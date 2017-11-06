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Spor

Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’tan yabancı sayısı açıklaması

"Yabancı sayısının düşmesi gerekiyor"

06 Kasım 2017 23:34

Süper Lig’de yaşanan ‘yabancı sayısı kuralı’ ile ilgili tartışmalar sürerken Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’tan da konuya ilişkin açıklama geldi.

TRT Spor’da yayınlanan Basın Tribünü programına katılan Bak’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

“Yabancı futbolcu sayısının kademeli olarak düşmesi gerekiyor.Türk futbolundaki yabancı sayısının düşmesinden yanayım. Sayı 5 veya 6 olabilir. Çünkü yapılan kontratlar var.

5 yabancı daha mantıklı. Galatasaray örneği var. 4 yabancıyla UEFA Kupası kazandı. Kulüp yöneticilerinin de alt yapı konusunda gayretli olması gerekiyor. Gelen yabancı futbolcularının da kaliteli olması lazım.

Kulüpler alt yapıya yatırım yapsın, biz destek oluruz. Kulüplerin finansal durumları iyi değil. Kulüp yöneticilerinin de alt yapı konusunda gayretli olması gerekiyor.

Üretmezsek sürdürülebilir değil bu durum. Maliye bakanlığının 13.06.2017 tarihli raporu var bende. Konyaspor, alt yapıdan yetişen oyuncularla oynuyor.

Bursaspor ve Trabzonspor da öyle. Örnekler var. Basketbolda da aynı sorunun olduğunu düşünüyorum. Milli oyuncularının takımlarında aldığı süreler ortada.

 

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