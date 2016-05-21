Spor Bakanı Çağatay Kılıç'ın kuzenini öldürüp, cesedini ormana attılar!

İstanbul'da ormanlık alanda 4 gün önce ensesinden silahla vurularak öldürülen iş adamı Fatih Mehmet Kılıç'ın, Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın kuzeni olduğu ortaya çıktı.

İş adamı Fatih Mehmet Kılıç, kendisinden 700 bin TL borç para isteyen M.Ü. ve S.Ö. ile parayı vermek için buluştu. Şüpheliler parayı aldıktan sonra iş adamını götürdükleri ormanlık alanda tabancayla ensesinden vurarak öldürdü. DHA'da yer alan habere göre, 17 Mayıs günü ormanlık alanda cesedin bulunması üzerine polis harekete geçti.

İstanbul'da ormanlık alanda bulunan cesedin sırrı çözüldü. Polis, öldürülen işadamının yanında 700 bin lira para bulunan çantayla şüphelilerin bulunduğu otomobile binerken görüntülerine ulaştı. Gözaltına alınan şüpheli Metin Ü. "Ben ondan daha önceden borç para almıştım. Arkadaşım Salim Ö. de almak istedi. Buluşunca aniden silahını çekerek onu öldürdü, paraları alarak kaçtı" dediği öğrenildi. Ancak polis Metin Ü.'nün cinayeti işlediğini söylediği Salim Ö'nün olay gününden bu yana kayıp olduğunu tespit etti. Cep telefonu en son Şile bölgesinde ormanlık alanda sinyal veren Salim Ö.'nün öldürülmüş olabileceği belirtildi.

Çekmeköy, Ömerli mahallesi, Ömerli caddesi üzerindeki ormanlık alanda 17 Mayıs 2016 tarihinde bir erkek cesedi bulundu. Müteahhit Fatih Mehmet Kılınç'a ait olduğu tespit edilen cesedin ensesinden tabancayla vurularak öldürüldüğü tespit edildi.

Bir isim gözaltına alındı

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada Fatih Mehmet Kılınç'ın son olarak Metin Ü. ve Salim Ö. ile Kadıköy'de bir alışveriş merkezi önünde buluştuğu ve otomobille uzaklaştığı tespit edildi. Tahkikat sonucu Fatih Mehmet Kılınç'ın önce bindiği otomobilin plakası ardından yanındaki kişiler tespit edildi. Polisönceki gün araçta bulunan Metin Ü.'yü gözaltına aldı.

"Arkadaşım onu para için öldürdü"

Cinayet Büro Amirliğinde sorgulanan şüpheli Metin Ü. Daha önceden Fatih Mehmet Kılınç'tan 200 bin lira borç aldığını ve geri verdiğini söyleyerek "Arkadaşım olan Salim Ö. de paraya ihtiyacı olduğunu söyleyince onu aradım. 700 bin lira vermeyi kabul etti. Parayı almak için onunla Kadıköy'de bir AVM nin önünde buluştuk. Ancak yolda giderken aniden Salim Ö. onu öldürüp, para dolu çantayı alarak kaçtı. Ben de korkup cesedi arabadan attım ve oradan uzaklaştım. Korktuğum için polise gitmedim" dediği öğrenildi.

Kayıp şüphelinin cesedi aranıyor

Polis şüphenin bu ifadesi üzerine Salim Ö.'nün peşine düştü. Ancak yapılan çalışmalarda Salim Ö.'nün de olay gününden bu yana kayıp olduğu ortaya çıktı. O günden beri cep telefonu kapanan şüphelinin evine de hiç gitmediği tespit edildi. Telefonun en son sinyal verdiği Şile ormanlık alanda jandarma tarafından arama başlatıldı. Yetkililer Salim Ö.'nün de öldürülmüş olma ihtimaline karşılık olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirttiler.