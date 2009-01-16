Sponsorluk oranı arttı

Sponsorluk rakamlarındaki artış sporcunun ve yöneticinin yüzünü güldürüyor. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'nün (GSGM) verilerine göre 2008 yılında sponsorluk oranı yüzde 53 artış gösterdi.



GSGM'nin resmi internet sitesinde yapılan açıklamaya göre geçen yıl, 2007 yılına oranla sporcuya sağlanan destek yüzde 53 arttı. 2007 yılında spora yapılan sponsorluk miktarı 24.6 milyon TL iken, bu rakam 2008 yılında 37.7 milyon TL'ye yükseldi.



Bu rakamlardaki artışlarda, GSGM tarafından federasyonlara, gençlik ve spor kulüplerine ve sporculara daha fazla destek sağlanması amacıyla 2004 yılında çıkarılan yasal düzenlemeleri takiben sürdürülen sponsorluk tanıtım ve eğitim faaliyetlerinin etkili olduğu belirtildi.



EN ÇOK KULÜPLERE YARADI



Yasanın 2004 yılında yürürlüğe girmesinden itibaren 101 milyon TL'lik sponsorluk sözleşmesi imzalandı.



"Türk Sporu Sponsoruyla Buluşuyor" kampanyası kapsamında yürütülen tanıtım ve eğitim faaliyetleri sonrası 64.4 milyon TL ve yüzde 64 pay ile kulüpler sponsorluktan en fazla yararlananlar arasında ilk sırada yer aldı.



Federasyonlar yüzde 20 pay ile 19.8 milyon TL, sporcular ise yüzde 10 pay ile 10.5 milyon TL sponsorluk geliri sağladılar. Sponsorluktan daire başkanlıkları yüzde 3, il müdürlükleri yüzde 1, diğer kurumlar

