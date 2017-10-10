Spor Bakanı, 61 federasyonu sorgu odasına alıyor

ERCAN ATA / ANKARA, (DHA)

Eski bakan Akif Çağatay Kılıç\'tan 20 Temmuz 2017 tarihinde görevi devralan yeni Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 61 federasyon başkanı ile tek tek görüşecek.

Göreve geldiği 20 Temmuz tarihinden bu yana sadece nezaket ziyareti kabul eden bakan Osman Aşkın Bak, tüm federasyon başkanlarını bire bir görüşmeye çağırdığı öğrenildi. Bu hafta başlayacak görüşmelerde Bakan, federasyon başkanlarından her konuda geniş bilgi alacak ve olimpiyatlar öncesi yapılacak işler masaya yatıracak.

Bakan Bak\'ın bugüne kadar neler yapıldığı ve 2020 Tokyo Olimpiyatları öncesi neler yapılacağı konusunun yanı sıra, sportif, mali ve diğer konularda bilgi alacağı öğrenildi.