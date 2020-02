Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan bayram mesajı

İSTANBUL / DHA

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kurban Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Kasapoğlu\'nun mesajı şöyle:

\"Bu topraklarda millet olarak asırlardır birlik içinde, birbirimizin hukukuna sahip çıkarak, ortak hedeflerimiz doğrultusunda hep beraber gayret gösteriyoruz. Farklılıklarımızı birer zenginlik olarak yaşıyor, her türlü zorluğu ortak değerlerimiz etrafında kenetlenerek aşıyoruz.

Bizi bir arada tutan güç evrensel insani değerlerden ve ülkemize olan büyük sevdamızdan kaynağını alıyor. Uğradığımız her türlü saldırıyı, yolumuzu kesmek üzere kurulmuş her türlü tuzağı millet olma şuuruyla, 81 milyon insan tek bir yürek olarak bertaraf ediyoruz.

Türkiye büyük bir ülke... Milletimiz tarih boyunca büyük medeniyetler kurmuş, destansı zaferler kazanmış bir millet... Bugün geçmişten aldığımız güçle parlak bir geleceğe yürüyor ve Türkiye\'yi, milletimize yakışan seviyelere taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz. Dünyanın en dinamik nüfusuna sahip olan ülkemizin hak ettiği yere ulaşması gençlerimizin bilgi ve değer üretiminde en iyi olmalarını gerektiriyor. Bu hedefe erişmek için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağız.

Bir yandan dünyada yaşanan değişime ayak uydururken, diğer yandan asırlardır sadakatle bağlı kaldığımız değerleri yaşatmak ve daha da güçlendirmek üzere gayret gösteriyoruz. Bir ülkenin sadece maddi ilerleme hedefleriyle güçlü olamayacağını biliyor, maneviyatımızı güçlü tutma noktasında büyük hassasiyet gösteriyoruz. Kurban ve Kurban bayramı birey ve toplum olarak dayanışma bilincimizi en üst düzeye taşıyor ve ruhsal dirilişimizi mümkün kılıyor.

Bayramlar, millet olma bilincinin en üst seviyede yaşandığı, birlik ve beraberliğimizin, dostluk ve kardeşliğimizin pekiştiği mübarek günlerdir. Bayramlar içinde Kurban Bayramı\'nın çok müstesna bir yeri, çok kendine özgü bir manevi iklimi vardır. İnşallah hepimiz bu güzel bayramın bereketinden nasibini alanlardan oluruz.

Bu duygularla, sevgili çocuklarımız ve gençlerimiz başta olmak üzere bütün milletimizin bayramını yürekten kutluyorum.\"