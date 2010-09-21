-SPOR ÇALIŞANLARINA EK ÜCRET TALEBİ ANKARA (A.A) - 21.09.2010 - Türk Büro-Sen, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'dan, Basketbol Milli Takımı'nın Dünya Şampiyonası'ndaki başarısı nedeniyle sporcularına ödül verilmesinin ardından spor çalışanlarına da ek ücret verilmesini talep etti. Yokuş, yaptığı yazılı açıklamada, yurt içi ve dışında sporla ilgili faaliyetlerinin tüm çalışma ve organizasyonunun Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildiğini belirtti. Basketbol Milli Takımı'nın Dünya Şampiyonası'ndaki başarısının ardından sporun mutfağında gece gündüz mesai mefhumu olmadan çalışan spor emekçilerinin yine unutulduğunu iddia eden Yokuş, devlet bütçesinden yeterince pay verilmediği için özellikle spor gelirlerinden çalışanlara katkı sağlanması taleplerinin hep göz ardı edildiğini ifade etti. Yokuş, açıklamasında şunları kaydetti: ''Milli basketbol takımımızın başarısından sonra Spor Toto Teşkilatı gelirlerinden ekstra ödül olarak sporculara 28 milyon 500 bin lira prim verilirken, sporun alt yapı çalışmalarında ve mutfağında yıllardır emek harcayan spor çalışanları yine göz ardı edilmiştir. Spor çalışanları üvey evlat muamelesini hak etmemektedir. Sporda başarının görünmeyen kahramanlarını yok sayarak, uluslararası platformda çok büyük başarılar ortaya koymak mümkün değildir. Bu nedenle eşitlik adına ve emeğe verilecek değer adına başta Sayın Başbakanımız olmak üzere, yetkilileri adaletle uygulama yapmaya, spor çalışanlarına Spor Toto gelirlerinden hak ettikleri payı vermeye davet ediyoruz.''