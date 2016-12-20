Spor Bakanı ve başkanlar Şehitler Tepesi'ne yürüdü

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden kulüplerin başkanlarıyla bir araya geldi.

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, spor camiasına birleştirici güç olma çağrısında bulunarak, "Tüm kulüplerimizin formalarının üzerinde tek bir ortak nokta var. Ay-yıldızlı bayrağımız. Bu bayrak altında olacağız. Birlik beraberlik için elimizden geleni yapmalıyız" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, İstanbul'da bir otelde Süper Lig kulüplerinin başkanları ile sabah saatlerinde bir araya geldi. Toplantının ardından Bakan Kılıç ve Süper Lig kulüplerinin temsilcileri Şehitler Tepesi'ne yürüyerek, terör saldırılarında hayatını kaybeden şehitler için bu noktaya karanfil bıraktı.