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Spor

Spor Bakanı Bak, Nazmiye Muratlı'yı tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Dr

05 Aralık 2017 20:06

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Meksika\'da düzenlenen Dünya Bedensel Engelliler Halter Şampiyonası\'nda gümüş madalya kazanan Nazmiye Muratlı\'yı yayımladığı mesajla tebrik etti.
Bakan Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
\"Meksika\'nın başkenti Meksiko\'da düzenlenen Dünya Bedensel Engelliler Halter Şampiyonası\'nda gümüş madalya kazanan Nazmiye Muratlı\'yı kutluyorum. Spor hayatındaki başarılarına bir yenisini daha ekleyerek dünya ikincisi olan Nazmiye Muratlı bizleri çok sevindirdi. Sporcumuzu yürekten kutluyor, başarısının devamını diliyorum. Uluslararası arenada Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum.\"

İSTANBUL / DHA
 

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