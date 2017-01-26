Spor camiasında referandum kampanyası; kimler 'evet'çi, kimler 'hayır'cı?

Türkiye'de referandum öncesi spor camiasının ünlü isimleri, başkanlık sistemini getirecek anayasa değişiklikleri konusunda ikiye bölündü.

Futbolcusundan spor yorumcusuna, yöneticisinden eski hakemlere kadar birçok isim sosyal medyada "Evet" ya da "Hayır" yönünde tercihlerini takipçileriyle paylaştı.

Daha önce Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na aday olacağını açıklayan eski futbolcu Rıdvan Dilmen sosyal medyada referandum için "evet" kampanyası başlatan ilk isim oldu.

Rıdvan Dilmen paylaştığı videoda, "Güçlü bir Türkiye istiyoruz. Güçlü bir Türkiye için evet ben de varım" ifadelerini kullandı.

Barselona'da futbol oynayan Arda Turan da kendisine seslenen Dilmen'e destek verdi. Arda Turan, çektiği videoda "Rıdvan hocam çağrını aldım. Güçlü bir Türkiye için ben de varım. Burak Yılmaz sen de var mısın kardeşim?" diyerek Çin'de futbol oynayan Burak Yılmaz'ı kampanyaya çağırdı.

Eski hakem Selçuk Dereli, Rıdvan Dilmen'in başlattığı, Arda Turan ve Burak Yılmaz'ın da destek olduğu 'evet' kampanyasına 'hayır' cevabı verdi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu da kampanyaya 'evet' diyenlerden.

Teşekkür ederim @hamzayerlikaya, mesajını aldım. #BendeDeVarım #EVET diyorum! @kenan_sofuoglu sen de var mısın? pic.twitter.com/wJbhZ7ADA1

— Hidayet Türkoğlu (@hidoturkoglu15) 25 Ocak 2017

Trabzonspor'un eski milli futbolcusu Lemi Çelik başkanlık anayasası referandumunda "hayır" oyu vereceğini açıkladı.

DİKDATÖRLÜGE , PADİŞAHLIĞA , BİZ BİREYKEN BİZİ KUL YAPAN REFERANDUMA HAYIR. HAYIRDA. HAYIR VARDIR — Lemi Çelik (@bsbknlemicelik) 25 Ocak 2017

Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman da "Oyuncular, ben de dahil; siyasetin içinde olmamalıyız" görüşünü dile getirdi.

Eski milli basketbolcu Mehmet Okur

ve eşinden 'Hayır' videosu

Eski milli basketbolcu Mehmet Okur ve eşi Yeliz Okur da "hayır" diyerek, sosyal medya hesaplarından bir video paylaştı. Okur çifti videonun altına “Beni seversin sevmezsin.. Düşüncelerime saygı duyarsın ya da duymazsın! Amacımız kimseye muhalefet olmak değil! Amacımız siyaset yapmak hiç değil! Benim düşüncem bu! Aydınlık bir Türkiye için #HAYIR” notunu yazdı.

Rıdvan Dilmen'e protesto:

Anıyoruz... 1962-2017

Euroleague’in 20. haftasında ezeli rakipler Fenerbahçe ile Galatasaray Odeabank'ın karşı karşıya geldiği maçta başkan sistemini getirecek anayasa referandumunda 'evet' oyu vereceğini açıklayan Rıdvan Dilmen protesto edildi.

Maç esnasında çok sayıda taraftarın kaldırdığı ve üzerinde "Anıyoruz... 1962-2017" yazan dövizlerde Rıdvan Dilmen'in efsanevileştiği yıllardan bir de fotoğrafı yer aldı.

Arda Turan'dan eleştirilere cevap