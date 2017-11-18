Spor Bakanı Bak'tan Naim Süleymanoğlu için taziye mesajı

İSTANBUL / DHA

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Olimpiyat, dünya ve avrupa şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu\'nun vefatı nedeniyle taziye mesaj yayımladı.

Bakan Osman Aşkın Bak\'ın mesajı şöyle:

\"Türk sporunun efsane isimlerinden, dünyaya adını altın harflerle yazdıran olimpiyat şampiyonu milli haltercimiz Naim Süleymanoğlu\'nu kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Olimpiyatlar başta olmak üzere ülkemize ilkleri yaşattığı uluslararası organizasyonlarda şanlı Ay Yıldızımızı göndere çektirerek İstiklâl Marşımızı defalarca dünyanın dört bir yanında yankılandıran ve milletimize tarifsiz sevinçler yaşatan millî gururumuz Naim Süleymanoğlu\'na Allah\'tan rahmet, acılı ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.\"