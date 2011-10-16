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Spor

Spor basınının acı günü ANKARA (A.A)

16 Ekim 2011 19:30

-Spor basınının acı günü ANKARA (A.A) - 16.10.2011 - Eski Anadolu Ajansı Spor Haberleri Müdürü Turhan Kardeş yaşamını yitirdi.  Yaklaşık 10 gün önce geçirdiği beyin kanaması nedeniyle ameliyata alınan Kardeş, tedavi görmekte olduğu Ankara TOBB Hastanesinde vefat etti. Medyada yaklaşık 35 yıldır basın emekçisi olarak çalışan Kardeş, çeşitli basın kuruluşlarında görev yaptı. Sürekli basın kartı sahibi Kardeş, evli ve bir çocuk babasıydı. Kardeş'in cenazesi yarın öğlen Kocatepe Camisi'nde kılınacak namazın ardından Cebeci Asri Mezarlığında toprağa verilecek.

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