Spor Bakanı: Stadlarda uygulanacak cezalar tribünden almaya kadar gidecek

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Fuat Akdağ, Milliyet Gazetesi Spor Yazarı Atilla Gökçe, Vatan Gazetesi Spor Yazarı Lütfü Özel ve Sabah Gazetesi Spor Yazarı Murat Özbostan'ın sorularını yanıtladı.

"Statlara maytap, torpil sokanların orada işi yok. Uygulanacak cezalar tribünden almaya kadar gidecek" diyen Bakan Kılıç, şunları kaydetti:

"Yabancı genç futbolcuların geldiği bir dönemdeyiz. Biraz daha kariyeri yüksek noktada olan yabancı ve genç futbolcuların gelmesini isteriz Türkiye'ye. Bunun bir de ekonomik tarafı da var. Kulüplerimizin ekonomik durumları güzel değil, daha iyi olması gerekir. Müdahale alanımız çok kısıtlı. Yapılan harcamaların boyutların yönlendirilmesinin daha iyi olması gerekir. Bu bir zihniyet meselesi. Hep Avrupa ile karşılaştırma var; şöyle başarılar var diye. O zaman onların oraya nasıl geldiğine de bak. Oradaki kulüplerin finansal yönetimlerine bakarsak devletle ilişkilerini incelemek lazım.

15 Temmuz, ülkemize yaşatmaya çalıştıkları bu karanlığın üzerinden bir yıl geçti. Dikkatimiz ülkemizin içinde yuvalanmış bu örgütlerden temizlemek üzerine. Gençlik ve spor alanındaysa bu beni tabii ki ilgilendirir ama tabii ki mücadele topyekun.

"KISIR ÇEKİŞMELERLE ORTALIĞI BİRBİRİNE KATMAYALIM"

Açık konuşacağız. Futbol bir spor branşı ama farklı dinamikleri olan bir branş. Dünyanın en çok takip edilen branşı ve en çok konuşulan branş. Kulüpler sadece ve sadece futboldan gelir elde edeceklerini düşündüklerinde ona yöneliyor, diğerlerini geri plana atıyorlar. Benim ülkemin bayrağını taşıyacak sporcunun başarılı olması için müdahil olmam gerekiyorsa olurum. Kimse kusura bakmasın, "kartopu büyüdü biz borçları ödeyemiyoruz" diye, yok böyle bir şey. Her şeyi devlet yapsın, "bütün popülariteyi alırım" diye bir şey yok. Kendilerini karşılaştırdıkları Avrupa kulüplerinin devlet ile finansal ilişkilerini incelesinler. "Biz borcu yaptık gel bizi affet" yok öyle şey. Bizim kimsenin üzerine daha fazla yük yüklemek gibi derdimiz yok. Hakkını yemeyelim tüm kulüplerimiz "artık bu iş böyle olmuyor"un bilincinde. Küçük kısır çekişmelerle ortalığı birbirine katmayalım.

"MAÇLARIN KALİTESİNİ ARTIRMAMIZ LAZIM"

Dünyanın sayılı kulüplerinde oynayan bazı sporcuların erken kariyerlerini geçirip sonra Türkiye'ye gelmeleri normal. Biz kendi kalitemizi yükseltirsek, daha erken yaştaki o futbolcular Türkiye'ye gelir. Mesela Hagi çok doğru örnek olmayabilir ama burada ikinci çıkışını yakaladı. Bu örnekleri artırabilirsiniz. Kötü örnekler de var tabii... Bazı derbilerin ciddi bir izleyici kitlesi var. Maçların kalitesini artırıp iyi pazarlayıp görünürlüğümüzü artırmamız lazım. Star bir oyuncuyu İngiltere'ye götürüyorsun iyi oynuyor ama İspanya'da götürdüğünüz de iyi oynayamayabiliyor. Oluyor bunlar.

"AMATÖRLERLE İLGİLİ DESTEK OLABİLİRİZ"

Bir kulübümüzün amatörlerle alakalı bazı branşları dinlendirmeye alması gündeme geldi. Ben açıkçası bunu yapmamaları konusunda bir ricam oldu. Niye? Çünkü bizim sporcuları yetiştirmek anlamında buna ihtiyacımız var. Burada bir destek olabilir miyiz, oluruz. Elimizden geldiği kadar olmaya çalışırız. Fenerbahçe'nin Euroleague'daki başarısını hepimiz nasıl sevinerek ve destekleyerek takip ettik. Hatta daha sonra bu başarının karşılığında, hep söylediğimiz özel sektörün desteği. Doğuş Grubumuzun ciddi manada bir finansal sponsorluk anlaşması oldu. Bu başarılar oraya zaten otomatik olarak getiriyor. Ama bunları iyi değerlendirmek lazım.

"TRİBÜNDEN ALMAYA KADAR GİDECEK"

Statlara maytap, torpil sokanların orada işi yok. Gelsin 3 tane kendinden geçmiş kişi, tuvalet cam, koltuk kırsın. Dünya karşısında biz farklı anılalım diye yapılmıyor bu statlar. Siz kimsiniz, vatandaşın vergisiyle yapılıyor o statlar. O maytapların meşalelerin satışları ile ilgili Dışişleri Bakanlığı ile görüşüyoruz. Uygulanacak cezalar tribünden almaya kadar gidecek. Bunlar çoğunluk da değil, azınlık. Bunlar vandal. Almanya'da G-20 oldu. Oralarda yağma yapanlar hakkında işlem yapılması lazım, bunlar vandal denildi. Biz deyince ne oluyor? Fazla sert yapıyor oluyoruz."

"ALTINDAN KALKACAĞIZ İNŞALLAH"

Bakan Kılıç, Samsun'da 18-30 Temmuz'da düzenlenecek 23. İşitme Engelliler Olimpiyatları (2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları) ile ilgili de açıklamalar yaptı. Akif Çağatay Kılıç, Türkiye'nin EURO 2024 adaylığını da değerlendirdi.



Kılıç "İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları, Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından kabul edilen bir organizasyon. 23. kez düzenleniyor. 97 ülkenin katılımı oldu. Bu, oyunlar tarihindeki en yüksek sayı. 18 Temmuz akşamı bu büyük organizasyonun açılışı töreni olacak. 18-30 Temmuz arası 21 branşta Samsun'da mücadele edecekler. Elimizden almak için çok uğraştılar. Altından kalkacağız inşallah" dedi.