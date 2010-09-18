-SPONSORSUZ REKORTMEN ANTALYA (A.A) - 18.09.2010 - Dünya, Olimpiyat ve Avrupa şampiyonu Nurcan Taylan, 2012 Londra Olimpiyatlarına sponsorsuz hazırlanıyor. Yönetmeliğe göre Dünya Halter Şampiyonasında kazandığı 3 altın madalya karşılığı bin cumhuriyet altını ile ödüllendirilecek Taylan, 16 yıllık spor yaşamı boyunca yönetmelik dışında sponsorlardan ödül almadığını söyledi. Dünya Halter Şampiyonasında silkmede dünya rekoru kıran, toplamda Türkiye'ye 3 altın madalya kazandıran Nurcan Taylan, olimpiyat şampiyonluğunu hedefliyor. Taylan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de dünya şampiyonu olarak bir destan yazdığını ve bunu rekorla taçlandırdığını belirtti. Şampiyonaya 10 aydır günde 8 saat antrenmanla hazırlandığını ifade eden Taylan, bir gazetecinin sorusu üzerine ödül yönetmeliği gereği kaç altın alacağını bilmediğini kaydetti. Taylan, dünya rekoru kırdığı için ödülün farklı olabileceğini, ancak büyük rakamlar ve ödüller beklemediğini söyledi. 2012 Londra Olimpiyatlarına sponsorsuz hazırlandığını vurgulayan Taylan, ''Benim sponsorum yok, 2012'ye hazırlanıyorum. Amatör branşlar desteksiz kalıyor. Değerli büyüklerimizden gerçekten bizleri desteklemelerini, 2012 olimpiyatları için sponsorluk yapmalarını rica ediyoruz'' dedi. Dünya şampiyonasında ilk altın madalyasını kazandığını, ancak Avrupa'da 15 altın madalya kazandığını dile getiren Taylan, alacağı ödülle ilgili sorular üzerine şunları söyledi: ''Ödül yönetmeliği farklı. 16 yıldır spor yapıyorum, aldığım ödüller mesela basketbolculara verilenin yarısı bile değil. Ama sorun maddiyat değil. Bizim için manevi duygular daha önemli. Altın madalyaları bizi gönülden destekleyen, dualarını esirgemeyen Türk halkına armağan ediyorum. Hiç ödül almasam da ben çıkar olimpiyatlarda yarışır altın madalyayı alırım. Ödül ikinci planda. Benim için önemli olan, gerçekten çok şerefli bir bayrağı temsil ediyorum. Yarıştığım zaman mutlaka zirvede olmayı hak ettiğini düşünüyorum. Ülkem için her türlü fedakarlığı yaparım. Ödüllerin benim için önemi yok, verilmese de olur. Benim güçlü bir sponsorum hiçbir zaman olmadı. Öyle bir ödül de şu ana kadar hiç almadım. 16 yıldır spor yapıyorum, olimpiyat şampiyonuyum, Avrupa şampiyonuyum, dünya rekortmeniyim, olimpiyat rekorları bende, Avrupa rekorları bende, şuana kadar ev ya da ekstra bir ödül almadım. Ama önemli olan bu değil, önemli olan spora hizmet etmek.'' GSGM yönetmeliğine göre dünya şampiyonasında altın madalya kazanan sporcular 1000, gümüş madalya kazananlar 750, bronz madalya kazananlar 500 cumhuriyet altını ile ödüllendiriliyor. Genel Müdürlüğün takdiri ile rekor kıran sporculara 100-250 cumhuriyet altını daha veriliyor.