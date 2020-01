Spor Bakanı: Okullarda yetenek avına çıkıyoruz

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, "Örneğin yetenek taraması yaparak 5. sınıf öğrencilerini, sonraki yıllarda yeteneklerine göre ilgili branşlara yönlendireceğiz. Bu sayede gizli yeteneklerimizi de okul çağında keşfedeceğiz... Nüfus içerisindeki potansiyeli ve sporcu başarılarını da dikkate alarak illerde Tematik Spor Liseleri de açacağız" dedi.

Songül Hatırasu'nun Akif Çağatay Kılıç'ın açıklamalarına yer verdiği (29 Ağustos 2016) yazısı şöyle:

- Sayın Bakan görüyoruz ki yoksul Anadolu çocukları FETÖ’nün elinde maşa olmuş. Biliyoruz ki spor insanı kötü alışkanlıklardan koruduğu gibi bu tür sinsi yapıların da eline geçmesini engeller. Çocuklarımızın spora yönelmesi için çalışmalarınız var mı acaba?

Şüphesiz gençliğimizi bu hain yapının kıskacından korumak adına çalışmalarımıza göreve geldiğimiz günden bu yana büyük bir kararlılıkla devam ediyoruz. Bu anlamda attığımız somut adımları kamuoyumuz yakından biliyor. Spor çocuklarımızın ve gençliğimizin geleceğe sağlam adımlarla yürüyüşünün temelini oluşturmakta... Bu anlamda, Milli Eğitim Bakanlığı ile bir süre önce önemli bir protokol imza attık. Bu protokolün içeriğinde, gençlerimizin spora yönlendirilmesi de yer alıyor... Okullardaki sporcularımızın eğitiminden, yapacağı antrenman saatine ve katılacağı müsabakalara kadar her ayrıntıyı kapsıyor. Örneğin yetenek taraması yaparak 5. sınıf öğrencilerini, sonraki yıllarda yeteneklerine göre ilgili branşlara yönlendireceğiz. Bu sayede gizli yeteneklerimizi de okul çağında keşfedeceğiz... Nüfus içerisindeki potansiyeli ve sporcu başarılarını da dikkate alarak illerde Tematik Spor Liseleri de açacağız.

Bu protokol Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında, gençlik ve spor kulüplerinin kurulmasını ve desteklenmesini de içeriyor. Okul Sporları Federasyonumuz bu anlamda en önemli paydaşımız...

Özetle, gelecek nesillerimiz açısından sporu bir kültür ve bir yaşam biçimi haline getirebilmek için okul çağının çok önemli olduğunu bilincindeyiz ve bu anlamda bu protokolü gelecek vizyonumuzun basamağı olarak görüyoruz.

- Başka ne tür çalışmalarınız var?

Tabi çocuklarımız ve gençliğimize sporu sadece okullarda değil, sokaklarda yaşadıkları mahallelerde de sevdirmenin ve bu anlamda onlara en iyi altyapıyı sunmanın çabası içerisindeyiz. Sayısı 1.200’ü aşan Mahalle Tipi Spor tesislerimiz ile sanal dünyada bilgisayar oyunlarıyla dört duvar arasında yetişen bir nesil değil, mahallesinde spor yapan, sporla paylaşmayı, kaynaşmayı ve dostça yarışmayı öğrenen bir nesil hedefliyoruz.

Hepimizin yakinen bildiği ve takip ettiği gibi; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın çizmiş olduğu vizyonda her yönden kendini yetiştirmiş bir nesil hedefliyoruz. Bizim 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimizi gerçekleştirebilmemiz ancak bu nesille mümkün olabilir. Bizler de çalışmalarımızı, projelerimizi bu yönde yapıyoruz.

En büyük pay eğitime

- Bütçede buna yönelik düzenlemeler yapıldı mı acaba?

Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım’ın destekleriyle Hükümet bütçemizde en büyük paylardan biri eğitime ve gençliğe ayırdık. Sportif anlamda da özel yetenekli gençlerimize daha farklı imkanlar sunacağız. Kulüplerimiz daha çok sporcu ve antrenör yetiştirecek. Her alanda olduğu gibi, sportif anlamda da Türkiye’de artık hiçbir şey eskisi gibi değil ve olmayacak.

Türkiye’de şu anda verdiğimiz mücadele içerisinde, FETÖ terör örgütüyle alakalı çalışmalar da çok daha yoğun şekilde devam ediyor. Bu hainlerin kökünü kazıyana kadar mücadelemiz devam edecek. Adil olacağız ama asla müsamaha göstermeyeceğiz.

Taşeron terör örgütleri

- Gerek FETÖ’nün gerekse de diğer tüm terör örgütlerinin bundan sonra özellikle gençlerden destek bulamaması için kalıcı ve kökten bir çözüm arayışınız var mı? Bu ne olabilir?

15 Temmuz gecesi birçok genç kardeşimiz sokaklarda en ön safta bu hain darbe girişimine karşı göğsünü siper etti. Onların hepsine ve tüm Türkiye’ye teşekkür ediyorum. Gençlerimiz siyasi görüş ayırt etmeksizin demokrasiden yana olduğunu bütün dünyaya gösterdi ve büyük bir ders verdi. Türkiye’nin dinamik bir genç nüfusa sahip olması ve elindeki bu potansiyelle gelecek hedeflerine hızla ilerlemesi birilerini korkutuyor... Bu nedenle ülkemize yönelik sinsi planlarını taşeron terör örgütleri üzerinden uygulamaya koymaya çalışan hain yapıların baş hedefinde gençliğimiz var. Terörle mücadele konusunda umudumuz gençliğimizdir.

