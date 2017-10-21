Spor Bakanı Bak, fotoğraf çekilme rekoru kırdı

ERCAN ATA - ANKARA / DHA

Ankara\'da gerçekleştirilen Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu başkanlık seçimine katılan ve bir konuşma yapan Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, genel kurula katılan ve 1 saatte 616 delege ile tek tek fotoğraf çektirerek kırılması zor bir rekora imza attı.

Genel kuruldaki konuşmasında, \'Ben de sizlerin içinden geldim\' diyen Bakan Osman Aşkın Bak, \'\'Sizlere hizmet etme fırsatı bulduk. Tüm teşkilatımızla sizlerin yanındayız. Sizler amatör ruhun bekçilerisiniz. Mahallelerimizde çocuklarımıza sahip çıkın ve onları uyuşturucudan uzak tutun. Uyuşturucu satıcılarına fırsat vermeyin. Ben de sizler gibi amatörü yaşayarak buralara kadar geldim. Amatör sahalarda yağmur altında çamur içinden buralara geldik. Bizleri yetiştirenleri şükranla anıyorum. Amatörün Abisi Sayın Cumhurbaşkanımız var. Ona tüm amatörler adına saygılarımızı sunuyorum. Sizler amatörün kahramanlarısınız. Artık sokaklarda çocuk istemiyoruz. Cumhurbaşkanımızın talimatı var. Her mahallede saha olacak. Sizler mahallelerinizdeki çocukların abilerisiniz\" diyerek yeni yönetime başarılar diledi.

Salondan ayrılmadan delegelerin fotoğraf isteğini kırmayan bakan Bak, yaklaşık 1 saat fotoğraf çekilerek delegelerin desteğine teşekkür etti. Salona gelen 616 delege ile tek tek fotoğraf çekilen bakan Bak, delegeler tarafından alkışlanarak uğurlandı.

AMATÖRLER, BAŞKAN ALİ DÜŞMEZ İLE YOLA DEVAM DEDİ

37. Gerçekleştirilen Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu olağan genel kurulunda başkanlık seçimi tek aday olarak yapıldı. Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Spor Toto Başkanı Mehmet Kasapoğlu, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Spor Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya, Eski Olimpiyat Şampiyonu Ahmet Ayık, Eski eski başkanlar, kulüp delegeleri ve misafirlerin katıldığı olağan genel kurulda mevcut başkan Ali Düşmez\'in tek aday olarak girdiği seçime 710 delegeden 616 isim katılırken, 607 delegenin oyunu alan Düşmez, 3 yıllığına tekrar başkan seçildi.

Öte yandan, Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu yeni yönetiminde şu isimler yer aldı;

Başkan Ali Düşmez, Asil yönetim kurulu üyeleri, Adnan Ersan, Fahrettin Eserdi, Şener Aydın, Remzi Ay, B. Cahit Erdem, Musa Soykarcı, Metin Mengüç, Selahattin Çodur, Murat Cengiz, Ali M.Tanrıya Şükür, Abdullah Albunar, Feyyaz Ceşen, Firuz Erdil, Sadri Atam, Fikret Sivri, Mehmet Top, Mithat Ertaş, Şahin Şerifoğulları, Erdoğan Bıyık, Mehmet Kaya, Ali Yazlı, Hatip Çopur, Mehmet Öztürk, Mustafa Avcı, Ayhan Özhan, Zeki Ekici, Ahmet Bozan, Osman Kılıç, Yaşar Zımba, Tamer Erbul, Ergün Önal, Mehmet Aktaşoğlu, A.Muhtar Akıncı, Recep Ali Er, Murat Aydın, Ali Ekber Alimoğlu, Adem Keloğlu

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Genel kuruldan detaylar ve Bakan\'ın açıklamaları

(FOTOĞRAFLI)