu yapan helikopterimizin düşmesi sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Allah\'tan rahmet diliyoruz.
Şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri\'ne ve milletimize başsağlığı dileriz...

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