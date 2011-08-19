Spor Bakanı Kılıç tüm istifaları aldı

T24 - Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, tüm genel müdür ve genel müdür yardımcıları, daire başkanları, gençlik spor il müdürleri ve ilçe müdürleri ile bu birimlerde çalışan tüm yetkililerin resmi olarak istifalarını aldı.



Bütün genel müdür yardımcıları, daire başkanları, il müdürleri ve ilçe müdürlerinin istifaları istenirken, Bakan Suat Kılıç'ın göreve atadığı ilk iki isim dikkat çekiyor. Gençlik ve Spor Bakan Yardımcılığına, Polis Akademisi Başkanlığı Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Yusuf Tekin getirilirken, Müsteşarlık ise Kırıkkale Üniversitesi'nden Doç. Dr. Hakan Hakyemez'e verildi.



Aynı zamanda Bakan Suat Kılıç'ın şehri Samsunlu olduğu bilinen Tekin ve Hakyemez'in spor geçmişi ise bilinmiyor.

Yunus Akgül istifa etti



Gençlik ve Spor Genel Müdürü Yunus Akgül, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Yunus Akgül, açıklamasında daha önce Başbakanlığa bağlı olan ve Devlet Bakanlığı tarafından yönetilen Türk sporunun, son hükümetle birlikte Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak düzenlendiğini ve yeni bir bakanlık oluşturulduğunu belirterek, "Yeni oluşturulan bakanlığa ve yeni bakanla birlikte çalışacağı kadroları oluşturmada daha rahat hareket edebilmesi için böyle bir karar aldım" dedi.