Gençliğimizi bu hain yapıların tuzağından korumak adına asimetrik bir mücadele vermek durumundayız. Zira, karşımızda değişik maskeler altında kendini gizleyen terör örgütleri var. Bu anlamda pek çok bakanlığımızla paydaş projeler geliştiriyoruz.

- Nasıl projeler bunlar?

Gençliğimizin ülkemizin tarihsel dönüşümüne hakim, düşünce dünyasında özgür birer birey olarak yetişmesi adına ”Şehirler ve Kültürler, Genç Gönüllüler, Girişimcilik Eğitimleri, Yarının Liderleri” gibi çok farklı gençlik projeleri geliştiriyor ve destek veriyoruz. Gençlerimizin spor, bilim, kültür ve sanat ile özgür düşünen, ülkemize yön veren bireyler olarak geleceğe daha güçlü yürümesi için çalışıyoruz.

Kredi ve Yurtlar Kurumumuzda ise rekordan rekora koşuyoruz. Daha fazla öğrencimizin KYK konforundan ve ayrıcalıklarından faydalanması için var gücümüzle çalışıyoruz. 2014 başında 286 bin olan öğrenci kapasitemizi 522 bine yükseltmenin mutluluğunu yaşıyoruz.

Terörü kardeşlik ruhuyla aşacağız

- Terör saldırıları son dönemde yeniden artmaya başladı. Siz bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz?



Maalesef ülkemizdeki birliğin ve kardeşliğin, huzurun hedef alındığı terör saldırıları ile karşı karşıyayız. Hainler, bebek, çocuk, genç, yaşlı demeden alçakça, kahpece saldırıyor... İnanıyorum ki birliğimiz, beraberliğimiz ve kardeşliğimiz ile bunu aşacağız. Türkiye’mizin birliği, dirliği ve beraberliği her zaman olduğu gibi pekiştirilerek milletçe daima bir bütün olmaya devam edeceğiz. FETÖ, PKK, DAEŞ, DHKP-C, PYD adı her ne olursa olsun terör örgütleriyle kararlı mücadelemiz devam edecek. Şahadet şerbeti içen kardeşlerimiz bizim kardeşlerimiz, bizim vatandaşlarımızdır, bu ülkenin evlatlarıdır. Bu vesileyle bir kez daha tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyorum. Gaziantep’te, Cizre’de düzenlenen hain saldırı, tüm Türkiye’ye, demokrasimize, milletimize, birliğimize, beraberliğimize ve kardeşliğimize yapılmış hain bir saldırıdır. Bu belli bir zümreye, belli bir inanca, belli bir etnik kökene yapılan bir saldırı değildir. Terörün dili, dini, ırkı olmaz. Terör nereden gelirse gelsin, kim olursa olsun mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. Biz bu topraklarda bin yıldır yaşıyoruz. Milletçe geçmişten bu yana birçok badire atlattık. Tarih bunun örnekleriyle dolu. Tarih boyunca milletimiz karşılaştığı tüm engelleri birlik ve beraberlik içinde, kardeşlik ruhuyla, inanç ve kararlılıkla aştı. Kurtuluş Savaşı’nı omuz omuza vererek kazandık.Yine Çanakkale’de destan yazdık. Bugün hain terör örgütlerine boyun eğecek değiliz. Cennet yurdumuzun her bir karışı bizim için kutsaldır. Tek bir karış vatan toprağımız için kanımızın son damlasına kadar mücadele ederiz.

Yenikapı ruhu spora da yansıdı

- Ülkemizde darbe girişimi sonrası siyasette birlik ve beraberlik atmosferi oluştu. Bunun spor alanına da yansıması oldu mu?



Öncelikle CHP Genel Başkanı Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyete yönelik terör saldırısını kınıyor, lanetliyorum. Bu saldırının hedefi demokrasimizdir. Şehidimize de Allah’tan rahmet diliyorum. 15 Temmuz’da yaşanan hain darbe girişiminin ardından vatandaşlarımızın ve siyasi partilerimizin gösterdiği birlik ve beraberliğin yansımalarını spor camiamızda da görüyoruz. Bildiğiniz üzere yeni futbol sezonu 19 Ağustos’ta başladı. İlk hafta oynanan karşılaşmalarda tüm kulüplerimizin taraftarları da birlik ve beraberlik bilinciyle hareket ederek, attıkları sloganlarla, yaptıkları tezahüratlarla 15 Temmuz darbe girişimine karşı tepkilerini dile getirdiler.



- Zaman zaman provakasyonlar yaşanıyor ancak...



Ben bu birlik ve beraberlik bilincinin hiçbir zaman bozulmayacağına inanıyorum. Ancak buradan sizin aracılığınızla tüm spor camiamızı provokasyonlardan uzak durmaları konusunda uyarmak istiyorum. Spor müsabakalarını provake edenleri, tribünlerde olay çıkartanları ve sahalara yabancı madde atanları kameralar ile tespit ediyor ve gerekli yasal işlemleri başlatıyoruz. Ayrıca, spor camiamızın tüm bireylerinin, sporu terörize eden, saha içi ve dışında görmek istemediğimiz olaylara sebebiyet veren ve asla taraftar olarak nitelendiremeyeceğimiz kişilere karşı ortak bir tavır ve tepki sergileyeceklerine de inanıyorum.