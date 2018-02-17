Spor Bakanı Bak: İnternetin esiri olan gençlik istemiyoruz

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)- GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, okçuluk, binicilik, güreş gibi birçok geleneksel spor dalı olduğunu belirterek, \"İnternetin esiri olan gençlik istemiyoruz. Düşünen, değerlere bakan, değerlerini sorgulayan, onun için koşan bir gençlik, özüne bakan bir gençlik, insani değeri olan bir gençlik istiyoruz\" dedi.

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından düzenlenen Geleneksel Sporların İhyası Forumu, 56 ülkeden UNESCO temsilcisi 33\'ü Türk, 176 katılımcıyla Antalya\'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi\'ndeki bir otelde başladı. Geleneksel sporların geliştirilmesi için uluslararası düzeyde bilgi alışverişi yapılacak toplantıda, eğitim, yerel yönetimlerin katkısı, kültürel ilişkiler, kulüpleşme konuları ele alınacak. 2 gün sürecek toplantıların ardından oluşturulacak sonuç bildirgesi yarın açıklanacak.

\'SPOR ENDÜSTRİSİ DEDİĞİMİZ VAHŞİ BİR YAPI VAR\'

Toplantının açılış konuşmasını yapan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, geleneksel sporların yeni heyecan getirdiğini, geçmişimizi ve geldiğimiz toprakları, kim olduğumuzu hissettirmeye başladığını belirtti. Toplantıya katılan 56 ülke temsilcisinin kültürel etkileşiminden bahseden Bakan Bak, \"Biz kendi özümüzü, kendi köklerimizi bilmeliyiz. Şu anda spor endüstrisi dediğimiz vahşi bir yapı var. Bunun karşısında değerleri olan, kökleri olan yapıyı inşa etmek için bir bakış açısı, strateji gelişiyor. Şu anda gençlerimizin sporla bağlarını sağlayan başka bir mekanizma var. Bana göre spor endüstrileştikçe mekanik olmaya başlıyor. İnsan makine olmaya başlıyor, yarışmacı makine gibi davranmaya, o özelliklere sahip olmaya, duygularını yitirmeye, sadece kazanmaya yönelen yapı içerisine girmeye başlıyor. Bu değişmeli. Birbirini seven, birbirine değer veren insanlar topluluğu olmalı. Bunu yakalamalıyız\" dedi.

İNSANI DEĞERİ OLAN GENÇLİK

Modern spordaki yatırımların, firmaların reklam bütçelerinin korkunç rakamlara ulaştığına dikkati çeken Bakan Bak, \"Ama değerlerine baktığınızda yerde rakibine yumruk atan değil, onu ayağa kaldıran, fair play yapısını içimizdeki değeri olan insanı kucaklamalıyız. Bunları örneklendirmeliyiz. Okçuluk, ata binmek, güreş, pek çok ilave edecek geleneksel spor var. İnternetin esiri olan gençlik istemiyoruz. Düşünen, değerlere bakan, değerlerini sorgulayan, onun için koşan bir gençlik, özüne bakan bir gençlik, insani değeri olan, kucaklamayı seven, özverili bir gençlik. Bunları yakalamalıyız\" diye konuştu.

BİLAL ERDOĞAN: BATI MEDENİYETİ HUZURSUZLUK, GÖZYAŞI, KAN GETİRDİ

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, hala imparatorlukların, Anadolu coğrafyası üzerinde Osmanlı İmparatorluğu\'nun tasfiye sürecini yaşadıklarını söyledi. Savaş sonrasında egemenlerin çizdiği suni sınırların bugün yeni çatışma ve istikrarsızlıkların sebebi haline geldiğini kaydeden Erdoğan, \"Etnik, mezhep, din çatışmalarını sürekli kılacak şekilde suni ulus devletler teşkil ettirilmiş. Etnik kimlikleri, mezhepleri, din farklılıklarını İran, Irak, Suriye ve Türkiye oluşturmak suretiyle bu bölgenin istikrara kavuşamadığını görüyoruz. Osmanlı bölünmesiyle meydana gelen istikrarsızlık, bütün bu bölgeyi daha zulme doğru yönlendirdi. Batı medeniyetinin getirdiği düzen, huzur değil, huzursuzluk, gözyaşı, kan getirdi. Kıyaya vuran Aylan bebekler, yıkıntıların arasından çıkan Ümran bebekler, tüm çatışma ve katliamlar, işte bu düzenin bir sonucudur\" dedi.

\'TÜRKİYE, BUGÜN DÖRT TARAFINDAN KUŞATILMAYA ÇALIŞILIYOR\'

2\'nci Dünya Savaşı\'nın kurduğu dünya sisteminin iflas ettiği ve sona erdiğini anlatan Erdoğan, bugünün dünyasında demokrasi, insan hakları ve özgürlüklerin sanki sadece batı ülkeleri için geçerliymiş gibi değerlendirildiğini vurguladı. Bugün batılı ülkelerin kendilerine gelebilecek tehditleri uzak tutmak amacıyla başka ülkeleri istikrarsızlaştırıp, çatışma ortamına soktuğuna değinen Erdoğan, \"Aynı şekilde dünyada sömürge ülkesi olmayan, düşman postlarını topraklarından çıkaran Türkiye, bugün dört tarafından kuşatılmaya çalışılıyor. Bugün maalesef müttefikimiz sandıklarımız bizi vuranlara göz yumuyor, onları destekliyor\" şeklinde konuştu.

\'KÜLTÜR ENDÜSTRİSİ EĞLENCE İLE TUTKU İLE BİREYLERİ TESLİM ALIYOR\'

Bilal Erdoğan, eskiden devletlerin ideolojik yönelimine göre toplum inşa ederken, günümüzde küresel sermayenin kültürü kontrol eder hale geldiğini söyledi. Çocukların aileden, toplumdan bağımsız ağlar aracılığıyla kendi yolunu belirlediğine değinen Erdoğan, şunları kaydetti:

\"Bu açıdan batının desteklediği küresel kültür toplumların örflerini tehdit ediyor ve ortadan kaldırmaya yönelik çalışma düzeyi arz ediyor. Televizyon ve şimdilerde sosyal medya, kapitalizmin açtığı yaraları sarma, insanın yabancılaştırmasını unutturma, pansuman etme için kullanılır oldu. Kültür endüstrisi eğlenceyle tutkuyla bireyleri teslim alıyor. Küresel kültürün baskıcı kimliğine karşı geleneksel sporlar, kamu, sivil toplum kuruluşları, işbirliğiyle mücadele veriyor.\"

Antalya Valisi Münir Karaloğlu da geleneksel sporlara sahip çıkmanın önemli olduğunu vurguladı.

GELENEKSEL OYUN OLİMPİYATLARI PROJESİ

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Partili Menderes Türel ise geleneksel sporlara sahip çıkılmanın uluslararası işbirliğinin temelini atmanın yanı sıra kültür emperyalizmine karşı çıkışı temsil ettiğini vurguladı. Türel, \"Geleneksel spor olimpiyatları projesine kıyısından başlayayım. Dünya sporunda olimpiyat, dünya şampiyonaları, Avrupa şampiyonaları, Akdeniz oyunları var. Biz de Avrasya oyunlarını yapalım. Antalya olarak biz bu konuda öncü olmaya hazırız\" diye konuştu.

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