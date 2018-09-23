Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan milli kick boksçulara tebrik 

İSTANBUL / DHA

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Gençler Kick Boks Şampiyonası\'nda 5 altın, 9 gümüş ve 15 bronz madalya kazanan milli Kick Boksçuları tebrik etti.

İtalya\'nın Venedik kentinde düzenlenen Dünya Gençler Kick Boks Şampiyonası\'nda 51 ülkeden bin 757 sporcu mücadele etti. Milliler, organizasyonu 5 altın, 9 gümüş ve 15 bronz madalyayla tamamladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Gençler Kick Boks Şampiyonası\'nda 29 madalya kazanan milli sporcular için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

\"İtalya\'nın Venedik kentinde düzenlenen 51 ülkeden bin 757 sporcunun mücadele ettiği Dünya Gençler Kick Boks Şampiyonası\'nda organizasyonu 5 altın, 9 gümüş ve 15 bronz madalyayla tamamlayan milli sporcularımızı tebrik ediyorum. Genç sporcularımızın elde ettiği böylesi başarılar bizleri gururlandırıyor ve geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor. Bu önemli başarıda emeği geçen herkesi kutluyorum. Milli sporcularımızın gelecekte daha büyük başarılar elde edeceklerine olan inancım tam, kendilerine spor yaşamlarına başarılar diliyorum.\"

