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Ekonomi

S&P'nin Milano ofisinde arama yapılıyor MİLANO (A.A)

19 Ocak 2012 17:10

-S&P'nin Milano ofisinde arama yapılıyor MİLANO (A.A) - 19.01.2012 - İtalya polisi, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poor's'un (S&P) Milano ofisinde arama yapıyor. Konuya yakın bir kaynaktan edinilen bilgiye göre, İtalyan mali polisi, bu sabah S&P'nin Milano'daki ofisinde inceleme başlattı.  S&P'nin avukatı Giuseppe Fornari, aramanın İtalyan savcılarının 2010 yılı sonunda tüketici gruplarının şikayeti üzerine ülkenin güneyindeki Trani kentinde başlattığı bir soruşturmasının parçası olarak gerçekleştirildiğini belirtti. İtalyan Polisi, geçen yaz İtalya'da hisse senedi fiyatlarında yaşanan dalgalanma nedeniyle S&P hakkında soruşturma başlatmıştı. S&P'nin geçen yıl İtalya'yı yüksek kamu borcu nedeniyle kredi notunu düşürebileceğine ilişkin açıklamasının ardından tüketici grupları şikayette bulunmuş, İtalyan savcıları S&P'nin ofislerindeki belgelere el koymuştu. Kuruluş ise incelemenin ''temelsiz'' olduğu değerlendirmesinde bulunmuştu.  Geçen hafta Cuma günü aralarında Fransa ve İtalya'nın da bulunduğu Avro Bölgesine üye 9 ülkenin uzun vadeli kredi notunu düşüren S&P, kritik zamanlarda Avrupa ülkelerinin kredi notunu düşürerek bölgedeki borç krizini derinleştirmekle suçlanıyor.

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