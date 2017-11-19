Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: "Türk sporu için acı bir gün"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu\'nun Fatih Camisi\'nde kılınacak cenaze namazı öncesinde yaptığı açıklamada, çok üzgün olduklarını söyledi.

Naim Süleymanoğlu\'nu kaybetmenin acısını yaşadıklarını belirten Bakan Bak, \"Türk sporu için acı bir gün. Haberi dün doktor bize bildirdi. Sayın Cumhurbaşkanımızla beraber dün Rize\'de kongredeyken haberi aldık. Türk sporuna büyük hizmetler yapmış, halterin gelişmesine büyük katkı vermiş değerli bir insanı kaybettik. Süreci Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Başbakanımız takip etti. Böyle önemli bir sporcuya sahip olmak her ülkeye nasip olmaz\" diye konuştu.

Spor Bakanı, Süleymanoğlu\'nun 1988, 1992 ve 1996 olimpiyatlarında aldığı başarıları hatırlatarak, \"Nasıl futbolda Messi\'ler, Ronaldo\'lar, Platini\'ler konuşuluyorsa, halterde de o duayendi, üstattı. Ülkemize kazandırdığı başarılar ve tanıtımına yaptığı katkılar nedeniyle çok önemli görevler üstlendi. O bir semboldü. Bulgaristan\'da zulüm gören Türklerin bir sembolüydü. Kaçırılışı, getirilişi, rahmetli Turgut Özal\'ın onu buraya getirişi, orada yaşanan gerçeklerin ortaya çıkmasında bir semboldü. O bir efsaneydi. Türk sporundaki, halterindeki misyonu, liderliği tartışılmazdı. Dünyada Time dergisine kapak olmuş bir isim\" şeklinde konuştu.

Bakan Bak, Naim Süleymanoğlu\'nun ailesine başsağlığı dileyerek, \"1988\'de olimpiyatta halteri kaldırırken, herkes ağlamıştı. Böyle bir sporcuydu. Biz çok üzgünüz. Türk spor camiası çok üzgün. Milletimiz çok üzgün. Rakiplerinden Yunan sporcu Valerios Leonidis\'te burada. Buraya Başbakanımız da gelecek. Sayın Cumhurbaşkanımızın programları doğrultusunda Bayburt ve Gümüşhane\'de kongreler var. Ailesini arayıp başsağlığı diledi. Çok üzgünüz, acımız büyük. Mekanı cennet olsun\" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Osman Aşkın Bak\'ın konuşması

HABER: Mustafa AKIN - Özgür ALTUNCU - Kamera: İdris TİFTİKCİ - Serhan TÜRK / İstanbul DHA