Spor camiasından 10 Kasım mesajları

İSTANBUL,(DHA)

Türkiye Cumhuriyeti\'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk\'ün 80\'inci ölüm yıldönümü nedeniyle spor camiası, resmi internet siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden anma mesajları yayımladı.

Federasyonlar ve bazı kulüplerin anma mesajları şu şekilde:

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU:

\"İstiklal Savaşı\'nın önderi ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ü aramızdan ayrılışının 80. yıl dönümünde sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz.

Büyük Önder Atatürk\'ün bizlere miras bıraktığı Cumhuriyetimizin yılmaz bekçileri olarak; onun ilkelerine, modern ve çağdaş bir ülke olma hedefine bağlılığımızla, topluma spor kültürünü benimsetme, Türk futbolunu uluslararası düzeyde rekabet edecek seviyeye çıkartma misyonumuzu sürdüreceğimizi bir kez daha vurgulamak isteriz.

Bu düşüncelerle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, bütün aziz şehitlerimizi minnet ve şükranla anarken aziz hatıraları önünde en içten saygılarımızla eğiliyoruz.\"

TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU:

\"Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türkiye Cumhuriyeti\'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün aramızdan ayrılışının 80. yılında bir anma mesajı yayınladı.

Türkoğlu mesajında şu ifadeleri kullandı:

\"Kurtuluş Savaşı zaferimizin mimarı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ü, aramızdan ayrılışının 80. yılında rahmet ve minnetle anıyorum. Tüm yaşamını milletimizin bağımsızlığına ve çağdaş medeniyetler arasında yerini sağlamlaştırmasına adayan Atatürk; hem askeri, hem siyasi, hem de insani vasıflarıyla sadece bize değil tüm dünyaya örnek olmuş bir devlet adamıydı. Ona duyduğumuz sevgi ve minneti, Cumhuriyetimizi tam bağımsızlık ve demokrasi ilkelerinden asla ödün vermeden yaşatarak göstermeye devam edeceğiz.\"

TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU:

\"Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ü, ebediyete intikal edişinin 80. yıl dönümünde minnet, şükran, özlem, saygı ve rahmetle anıyoruz.\"

BEŞİKTAŞ:

\"Türkiye Cumhuriyeti\'nin kurucusu, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk\'ü vefatının 80. yılında özlemle ve minnetle anarken, izinde olduğumuzu yineliyor, aziz hatırası önünde en içten saygılarımızla eğiliyoruz.

Beşiktaş Camiası olarak; Atamız\'a olan kalbimizdeki derin sevgi ve inançla, bizlere işaret ettiği muasır medeniyet yolunda kararlılıkla yürümeye devam ediyoruz. Dünya döndükçe Atamız\'a olan sevgimiz, saygımız, inancımız ve Beşiktaşlı duruşumuz sürecektir.

Ulu Önderimiz Atatürk\'ün en büyük eseri olan ve Türk Milleti\'ne armağan ettiği Türkiye Cumhuriyeti\'ni sonsuza kadar birlik ve beraberlik içinde yaşatacağımıza olan inancımızı tüm dünyaya bir kez daha haykırıyoruz.\"

FENERBAHÇE:

\"İlelebet ilke ve inkılaplarının izinde yürüyeceğimiz, Türkiye Cumhuriyeti\'nin kurucusu, Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ü, ebediyete intikal edişinin 80. yıl dönümünde minnet, şükran, özlem, saygı ve rahmetle anıyoruz.\"

GALATASARAY:

\"Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk\'ü, aramızdan ayrılışının 80. yılında sevgi, saygı, minnet ve özlemle bir kez daha anıyoruz.\"

TRABZONSPOR:

\"Başkanımız Ahmet Ağaoğlu, \'10 Kasım Atatürk\'ü Anma Günü\' münasebeti ile yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:

10 Kasım tarihinin Türk Milleti için sembolik önemi, yalnızca Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ü anma günü değildir. Bu gün, aynı zamanda Atatürk\'ün Türkiye Cumhuriyeti için çizdiği idealleri gerçekleştirme konusunda yol alma günüdür. Seneler öncesinde Atatürk, Cumhuriyetimizin gelecek kuşaklarına yönelik olarak, \'Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek değildir\' demişti. \'Benim düşüncelerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeterlidir.\' Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün vizyonu, onun eserlerinde ve geleceğe yönelik yüksek öngörüsünde yaşamaktadır.

Biz 10 Kasımlarda bir yandan Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ü anarken; diğer yandan O\'nun aydınlık yolundan azim ve kararlılıkla yürüdüğümüzü göstermek zorundayız. Asıl ödevimiz; devletimize, demokrasiye, tam bağımsızlığa, insan hak ve özgürlüklerine sahip çıkmak olmalıdır.

Cumhuriyetimizin kurucusu, ulusal bağımsızlığımızın mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ü aramızdan ayrılışının 80. yıl dönümünde derin bir özlemle anarken, Trabzonspor Kulübü olarak Cumhuriyet\'i daha iyi bir geleceğe taşımak için elimizden geleni yapacağımızı vurgulamak istiyorum.\"

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR:

\"Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk\'ü saygı, minnet ve özlemle anıyoruz...\"

DEMİR GRUP SİVASSPOR:

\"Türkiye Cumhuriyeti\'nin kurucusu, büyük komutan, eşsiz devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk\'ü, aramızdan ayrılışının 80. yılında saygı, sevgi, şükran ve özlemle bir kez daha anıyoruz.\"

AYTEMİZ ALANYASPOR:

\"Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ü, ebediyete intikalinin 80. yıldönümünde özlem, saygı ve rahmetle anıyoruz.\"

GÖZTEPE:

\"Çağdaş Türkiye Cumhuriyeti\'nin kurucusu, büyük devrim adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ü ölümünün 80. yılında saygı ve özlemle anıyoruz. O\'na ve devrimlerine olan bağlılığımızı bir kez daha ifade ediyor, aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz.\"

EVKUR YENİ MALATYASPOR:

\"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ü sevgi ve özlemle anıyoruz.\"

KAYSERİSPOR:

\"Saygı, özlem ve minnetle anıyoruz.\"

ANTALYASPOR:

\"Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk\'ü sonsuzluğa uğurlayışımızın 80. yıl dönümünde saygı, rahmet ve özlemle anıyoruz. O gün o vakit son olsa da, biz çocuklarına Atatürk\'süz yaşamak yok!\"

KASIMPAŞA

\"Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk\'ü ölümünün 80. yılında saygı ve minnetle anıyoruz.\"

ÇAYKUR RİZESPOR:

\"Türkiye Cumhuriyeti\'nin kurucusu, büyük devlet adamı ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk\'ü, ölümsüzlüğe uğurladığımız günün 80. yıl dönümünde özlem, saygı ve sevgiyle anıyoruz..\"

BURSASPOR

\"Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk\'ü; Saygı, Sevgi, Özlem ve Rahmetle Anıyoruz.\"

BB ERZURUMSPOR:

\"Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ü minnet, şükran ve rahmetle anıyoruz.\"

MKE ANKARAGÜCÜ:

\"Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ü özlemle anıyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti\'nin kurucusu, Başöğretmen, aziz Türk milletinin büyük komutanı ve eşsiz devlet adamı Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ü vefatının 80. yıldönümünde özlem, minnet ve saygı ile anıyoruz.\"