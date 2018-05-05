Spor Bakanı Bak: "Arzumuz, Türk futbolunun üretim aşamasına geçmesidir"

Muhammet KAÇAR-Aytekin KALENDER/RİZE (DHA)



GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Spor Toto 1\'inci Lig\'de şampiyonluğunu ilan eden Çaykur Rizespor\'un şampiyonluk kutlamaları kapsamında Rize\'ye davet edilen kulübün eski futbolcuları ile bir araya geldi. Bakan Bak, \"Tek arzumuz kulüplerin ve Türk futbolunun sürekli üretim aşamasına geçmesidir\" dedi.

Derepazarı ilçesindeki bir restoranda gerçekleştirilen buluşmaya Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Rize Valisi Erdoğan Bektaş, Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Servet Yardımcı, Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Hasan Kemal Yardımcı, Gençlik ve Spor eski Bakanı Faruk Nafiz Özak ile Çaykur Rizespor\'da futbol oynamış eski emektar futbolcular katıldı.

Programda konuşan Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kemal Yardımcı, camia olarak hep birlikte kenetlendiklerini ve şampiyon olarak Süper Lig\'e yükseldiklerini belirterek bugünde birlik ve beraberlik adına bir araya geldiklerini söyledi. Yardımcı, bu birlik ve beraberliğin bundan böylede süreceğini belirterek eski emektar futbolculara kapılarının her zaman açık olduğunu söyledi.

Gençlik ve Spor eski Bakanı Faruk Nafiz Özak da bir dönem kendisinin de futbol oynadığı Çaykur Rizespor\'u şampiyonluğundan dolayı kutladı.

BAKAN BAK: \"ARZUMUZ, TÜRK FUTBOLUNUN ÜRETİM AŞAMASINA GEÇMESİDİR\"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Rizespor\'a emek veren yönetici ve futbolcularla bir arada olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu belirterek, Süper Lig\'e dönen Çaykur Rizespor\'u tebrik etti. Tüm spor kulüplerinin başarılı olmasını istediklerini vurgulayan Bakan Bak, şöyle konuştu:

\"Tek arzumuz kulüplerin ve Türk futbolunun sürekli üretim aşamasına geçmesidir. Buradaki sporcular, Çaykur Rizespor\'un veya Trabzonspor\'un alt yapısından yetişerek giydikleri formalarının terk dökerek hakkını verdiler. Çaykur Rizespor Süper Lig\'e geri döndü. Ankaragücü de tekrar Süper Lig\'e döndü. Ben bütün kulüplere eşit mesafedeyim ama memleketim Rize olduğu için Çaykur Rizespor\'un şampiyonluk coşkusunu yaşamaya geldim.\"

Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Hasan Kemal Yardımcı\'nın genç yaşta kaptanlığını yaptığı kulüpte bugün başkanlık yaptığına dikkat çeken Bakan Bak, \"Kulübe büyük emek veriyor. Kendisine teşekkür ediyoruz. Bu şampiyonluk Rize camiasına hayırlı olsun. Eski bakanımız Faruk Nafiz Özak da Rize\'ye ve Türk futboluna büyük emek vermiş büyüğümüz. Spora büyük emekleri var. Rizespor\'un eski kaptanı olarak bugün burada. Şanlı forma terletmiş olmak büyük mutluluk. Herkesi tebrike diyorum\" ifadelerini kullandı.

Bakan Bak, Çaykur Rizesporlu eski futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Bakan Bak\'ın eski futbolcularla buluşması

Bakan Bak\'ın konuşması

Toplu fotoğraf çekimi

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Haber: Muhammet KAÇAR Kamera: Bayram Ali SARI-RİZE/DHA

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