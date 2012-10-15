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Spor Bakanlığı, Aziz Yıldırım ve diğer sanıkların şikeden beraatine itiraz etti

Gençlik ve Spor Bakanlığı, şike davasında verilen beraat kararlarına itiraz ederek, hukuka aykırı olduğu belirtildi

15 Ekim 2012 15:59

Gençlik ve Spor Bakanlığı, şike davasında 48 sanığın ceza aldığı, 44 sanığın beraat ettiği karara itiraz etti. İtirazda kararda verilen beraat kararlarının hukuka aykırı olduğu belirtildi.

İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nin şike davası ile ilgili gerekçeli kararını açıklamasının ardından, geçtiğimiz günlerde Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan itiraz geldi.

Yargıtay'a gönderilmek üzere mahkemeye gönderilen dilekçede itirazın "Gençlik ve Spor Bakanlığı adına İstanbul Muhakemat Müdürlüğü" tarafından yapıldığı bildirildi.

Konu bölümüne "Aziz Yıldırım ve Olgun Peker hk." yazılı dilekçede yargılama sonucu şike ve teşvik suçlamasından verilen beraat kararlarının hukuka aykırı olduğu belirtildi ve kararın bozulması talep edildi.

Dava kapsamında müdahillik veya müştekilik durumu bulunmayan Bakanlığın itirazının geçerli olup olmayacağına Yargıtay'ın karar vereceği öğrenildi.

Öte yandan davanın müştekilerinden Türkiye Futbol Federasyonu'nun ise kararı temyiz etmediği belirtildi.

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