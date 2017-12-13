Spor Bakanı Bak, TFF 1. Lig ekiplerinin başkanlarını kabul etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TFF 1. Lig\'de mücadele eden kulüplerin başkanları ile Ankara\'da bir araya geldi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı merkez binasında gerçekleşen kabulde, Türk futbolunun ve TFF 1. Lig kulüplerinin sorunları değerlendirilerek, görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantıda, kulüplerin mali durumlarının yanı sıra idari ve sportif konular da ele alındı. Bakan Osman Aşkın bak, kulüplerden özellikle altyapıya önem vermelerini istedi.

Kabulde, Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşarı Faruk Özçelik, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan ve Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Kasapoğlu da hazır bulundu.

ANKARA / DHA

FOTOĞRAFLI